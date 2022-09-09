Бизнес-кейс. 5 историй о том, как предприниматели развивают свое дело в Центральной Азии

Интервью с предпринимателями о том, как выйти на новый рынок, создать свой стартап или открыть бизнес в совершенно новом направлении.





Как стартап 1FIT за 2 месяца вышел на рынок Узбекистана, запускается в Кыргызстане и планирует зайти в США





Мурат Алиханов, 31 год, предприниматель и диджитал-стратег, СЕО стартапа 1FIT, @amuriarty





В конце апреля мы с партнером и финансовым директором вылетели в Ташкент. Потратили неделю на то, чтобы открыть компанию, договориться с людьми в IT Park. Еще мы познакомились с другими стартапами и интернет-предпринимателями, чтобы понять особенности рынка.

В мае в Узбекистан приехала команда бизнес-девелопмента, которая работает с партнерами. Весь май и июнь они подключали фитнес-залы к сервису.

Параллельно началась работа команды маркетинга и продаж. Они трудились над тем, чтобы подготовиться к запуску и осуществить его.

Продуктовая команда работала из Казахстана. Занималась адаптацией сервиса к местному рынку, подключением платежных систем.

Подробнее по ссылке.



Жаксылык Есельбаев о запуске стартапа в сфере Ad-tech: поиск идеи, инвестиций и рост





Жаксылык Есельбаев, предприниматель, основатель Sagi, @jaksyes







При выборе направления или идеи бизнеса нужно понимать, что товар или услуга должна приносить пользу людям, решать их боль или улучшать жизнь. Идея Sagi — помогать малому и среднему бизнесу, автоматизировать удержание привлеченных клиентов.

Какой бы бизнес у тебя не был, клиентоориентированность должна быть на первом месте. Если бизнес не работает над этим, то весь бюджет на рекламу потрачен впустую. Те, кто работает на фронтенде: кассиры, администраторы, официанты — всегда должны думать о том, чтобы клиенты возвращались снова. Для этого нужно узнавать постоянных клиентов, встречать улыбками и провожать комплиментами, проявлять лояльность. Мотивировать новых людей на повторный визит. Но из-за текучки персонала, нехватки времени или внимания это не всегда работает.

Мы с командой долгое время изучали бизнес-процессы и разработали продукт, который помогает компаниям улучшить коммуникацию с клиентами. Программа Sagi увеличивает количество новых клиентов, показывает, с какого рекламного трафика они пришли, находит клиентов, пропавших на месяц и более.

Подробнее по ссылке.

Санжар Шалкарбеков о том, как вышел из франшизы, сколько времени это заняло и какие сложности возникли в процессе

Санжар Шалкарбеков, 43 года, город — Астана, основатель школы робототехники «Роботек», @sanzhar_shalkarbekov







Мы работали почти четыре года. За это время освоили учебно-образовательный процесс, обучили до 700 учеников, сформировали команду единомышленников, стали готовить детей к турнирам по робототехнике.

На решение отойти от формата франшизы отчасти повлияла пандемия, а именно: падение выручки, увеличение расходов. Финансовые условия франшизы стали невыгодными для работы. Помимо этого, появлялись возможности начать работу с другими продуктами или географиями, но это не позволялось по условиям договора. В итоге мы приняли решение выйти из франшизы и основать собственную компанию в той же нише под брендом «Роботек». Мы благодарны коллегам-россиянам за четыре года совместной работы. Многому научились у них, познакомились с интересными личностями и экспертами в области робототехники.

Подробнее по ссылке.

Как работает первая креветочная ферма в Казахстане

Данил Цаплин, 42 года, город — Алматы, предприниматель, сооснователь Krevetka.kz





Проект креветочной фермы начался в 2015 году. Мы купили участок земли недалеко от Алматы и задумались над его применением. Изначально речи о выращивании креветок не было. Первое, что приходило на ум — строительство теплицы под выращивание салатов или перца. Но, проанализировав местный рынок, мы поняли, что теплиц у нас в регионе уже много, и получить какое-либо конкурентное преимущество будет сложно. Мы продолжили поиск интересных ниш и вскоре нашли именно то, что искали. Это был инновационный бизнес в области аквакультуры по выращиванию океанских креветок. Мы оценили перспективы, поняли, что эта ниша у нас в регионе абсолютно свободна, а креветки пользуются большим спросом у казахстанцев и имеют хорошую рентабельность продаж. Так начался наш путь в креветочном бизнесе.

Создать подобный бизнес в Казахстане сложно! И дело даже не в финансах, а в отсутствии у нас в стране всего, что необходимо для реализации подобных проектов: специалистов, оборудования, технологии, кормов, мальков. Искали все необходимое по миру. Кроме этого, на наш проект, как и на всех, негативно повлияли инфляция 2015 года в Казахстане и пандемия.

Подробнее по ссылке.

Как новый бренд выходит на рынок Казахстана и кому подойдет эта франшиза

Октавиан Низамов, 41 год, город — Санкт-Петербург, СЕО «Донер 42», @do_doner







Мы в самом начале развития «Донер 42» как сети. Первые полтора года ушли на формирование концепции, доработку продукта. На текущий момент работает семь донерных: две в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Чебоксарах и Невинномысске. На финальных стадиях стройки — точки в Новом Уренгое и Иркутске. В этом году запускаем первые тестовые франчайзинговые рестораны в разных регионах России.

Франчайзинг лежит в ДНК нашей компании. Мы совмещаем экспертизу центрального офиса в разработке продукта, контроле качества, маркетинге и энергию местных предпринимателей. Такой синергии конкурентам трудно что-то противопоставить.

Первый этап для нового франчайзи — поиск помещения. Процесс может занять месяц, а может растянуться на годы. Все зависит от конкретного города, а также активности и упорства франчайзи.

Дальше мы разрабатываем проект будущего ресторана, и можно начинать ремонт или стройку. Обычно это занимает от трех до шести месяцев.

Подробнее по ссылке.