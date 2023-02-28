Бизнес-кейс. Как стартап Kwaaka помогает ресторанам делать меньше ошибок и сокращает время доставки

2-3 февраля в Алматы прошел международный форум Digital Almaty, в рамках которого состоялся Astana Hub Battle. Первое место в конкурсе занял проект Kwaaka. Мы поговорили с его основателями о том, что дала победа и попросили поделиться планами.





Наби Муратбек, управляющий директор Kwaaka

Максат Кадыров, технический директор Kwaaka

Как все началось

Максат. Моя деятельность в​ IT-сфере началась в 2011 году. Я работал программистом в разных компаниях Казахстана. Потом переехал в США, где прожил семь лет. Создавал стартапы, основал свою IT-компанию по разработке в Казахстане, работал в LinkedIn. А потом вернулся в родную страну. С февраля прошлого года занимаюсь проектом Kwaaka. Моя главная обязанность — разработка продукта.

Наби. Ранее я работал на позиции data scientist в Choco и Machine Learning-инженером в KMPG. После пробовал запускать свои стартапы. Один из них был связан с оптимизацией найма линейного персонала в сети ресторанов. Нам платили за сотрудников, которые отработали две недели. При этом большая часть кассиров увольнялась через неделю. Мы решили узнать, в чем дело. Проводили exit-интервью, говорили с управляющими ресторанов. Оказалось, что между агрегатором еды и кассой​ отсутствует интеграция. Поэтому кассиры переносили заказы вручную. Из-за этого происходили ошибки, сотрудники получали штрафы и увольнялись.

Мы поняли, что у ресторанов нет ресурсов, чтобы самим создавать системы интеграции. Теперь мы закрываем эту боль и предлагаем решение, которое за ежемесячную оплату помогает заведениям не допускать ошибки.

О проекте

Максат. Цель Kwaaka — минимизировать ошибки в заведениях Казахстана. Каждая неточность — это потерянные деньги и негативный фидбек от пользователя. С помощью системы интеграции мы в шесть раз уменьшили количество ошибок. Также сократили время доставки в подключенных ресторанах на семь-десять минут. Заказы больше не забиваются вручную, а сразу передаются на кухню. Поэтому курьеры не ждут, а сразу забирают готовую еду. Все эти улучшения повышают рейтинг заведений в приложениях-агрегаторах примерно на 15%, что позволяет им привлекать больше пользователей.

Наби. Мы уже подключили 500 ресторанов в 14 городах Казахстана. Через нас прошло более 700 000 заказов на общую сумму 3 миллиарда тенге. А в нашей команде работает 25 сотрудников. ​

Об участии в Digital Almaty

Наби. Мы заняли первое место в Astana Hub Battle, который проходил в рамках форума Digital Almaty 2023. Есть несколько факторов, которые повлияли на нашу победу.

Многие члены жюри — действующие инвесторы. Мы уже рассказывали им о нашем проекте, и они знали о нас. Кроме того, мы показали, насколько масштабна проблема, которую решает Kwaaka, и как хорошо мы с ней справляемся. А затем подтвердили все цифрами.

Победа помогла нам развить Вrand Аwareness. О нас узнали как о стартапе с большими амбициями, который готов помочь рестораторам.





Также появилась возможность рассказать о себе новостным изданиям и порталам. Для нас это важно, потому что узнаваемость облегчает клиентский путь. Людям легче совершить покупку, если они слышали о проекте.

Максат. Победа — это доказательство того, что мы делаем что-то крутое. Особенно, это важно для нашей команды, людей, которые поверили в идею и пошли за нами. Победа сплотила нас и дала уверенность в себе и продукте. Часть выигранных денег мы потратим на тимбилдинг и поощрение ребят.

О планах

Максат. Мы увеличиваем географию. Планируем запуститься в других странах. Есть договоренности с Азербайджаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Грузией и странами региона MENA.

Также будем расти в Казахстане. Планируем увеличить средних чек наших сервисов, в том числе тех, что будем запускать в этом году. У нас шесть гипотез, три из которых мы превратим в новые продукты.

Рекомендации

Максат. Существует понятие Three Pillars of Startup.

Первое — продукт. Он должен быть понятным, нужным и проверенным. Валидацию продукта можно делать и без вложений: через CustDev и предпродажи.

Второе — команда. Я люблю, когда сотрудники приглашают в проект друзей. Костяк команды инженеров я выбирал сам. Затем спросил, кого они хотели бы видеть в команде. С рекомендованными людьми я проводил интервью по soft skills, а технические навыки не проверял, ведь они были «одобрены» действующими сотрудниками.

Третье — инвестиции. Фаундеры должны всегда заниматься привлечением средств в проект. Этот процесс никогда не останавливается, ведь без него не выжить.