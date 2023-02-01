Бизнес-кейс. Как казахстанка из Жезказгана переехала в Канаду и создала успешный стартап за рубежом

Познакомились с сооснователем стартапа Paperstack и узнали про основные этапы запуска и развития стартапа в Канаде.
Асель Беглинова, город — Торонто, сооснователь и CEO Paperstack, @b.linova
Как все началось
Я родилась и выросла в городе Жезказган. В 18 лет переехала в Канаду, Торонто. Работала в сфере банкинга и финансов. Со временем увидела большую проблему в сфере малого и среднего бизнеса.
Набравшись опыта в крупнейших банках Канады, я решила создать продукт для решения проблем онлайн-магазинов через стартап. И в 2021 году стала предпринимателем.
О проекте
Платформа Paperstack дает онлайн-магазинам капитал до $500 000 в течение 48 часов. На эти деньги они могут закупить товар или инвентарь, потратиться на рекламу или нанять людей.
Наша миссия — помочь миллиону онлайн-брендов с капиталом и ресурсами, которые необходимы им для роста.
В последние полгода мы растем в среднем на 50% каждый месяц. В команде восемь человек. Есть две локации: Нью Йорк и Торонто.
Основные этапы развития стартапа в Канаде
Создать и оформить стартап легко. Сложнее выдержать конкуренцию и привлечь талантливых людей, партнеров и стратегических инвесторов, чтобы стать лидером в индустрии.
За полтора года работы мы прошли путь от этапа идеи до реализации продукта. Создали сильную команду, привлекли несколько раундов инвестиций.
Чем помогла акселерация Techstars
Techstars — это международный акселератор. Согласно статистике, на его программу принимается всего 2% от всех заявок.
Мы захотели принять участие. Для этого нужно было пройти три раунда интервью. Последнее было самым интенсивным. Оно проходило перед большой комиссией, в составе которой было более десяти человек. Нам задавали разные вопросы: от финансового прогноза и технических моментов до деталей индустрии и маркетингового плана.
В конце программы мы получили возможность презентовать стартап перед сотней потенциальных инвесторов. Даже сейчас, после окончания акселерации, мы по-прежнему получаем поддержку от Techstars.
О результатах
До конца года мы планируем увеличить портфель клиентов в 10 раз.
За полтора года работы мы прошли путь от этапа идеи до реализации продукта
Мы привлекли существенный раунд с участием кредиторного партнера. В наш проект вложился один из Нью-Йоркских фондов. Этот фонд поддерживает множество стартапов, из них более 15 стали единорогами.
Я благодарна наставникам, команде и всем, кто поддерживает нас. В данный момент мы фокусируемся на североамериканском рынке. Видим здесь отличный потенциал. В будущем будем рассматривать выход на другие рынки.
Рекомендации
1. Окружите себя талантливыми партнерами, которые помогут поднять бизнес до новых вершин.
2. Научитесь выдерживать эмоциональные взлеты и падения.
3. Смотрите на долгосрочную перспективу.