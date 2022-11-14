Ойбек Халов о том, как с партнером создал первый хостел в Узбекистане и оставил карьеру ради бизнеса





О себе





Я родом из Самарканда, но живу в Ташкенте. Предприниматель, занимаюсь гостиничным бизнесом.

Я честный человек, который старается добиться чего-то в жизни. Целеустремленный и амбициозный предприниматель. Стремлюсь доказать самому себе, что могу сделать все, что запланировал.

Я отец двоих детей. Воспитываю их искренними и порядочными людьми. Хочу, чтобы они изучали математику и английский язык. Английский язык откроет перед ними много возможностей: поможет стать людьми мира, учиться новому, знакомиться с разными людьми, достигать своих целей. А математика — это основа всего. Предмет, который может сформировать правильное логическое мышление.

Люблю спорт, особенно борьбу. В детстве я много учился, и у меня не было времени на серьезные занятия спортом. Поэтому я пошел на тренировки в 25 лет, когда уже окончил школу и начал работать. Но это крутой вид спорта, который не травмирует, а наоборот, укрепляет здоровье. Планирую, что мои сыновья тоже будут заниматься борьбой.

Мое дело и мое увлечение — предпринимательство

Люблю свободу. Мне нравится созидать. У меня практически нет свободного времени. Каждый день новые проекты, новые идеи и задачи. Мое дело и мое увлечение — предпринимательство. Оно дает мне возможность создавать новое.

Я счастливый человек. У меня прекрасные сыновья, которых я обожаю. У меня есть любимое дело, которое радует и приносит удовольствие.

О жизненных принципах





Если человек что-то создает, его не нужно останавливать на полпути. Всегда нужно стараться, прикладывать все усилия и идти до конца. Тогда вы получите ценный опыт вне зависимости от результата.

Важно быть честным. С любым человеком, в любой ситуации.





Для меня важно работать с людьми, которые не просто хотят получать зарплату, а мечтают работать в команде над совместным делом. У сотрудников должна быть искра в глазах.

Сложности возникают всегда. Но главное — верить в себя, свою идею и постоянно предпринимать какие-то действия. А если веры нет, то даже не стоит ничего начинать.

О людях в жизни





Большое влияние на меня оказал отец. Это умный человек, на которого я равняюсь. Именно отец объяснил мне, что в жизни нужно быть порядочным и трудолюбивым.

Важные люди в моей жизни — это мои друзья и по совместительству партнеры

Важные люди в моей жизни — это мои друзья и по совместительству партнеры. Один из них — Рафаэль, с которым мы познакомились 12 лет назад. Он прекрасный человек, с которым мы много лет дружим и работаем. Еще есть два друга-партнера, с которыми мы вместе учились в лицее и университете. У нас схожие жизненные цели и принципы. Мы понимаем друг друга с полуслова, одинаково смотрим на все процессы. Это помогает создавать крутые вещи вместе.

О деятельности





Я окончил бакалавриат в Ташкенте и магистратуру в Париже. Когда был студентом, хотел путешествовать. Так как средства были ограничены, активно пользовался сервисом Couch Surfing. Это платформа, где желающие регистрируются и могут бесплатно принимать у себя туристов или, наоборот, найти себе бесплатное жилье во время путешествия в другом городе. Я останавливался у разных людей и принимал у себя в маленькой комнате в Париже других.

После окончания учебы вернулся в Ташкент, устроился финансистом в крупную компанию. Но оказалось, что в Узбекистан тоже приезжает много иностранцев. И так как мои родители вернулись в Самарканд, я остался один в большом доме и начал принимать у себя гостей. Иногда у меня одновременно жили до 10 человек. За три года я принял более 100 туристов, но понял, что устал. Решил монетизировать это дело и предложил своему близкому другу-каучсерферу Рафаэлю открыть хостел.





Мы собрали свои сбережения, полгода искали подходящее место и купили большое помещение — старый корейский ресторан. В первое время принимали людей бесплатно, но они помогали нам с ремонтом. А восемь лет назад, в 2014 году, мы с другом открыли первый хостел в Узбекистане — Topchan. Он до сих пор успешно работает.

Сначала у нас не было сотрудников. Мы занимались всем сами: готовили, убирали, даже делали кровати. По будням я работал главным специалистом по финансам, а в выходные готовил завтраки гостям в хостеле. Наш хостел быстро стал популярным, так как мы хорошо знали, как принимать иностранцев, чего они ждут, чего хотят.

В 2017 году я ушел с работы и полностью ушел в бизнес. Понимал, что в хостеле мы создали крутую атмосферу, и я бы хотел больше времени проводить там, общаться с людьми, реализовывать и другие проекты. Осознал, что гостиничный бизнес интересен мне больше, чем финансы. Открыл новый отель Sapiens. На крыше этого отеля мы запустили коктейльный бар «Гравитация», который тоже стал точкой притяжения для креативных людей в Ташкенте. Здесь собираются маркетологи, предприниматели, режиссеры, IT-специалисты, блогеры. Бар стал настолько популярным, что теперь мы закрываем его стеклом, чтобы заведение продолжило работу и в зимнее время.

Также в следующем году мы откроем в Ташкенте новый бар, который точно удивит жителей и гостей города.

Я хочу создать в Узбекистане настоящий бутик-отель. Такие отели есть на Западе. Меня вдохновляют дизайн и атмосфера бутик-отелей Adjara Group в Грузии, отеля BURSA Kyiv в Киеве. Я хочу быть первым человеком, который создаст подобный классный продукт в Центральной Азии. Еще одна цель — улучшить Sapiens и сделать из него сеть отелей.