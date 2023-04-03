Бизнес-кейс. Как предприниматели заходят на рынок Центральной Азии и открывают стартапы за рубежом

Делимся интервью с предпринимателями о том, как успешно зайти на новый рынок, привлечь инвестиции и создать стартап в другой стране.







Broniboy. Как международный сервис доставки еды вышел на рынок Узбекистана





Андрей Корнийчук, 25 лет, город — Ташкент, управляющий партнер Broniboy Узбекистан, @broniboy.uz





Компания появилась в 2016 году на рынке Краснодара. Наша сильная сторона в том, что мы позиционируемся как IT и логистическая компания, а не просто маркетплейс. Наши разработчики могут написать любую интеграцию для приложения, если она востребована на рынке, так, чтобы ее можно было легко масштабировать и убрать человеческий фактор из бизнес-процессов. В сфере логистики мы работаем как с B2B партнерами, так и с конечными потребителями, которые делают заказ через наш агрегатор.

Полтора года назад возник вопрос масштабирования. Мы провели анализ рынков Казахстана и Узбекистана. Выбрали последнюю страну, так как видим здесь растущую экономику, большое население и отсутствие сильных игроков на рынке. В Казахстане есть транснациональные​ компании​ — гиганты бизнеса вроде Glovo и Wolt, которые работают в более чем 30 странах мира. Узбекистан же быстро развивается, принимает большое количество иностранных инвестиций, и при этом здесь почти нет конкуренции. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы заходить на этот рынок.

Технический запуск в Узбекистане мы провели в августе прошлого года. Сегодня в одну смену в Ташкенте работает 30-35 курьеров. Еще около пяти человек работает в офисе. Благодаря тому, что у нас есть бизнес-юнит в России, мы можем не дублировать некоторые структурные подразделения. Например, юристы и бухгалтеры в Узбекистане работают на аутсорсе при поддержке наших специалистов из России.

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Бизнес-кейс. Как казахстанка из Жезказгана переехала в Канаду и создала успешный стартап за рубежом





Асель Беглинова, город — Торонто, сооснователь и CEO Paperstack, @b.linova





Я родилась и выросла в городе Жезказган. В 18 лет переехала в Канаду, Торонто. Работала в сфере банкинга и финансов. Со временем увидела большую проблему в сфере малого и среднего бизнеса.

Набравшись опыта в крупнейших банках Канады, я решила создать продукт для решения проблем онлайн-магазинов через стартап. И в 2021 году стала предпринимателем.

В последние полгода мы растем в среднем на 50% каждый месяц. В команде восемь человек. Есть две локации: Нью Йорк и Торонто.

Создать и оформить стартап легко. Сложнее выдержать конкуренцию и привлечь талантливых людей, партнеров и стратегических инвесторов, чтобы стать лидером в индустрии.

За полтора года работы мы прошли путь от этапа идеи до реализации продукта. Создали сильную команду.

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Бизнес-кейс. Как создать многомилионный бизнес из страницы на блог-платформе





Игорь Красюк, основатель сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune





В 2012 году мы с родителями переехали в Краснодар. Я купил себе велосипед, чтобы кататься по городу, осматривать новые места. Информацию о регионе и велосипедных поездках искал через Google. Поисковик часто перенаправлял меня на блогеров, которые писали на блог-платформе «Живой Журнал». Внутренний поиск сайта был неудобным, и искать нужных блогеров было сложно. Поэтому я решил написать программу, которая поможет составить рейтинг людей, пишущих на платформе. Это заняло один день, а результат собрал много комментариев и репостов. Тогда задумался о создании отдельного сайта.

Презентация небольшого сервиса с 20 000 пользователей из внутреннего рейтинга «Живого Журнала» с разбивкой по странам СНГ и регионам вызвала ажиотаж. Сначала я развивал проект параллельно с основной работой, а в 2015 году сел за разработку бизнес-интерфейса, который в будущем стал LiveDune Pro.

LiveDune — сервис для комплексной работы с социальными сетями. За 2022 год наша выручка составила 105 миллионов рублей, а чистая прибыль — 56 миллионов.

