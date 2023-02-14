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Бизнес-кейс. Как создать многомилионный бизнес из страницы на блог-платформе
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Сегодня в 18:00

Бизнес-кейс. Как создать многомилионный бизнес из страницы на блог-платформе

Основатель одного из самых популярных сервисов по аналитике социальных сетей рассказал, как поиск друзей в новом городе привел к созданию бизнеса с выручкой в 100 миллионов рублей в год.


Игорь Красюк, основатель сервиса аналитики и управления социальными сетями Live Dune

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Как все началось

В 2012 году мы с родителями переехали в Краснодар. Я купил себе велосипед, чтобы кататься по городу, осматривать новые места. Информацию о регионе и велосипедных поездках искал через Google. Поисковик часто перенаправлял меня на блогеров, которые писали на блог-платформе «Живой Журнал». Внутренний поиск сайта был неудобным, и искать нужных блогеров было сложно. Поэтому я решил написать программу, которая поможет составить рейтинг людей, пишущих на платформе. Это заняло один день, а результат собрал много комментариев и репостов. Тогда задумался о создании отдельного сайта.

Презентация небольшого сервиса с 20 000 пользователей из внутреннего рейтинга «Живого Журнала» с разбивкой по странам СНГ и регионам вызвала ажиотаж. Сначала я развивал проект параллельно с основной работой, а в 2015 году сел за разработку бизнес-интерфейса, который в будущем стал Live Dune Pro.

О проекте

Live Dune — сервис для комплексной работы с социальными сетями. За 2022 год наша выручка составила 105 миллионов рублей, а чистая прибыль — 56 миллионов.

Мы пробуем себя на международных рынках: в Казахстане, Азербайджане. Присматриваемся к Европе, странам Латинской Америки. Также выходим на другие социальные сети. Запустили TikTok и Telegram. Всего работаем с восемью социальными сетями. В 2023 году подключим Pinterest и LinkedIn.

Нам есть куда расти, поэтому я набрал большое количество разработчиков: сегодня в команде около 40 человек. Половина из них пришла в 2022-2023 году.

Как создать успешный бизнес

Live Dune пытались купить многие, но я не продавал сервис, несмотря на его финансовую нестабильность. Мне было любопытно самому развивать платформу и решать проблемы пользователей. Рад, что остался преданным себе, своим целям.

Принимать сложные решения мне помогают полярные вещи: чутье и цифры. Много цифр. Реальная объемная картинка строится из множества данных, которые нужно упорядочивать. Это большая работа, но она того стоит.

Принимая решения в бизнесе, я следую алгоритму: разработка гипотезы, проверка «кабинетным исследованием» — гуглим и собираем информацию. Если гипотеза подтверждается, то в случае с продуктом — делаем пробную версию, а с рынком — взаимодействуем. Если гипотеза не проходит, то откладываем и возвращаемся позже, когда будет более подходящее время или появится потребность.

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Главная ценность нашей команды — это семья. Мы хотим больше времени проводить с близкими, поэтому работаем из дома. Трижды в год выбираемся на корпоративы: пикники на берегу Черного моря, новогодние вечеринки и практически семейные ужины. Сотрудники съезжаются в Краснодарский край из разных уголков России и соседних стран.

Что дал акселератор ФРИИ

Первые недели в «Фонде развития интернет-инициатив» я не понимал, что от меня хотят и почему критикуют. Оказалось, что нужно было приводить custdev клиентов, больше общаться с ними, а не просто создавать функции в сервисе.

Трекинг помогает оторваться от операционки и мыслить стратегически

В сложный момент мы нашли точку опоры и направление с помощью профессиональных кураторов-трекеров. Проще всего найти своего наставника на подобных образовательных программах.

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С одним из моих трекеров, Дмитрием Торшиным, мы работаем вместе уже несколько лет. У нас регулярно проходят созвоны с командой: раз в одну-две недели. Это позволяет стряхнуть зашоренность, отойти от продукта и взглянуть со стороны.

Трекинг помогает оторваться от операционки и мыслить стратегически. Большинство компаний находятся «в колесе» — работают, чтобы заработать. Нужно всегда развиться в нечто большее, чем ты есть сейчас.

Рекомендации

Идеи для бизнеса порой валяются буквально под ногами. Нужно заставлять себя смещать фокус и не тонуть в быту.

Иногда интуиция сильнее разума. Важно следовать за внутренними стремлениями, чувствовать свое нутро.

Не бойтесь обращаться к профессионалам в сложные моменты. Неудача помогает взглянуть глубже на ситуацию, возвыситься над ней, и это неминуемо приводит к росту.

Мечтатели порой строят не только воздушные замки, но и прочный прибыльный бизнес. Но для этого нужно крепко дружить с цифрами.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.