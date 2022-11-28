Эльнура Осмоналиева о том, как создает в Центральной Азии школы, из которых дети не хотят уходить домой







О себе





Я проживаю параллельно пять жизней. Занимаюсь всем, о чем мечтала. Развиваю проекты в области образования, культуры, спорта.

Я любознательная, люблю учиться новому. Еще я творческая и ко всему подхожу с точки зрения креатива. К тому же я надежная. Всегда держу свое слово. Думаю, я классный человек, с которым интересно работать, дружить, общаться.

Поддерживаю идею, что «бытие определяет сознание». На все, что мы делаем, сильно влияет пространство, в котором мы обитаем. Поэтому я к каждому делу подхожу с таким принципом. Например, мне нравится самостоятельно придумывать дизайн наших школ. Всегда испытываю сожаление, когда люди недооценивают ценность эстетики и упускают возможность создать место, которое могло бы стать вкладом в развитие современной архитектуры или быть достопримечательностью.

Я люблю природу. Для меня это источник бесконечного восхищения. Удивляет, как в ней все продумано и связано.

Мне нравится совмещать не совмещаемое, создавать то, чего нет

Мне нравится совмещать не совмещаемое, создавать то, чего нет, находить новые нестандартные решения, которые облегчают всем жизнь.

Я занимаюсь музыкой, изучаю языки. Провожу много времени с детьми. У меня их трое. Общаясь с ними, я получаю новые идеи, свежий взгляд на привычные вещи. Дети могут задавать критичные вопросы, указывать на моменты, в которых родители не правы. Это здорово помогает.

Я счастливый человек. Мне нравится то, как я живу, с кем живу, где живу. Возможность быть здоровым и просыпаться в своем доме в мирное время — это уже три больших повода для счастья.

О жизненных принципах





Одна из главных ценностей — проживать жизнь с чувством благодарности. Уже довольно продолжительное время каждый вечер мы с семьей в присутствии друг друга рассказываем, за что благодарны прошедшему дню. Это перешло в хорошую традицию. Важно понимать, что жизнь не будет складываться только благополучно. Она ценна именно тем, что может быть разных оттенков.





Для меня важна справедливость. Я стараюсь быть справедливым человеком, принимать справедливые решения. Справедливость — залог порядка. А порядок — залог процветания. Там, где нет справедливости, тяжело обеспечить процветание.

Еще один принцип — держать свое слово, быть честным. Это простые вещи, которым нас учили еще в детском саду.

В обществе, где люди себя не любят, высокий уровень агрессии. Это создает множество проблем. Поэтому важно любить себя. Тогда все остальное становится на свои места.

Считаю, что все, что решаемо, не удручает. Если сложность можно решить, это просто очередная задача.

О людях в жизни





Качество нашей жизни зависит от того, с кем мы общаемся, в каком окружении находимся. Поэтому я всегда рядом с открытыми людьми, которые меня любят, поддерживают. Они тоже находятся в процессе постоянного роста, не жалуются, считают, что мир позитивный, дружелюбный, полный возможностей.

Качество нашей жизни зависит от того, с кем мы общаемся

Мне повезло находить в людях любовь, поддержку, веру по отношению к себе. Я постоянно слышу в свой адрес приятные слова. Благодаря этому у меня в жизни все хорошо складывается. Мой путь проходит в окружении союзников, соратников, людей с улыбками и горящими глазами.

О деятельности





Я всегда была любопытной и не боялась браться за сложные проекты.

В 2015 году я стала директором общественного фонда Bilimkana. На тот момент фонд испытывал проблемы с финансированием, и школы были на грани закрытия. Я поставила перед собой задачу: Вместо того, чтобы закрывать школы, открыть новые в столице, которые будут генерировать доход и содержать образовательные учреждения в регионах. В результате развернула деятельность фонда в сторону процветания, роста. За шесть лет мы открыли четыре школы, одна из которых работает в Алматы. Теперь у нас есть возможность разрабатывать и внедрять новые концепции школ.





Мы обучаем детей с нулевого по одиннадцатый классы. Процесс обучения направлен на воспитание чувства собственного достоинства в детях. Мы воспитываем ответственных людей, лидеров, которые смогут жить в современном мире.

У нас получается создавать школы, из которых дети не хотят уходить домой. Мы заботимся о том, чтобы ученики чувствовали себя защищенными, принятыми, любимыми.

Также у меня есть проекты в сфере кино. Все началось с желания фотографировать. Затем я начала снимать видео. Потом у меня появилась мечта сниматься в кино. Я объединила это все и состоялась в кино как режиссер, сценарист, продюсер и актриса.

Кинематограф для меня — это инструмент, с помощью которого я могу влиять на общество. Также это мой способ самовыражения в искусстве, возможность дарить эстетическое удовольствие и рассказывать истории.

Еще одно направление моей деятельности — спорт. Я мечтала стрелять из лука. Начала обучаться и в результате через несколько лет стала руководителем Кыргызской Федерации Стрельбы из Лука, а в прошлом году — вице-президентом Национального Олимпийского Комитета.

Думаю, что все получается, когда ты не вгоняешь себя в рамки, не ставишь ограничения, не считаешь, что нужно заниматься только одним делом. На мой взгляд, это скучно.

Я люблю улучшать жизнь. Получаю от этого кайф.