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Как участие в международных ивентах поможет вашему бизнесу. Опыт стартапа из Казахстана

Бахытжан Жакажанов, 28 лет, город — Астана, Product Manager в ORBI Prime Inc., @bakigramm





Я работаю продакт-менеджером в зарубежной компании ORBI Prime. Параллельно развиваю проект FocusED. Это мобильное приложение для школьников, которое помогает ребенку делать домашнее задание и другие задачи с помощью викторины-квиза. За правильные ответы даются баллы, которые потом можно поменять на подарки от партнеров.

Существует много возможностей принять участие в международных ивентах. Даже для начинающих стартапов, в которых есть только сайт и MVP. Например, NURIS совместно с компанией Shell отправляют молодых ребят за рубеж. С их помощью я оплатил дорогу до Португалии, где принял участие в международной конференции.

Можно воспользоваться помощью ICYF — кооперации Исламских государств. Они выдают гранты, в рамках которых оплачивают транспорт, проживание, посещение форумов в разных странах, от Азербайджана до ОАЭ.

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Бизнес-кейс. Как стартап Kwaaka помогает ресторанам делать меньше ошибок и сокращает время доставки

Наби Муратбек, управляющий директор Kwaaka

Максат Кадыров, технический директор Kwaaka





Наби. Мы поняли, что у ресторанов нет ресурсов, чтобы создавать системы интеграции. Теперь мы закрываем эту боль и предлагаем решение, которое за ежемесячную оплату помогает заведениям не допускать ошибки.

Максат. Цель Kwaaka — минимизировать ошибки в заведениях Казахстана. Каждая неточность — это потерянные деньги и негативный фидбек от пользователя. С помощью системы интеграции мы в шесть раз уменьшили количество ошибок. Также сократили время доставки в подключенных ресторанах на семь-десять минут. Заказы больше не забиваются вручную, а сразу передаются на кухню. Поэтому курьеры не ждут, а сразу забирают готовую еду. Все эти улучшения повышают рейтинг заведений в приложениях-агрегаторах примерно на 15%, что позволяет им привлекать больше пользователей.

Наби. Мы уже подключили 500 ресторанов в 14 городах Казахстана. Через нас прошло более 700 000 заказов на общую сумму 3 миллиарда тенге. А в нашей команде работает 25 сотрудников. ​

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Бизнес-кейс. Как Асель Сартбаева из Кыргызстана создала научный стартап в Великобритании и привлекла £1,2 миллиона инвестиций





Асель Сартбаева, город — Бат, ученая, сооснователь стартапа EnsiliTech, @aselsartbaevame





Я соучредитель и генеральный директор EnsiliTech, а также соавтор технологии силицирования, которую коммерциализирует наш стартап. Я работаю над исследованием в этой сфере уже около 12 лет. Мне удалось разработать эту технологию, потому что я всегда работала на стыке разных дисциплин и не боялась выходить за их рамки, чтобы использовать самые подходящие методы и инновации для решения проблемы.

С 2013 года многие советовали мне начать бизнес по коммерциализации технологии силицирования. Тем более у нас было три патента, множество наград и желание вывести исследование из лаборатории в реальный мир. Но как академику мне не хватало знаний в бизнесе. Поэтому я считала, что сейчас не лучшее время заниматься предпринимательством.

Однако пандемия показала, что силицирование могло бы значительно помочь с транспортировкой вакцин. Поэтому я объединилась с SpinUp Science — предприятием, которое помогает ученым основать свою компанию. А накопить знания и опыт, нужные для того, чтобы выделиться из Университета Бата и построить EnsiliTech, мне помогла корпоративная стипендия от Королевской инженерной академии.

Миссия EnsiliTech — сделать вакцины, антитела и другие биофармацевтические продукты более доступными для людей во всем мире. Более 50% вакцин портятся из-за сбоев в холодовой цепи. Мы решаем эту проблему, устраняя зависимость от охлаждения на всем пути: от производства до использования пациентами.

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