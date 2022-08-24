«Донер 42». Как новый бренд выходит на рынок Казахстана и кому подойдет эта франшиза

Познакомились с CEO сети «Донер 42» от группы Dodo Brands и узнали о планах развития и масштабирования в Казахстане.





Октавиан Низамов, 41 год, город — Санкт-Петербург, СЕО «Донер 42», @do_doner





Как все началось





В 2020 году «Додо Пицца» уже была лидером на пицца-рынке России. За девять лет развития в компании накопилась большая экспертиза в сфере общественного питания, сформировался пул сильных неравнодушных партнеров-франчайзи, качественная инфраструктура: от системы поставок в любой уголок страны до информационной системы Dodo IS для автоматизации процессов и управления пищевым производством.

Федор Овчинников, основатель компании, принял решение, что «Додо Пицце» пора выходить за границы основного продукта. С одной стороны, это была возможность реализовать свои преимущества и в других концепциях общественного питания. С другой стороны, развитие в нескольких направлениях позволяет еще больше усилить инфраструктурные и информационные преимущества. Так появилась головная компания Dodo Brands.

Dodo Brands развивает проекты на стыке трех основных компетенций: розничный бизнес, франчайзинг и информационные технологии.

В том же году появились две новые концепции: «Дринкит» — цифровые кофейни и «Донер 42» — шаурма по-новому: безопасный, быстрый, полезный и недорогой общепит, прямой конкурент традиционным международным сетям фастфуда.

Про бизнес





У «Донер 42» простая идея. Это такой же ресторан быстрого питания, как и KFC или Burger King. Только у нас другой продукт, более полезный. Мы как раз проводим нутрициологическое исследование. Предварительные результаты говорят, что наш донер близок к оптимальным показателям по соотношению овощей, белков, углеводов и других веществ.





В управляющей компании «Донер 42» работает порядка 35 человек: разработчики, бизнес-девелоперы, продуктовые маркетологи и другие.

О масштабировании





Мы в самом начале развития «Донер 42» как сети. Первые полтора года ушли на формирование концепции, доработку продукта. На текущий момент работает семь донерных: две в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Чебоксарах и Невинномысске. На финальных стадиях стройки — точки в Новом Уренгое и Иркутске. В этом году запускаем первые тестовые франчайзинговые рестораны в разных регионах России.

Франчайзинг лежит в ДНК нашей компании. Мы совмещаем экспертизу центрального офиса в разработке продукта, контроле качества, маркетинге и энергию местных предпринимателей. Такой синергии конкурентам трудно что-то противопоставить.

Франчайзинг лежит в ДНК нашей компании







Первый этап для нового франчайзи — поиск помещения. Процесс может занять месяц, а может растянуться на годы. Все зависит от конкретного города, а также активности и упорства франчайзи.

Дальше мы разрабатываем проект будущего ресторана, и можно начинать ремонт или стройку. Обычно это занимает от трех до шести месяцев.

Новые партнеры всю работу до запуска ресторана выполняют самостоятельно. Ремонт осуществляется подрядными организациями. У сетевых франчайзи уже могут быть выделенные сотрудники на разные типы задач: специалисты по поиску помещений, юристы, строители и другие.

Выбор рынка

Официально прием заявок на франшизу «Донер 42» мы открыли 1 августа. Приняли решение сфокусироваться на двух основных рынках: Санкт-Петербурге и Казахстане.

Санкт-Петербург — большой город с развитым рынком общепита. Размер рынка оптимален: не такой большой, как в Москве, где для хорошего охвата нужно открыть 100-200 точек, но достаточно амбициозный. В Петербурге мы планируем открыть 50 донерных до конца 2023 года. Перед нами стоит задача быстро создать представленность и охват города, чтобы появился региональный бренд. Бренд для общественного питания — это важная вещь. Бренд — это доверие гостей. А без доверия в быстром питании сложно развиваться.





Казахстан — близкий по менталитету рынок к России. При этом конкуренция в основном ниже. «Додо Пицца» в Казахстане показывает хорошие результаты. Здесь мы планируем запустить 30 точек до конца следующего года.

Еще 20 точек отводим на другие регионы России. В основном это города, где уже есть хотя бы одна донерная. Действующие партнеры-франчайзи планируют активно развиваться в своих городах в ближайшие годы.

О работе в Казахстане





С рынком Казахстана мы хорошо знакомы по «Додо Пицце». Здесь у нас много сильных партнеров-франчайзи. На текущий момент работает 63 пиццерии. Выручка за июль 2022 составила более 4 миллионов долларов.

Средняя выручка казахстанских пиццерий — более 65 тысяч долларов в месяц. А есть пиццерии, которые показывают месячную выручку более 130 тысяч. Можно сказать, что Казахстан — клондайк для качественного общепита.

На данном этапе мы отбираем партнеров для развития донерных в самых крупных городах страны. В первую очередь рассматриваем успешно развивающихся франчайзи «Додо Пиццы».

Всего за ближайшие годы мы планируем открыть в Казахстане не менее 150 донерных







Одновременно с работой по развитию сети дорабатываем сам продукт, производственную модель, процессы. В ближайших планах: расширение ассортимента доступных позиций донеров и закусок, добавление говядины в качестве альтернативы куриному мясу.

Всего за ближайшие годы мы планируем открыть в Казахстане не менее 150 донерных.

Про сложности





Никакой операционный бизнес невозможен без постоянных сложностей. А общепит — это один из самых операционных из всех типов бизнеса. Поэтому сложностей хватает. Не стоит рассчитывать, что свежеоткрытая донерная будет работать без активного участия собственника.

Одно из важнейших условий при выборе франчайзи для нас — готовность партнера глубоко погружаться в работу, операционную эффективность. В отличие от «Додо Пиццы» мы все еще стартап. Готовы быстро принимать обратную связь от партнеров, быть максимально гибкими.





Из фундаментальных проблем я вижу только одну: пройти путь от неизвестного бренда до системного игрока. «Додо Пицца» уже стал системным игроком. Уже с первого месяца работы пиццерии показывают отличные результаты по выручке, потому что бренд хорошо известен клиентам.

Сказать о «Донер 42» пока такого нельзя. Выручка растет медленно. Особенно это заметно в больших городах, где одна открытая точка на миллион жителей не дает ни рекламного охвата, ни физической представленности. Бренд не становится заметным даже локально.

Поэтому мы сфокусировались на двух ключевых рынках, где будем развиваться максимальными темпами. Чтобы быстро пройти эту стадию и из одиночных разбросанных донерных перейти в разряд хорошо представленных и популярных региональных сетей.

Наращивать дальше федеральную представленность — это уже дело техники.

О планах





«Донер 42» изначально задумывался как международный проект. Донер, шаурму, шаверму, гирос, буррито едят не только в России и Казахстане. Этот продукт популярен по всему земному шару. И до сих пор даже на мировом рынке сетевых игроков в этой нише можно пересчитать по пальцам одной руки.

Мы действуем небольшими шагами, но строим большие планы. Для начала планируем обогнать «Додо Пиццу» по количеству ресторанов и по выручке. Я уверен, что «Донер 42» станет одним из лидеров общепита на мировом рынке и встанет в один ряд с McDonalds, KFC и Burger King.