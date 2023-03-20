Бизнес-кейс. Как Асель Сартбаева из Кыргызстана создала научный стартап в Великобритании и привлекла £1,2 миллиона инвестиций

Асель Сартбаева — профессор химических наук Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании. Мы поговорили с ней о создании собственного стартапа и попросили поделиться рекомендациями для тех, кто только начинает свой путь.





Асель Сартбаева, город — Бат, ученая, сооснователь стартапа EnsiliTech, @aselsartbaevame





Как все началось

Я соучредитель и генеральный директор EnsiliTech, а также соавтор технологии силицирования, которую коммерциализирует наш стартап. Я работаю над исследованием в этой сфере уже около 12 лет. Мне удалось разработать эту технологию, потому что я всегда работала на стыке разных дисциплин и не боялась выходить за их рамки, чтобы использовать самые подходящие методы и инновации для решения проблемы.

Я защитила докторскую диссертацию в Кембриджском университете по физике минералов. Работала в группе биофизики в ASU, после — по неорганической химии в Оксфордском университете, а затем — по физической химии в Университете Бата. Я и сегодня состою в исследовательской группе этого вуза.

С 2013 года многие советовали мне начать бизнес по коммерциализации технологии силицирования. Тем более у нас было три патента, множество наград и желание вывести исследование из лаборатории в реальный мир. Но как академику мне не хватало знаний в бизнесе. Поэтому я считала, что сейчас не лучшее время заниматься предпринимательством.

Однако пандемия показала, что силицирование могло бы значительно помочь с транспортировкой вакцин. Поэтому я объединилась с SpinUp Science — предприятием, которое помогает ученым основать свою компанию. А накопить знания и опыт, нужные для того, чтобы выделиться из Университета Бата и построить EnsiliTech, мне помогла корпоративная стипендия от Королевской инженерной академии.

О проекте

Миссия EnsiliTech — сделать вакцины, антитела и другие биофармацевтические продукты более доступными для людей во всем мире. Более 50% вакцин портятся из-за сбоев в холодовой цепи. Мы решаем эту проблему, устраняя зависимость от охлаждения на всем пути: от производства до использования пациентами.

Энсиликатизация — это метод термической стабилизации вакцин и других биологических препаратов с целью устранения холодовой цепи во время транспортировки и хранения.

Уникальность нашего метода — использование кремнезема — неорганического материала, из которого состоит песок. С его помощью мы создаем индивидуальное покрытие на поверхности биофармацевтических препаратов. Оно предотвращает порчу при извлечении из холодильника.

Другие методы сначала создают матрицу, а затем помещают вещество внутрь, чтобы его стабилизировать. Мы делаем по-другому: выращиваем кремнеземное покрытие поверх вещества.





Благодаря этому FDA — Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, одобрили этот метод для перорального приема лекарства путем проглатывания лекарства.

В проекте четыре соучредителя: я, доктор Стивен Уэллс — соавтор метода силицирования, доктор Асвин Доки — мой бывший аспирант, а теперь технический директор, и доктор Мэтт Слэйд — операционный директор, и еще один мой бывший аспирант.

Мы завершили предварительный сбор средств в декабре 2022 года. Привлекли 1,2 миллиона фунтов стерлингов. В январе 2023 года запустили свою лабораторию. Теперь арендуем помещение в инкубаторе Science Creates в Бристоле. Это отличное место для стартапов.

В феврале 2023 года наняли трех новых людей: Рэйчел, Алекс и Лауру. Это техники, которые помогают с исследованиями и разработками.

У нас есть два клиента — биофармацевтические компании, которые заинтересованы в использовании нашей технологии в своих продуктах. Еще с тремя компаниями находимся в процессе подписания документов.

О привлечении инвестиций

На привлечение средств мы выделили четыре месяца. EnsiliTech привлекла много внимания. От многих инвесторов мы отказались, так как хотели, чтобы они соответствовали ценностям и миссии компании.





Среди инвесторов — Science Angel Syndicate, несколько бизнес-ангелов и фондов, компания из Бристоля QantX, а также семья и друзья. Сначала мы просили 600 000 фунтов стерлингов, но позже приняли решение увеличить сумму. Это позволило нам нанять соответствующих людей и повысить ценность бизнеса.

Планируем следующее привлечение средств в мае 2024 года. Чтобы развиваться дальше, нам будет нужно около 4-5 миллионов фунтов стерлингов.

О результатах

В этом году мы работаем над тремя разными направлениями исследований и разработок:

1. Силицирование животных вакцин. Они тоже требуют постоянной холодовой цепи и портятся, когда находятся вне холодильника. Уже нашли производителей, которые хотят с нами работать.

2. Силицирование антител. В будущем они будут использоваться для диагностики заболеваний и в качестве реагентов.

3. Силицирование вакцины, которая используется людьми.

Последнее направление потребует долгой работы с разрешениями от регулирующих органов. Поэтому планируем получать доход от первых двух продуктов. Это произойдет уже через два года.

Рекомендации





Люди — самый важный ресурс. Начинайте бизнес с правильной командой. Так вы добьетесь всего. А между основателями всегда должно быть доверие и уважение.

Перед тем как делать любые важные шаги или принимать обязательства, проведите исследование, чтобы понять, насколько вам это нужно. Или спросите совета у того, кто это знает.

Не скупитесь на юридические консультации по договорам, консультациям по регулированию и так далее. Все документы должны быть в порядке. Инвесторы и аудиторы обязательно будут это проверять.

Последний совет: наслаждайтесь процессом. Начинать и развивать свой бизнес — это интересно.