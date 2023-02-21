Как участие в международных ивентах поможет вашему бизнесу. Опыт стартапа из Казахстана

Бахытжан Жакажанов побывал на больше чем 30 международных ивентах в разных странах мира. В интервью он поделился своим опытом и рассказал о преимуществах и недостатках бизнес-мероприятий разного масштаба.





Бахытжан Жакажанов, 28 лет, город — Астана, Product Manager в ORBI Prime Inc., @bakigramm

О себе и проекте

Я учился в Nazarbayev University. Затем два года работал в PricewaterhouseCoopers, после чего поступил в Калифорнийский университет по программе «Болашак».

Работаю продакт-менеджером в зарубежной компании ORBI Prime. Параллельно развиваю проект FocusED. Это мобильное приложение для школьников, которое помогает ребенку делать домашнее задание и другие задачи с помощью викторины-квиза. За правильные ответы даются баллы, которые потом можно поменять на подарки от партнеров.

Мы интегрированы в Kundelik.kz — государственную образовательную платформу Казахстана. Любой школьник может зайти по логину от этого сервиса в наше приложение.

В 2023 году планируем выходить на B2C-рынок как в Казахстане, так и за рубежом.

Как участвовать в международных ивентах





Существует много возможностей принять участие в международных ивентах. Даже для начинающих стартапов, в которых есть только сайт и MVP. Например, NURIS совместно с компанией Shell отправляют молодых ребят за рубеж. С их помощью я оплатил дорогу до Португалии, где принял участие в международной конференции.

Можно воспользоваться помощью ICYF — кооперации Исламских государств. Они выдают гранты, в рамках которых оплачивают транспорт, проживание, посещение форумов в разных странах, от Азербайджана до ОАЭ.

Отбор на ивенты конкурентный. На Азербайджанский форум подавалось 450 стартапов, из которых прошло 25. Но есть такая вещь, как Diversity. Организаторам нужно привлекать проекты из разных стран. Часто из Казахстана подается не более 10 заявок. Поэтому у вас больше шансов пройти.

Бывают частичные гранты. Такие предоставляет, например, Global Youth. У них часто проводится rolling-based дедлайн — подаваться можно всегда. Если вы подойдете, вас отправят на ближайший ивент.

В случае стандартного time-based дедлайна советую отправлять заявку как можно раньше. Есть вероятность, что вас отберут как участника из Казахстана, чтобы закрыть квоту на эту страну.

О преимуществах и недостатках

Посещение международных ивентов полезно с точки зрения насмотренности. Вы видите, какие есть проекты и как они решают проблемы, о которых в Казахстане даже не думают. Там вы встречаете молодых и заинтересованных людей, у которых могут найтись полезные​ вам знакомства. Еще можно больше узнать о местном рынке. Побывав в Португалии, мы поняли, что стартап-индустрия здесь перегрета. Другой инсайт, который мы получили — Нигерия становится популярной точкой притяжения, куда заходит даже Google.

Посещение международных ивентов полезно с точки зрения насмотренности

При этом всегда должна быть цель: найти партнера, привлечь инвестиции или что-то еще. Потому что время для стартапера — самый ценный ресурс. Нельзя позволить себе бесцельно бродить по мероприятиям.

О видах международных ивентов

1. Conference-based мероприятие. Здесь собираются крутые спикеры, которые обсуждают глобальные цели, вроде инициативы Дубая по работе с метавселенными. Маленькому стартапу, который решает локальные проблемы, там может быть не всегда интересно. Главное здесь то, что происходит до и после конференции. Так называемые small-talk, когда вы общаетесь с нужными людьми.

2. Нишевые ивенты. Они посвящены одной теме, например, блокчейну или медицинским технологиям. Сюда чаще приходят зрелые стартапы и люди, которые полезны сами по себе. Мы были на одном таком мероприятии в Португалии. К нам подошел неприметный мужчина в очках. За пять минут разговора мы поняли, что это директор Nestle в Германии, и сделали большую продажу.

3. Мероприятия международного масштаба. Таким был последний Digital Bridge, что проходил в Астане. Здесь собираются как крупные игроки, так и нишевые проекты. Лекции и воркшопы на ивентах такого масштаба часто записываются, их можно посмотреть после. Главное здесь — общение и поиск полезных контактов.

Советы начинающим

Улучшайте насмотренность. Фотографы не просто так подписываются на знаменитых коллег. Здесь такая же идея: сформировать ленту так, чтобы время в социальных сетях наталкивало на интересные мысли.

Начните действовать систематически. Подавайте по одной заявке в месяц. Не успеете опомниться, как их наберется десяток. Если делать все правильно, то количество превратится в качество, и с каждым разом у вас будет получаться все лучше.