Бизнес-кейс. Санжар Шалкарбеков о том, как вышел из франшизы, сколько времени это заняло и какие сложности возникли в процессе

Основатель школы робототехники «Роботек» о том, почему принял решение выйти из франшизы и создать свой бренд и какие этапы для этого нужно было пройти.





Санжар Шалкарбеков, 43 года, город — Астана, основатель школы робототехники «Роботек», @sanzhar_shalkarbekov





Как пришел в бизнес





Я занимаюсь бизнесом с 2016 года. Начинал как инвестор в розничном проекте, позже начал собственную предпринимательскую деятельность в сфере обучения детей робототехнике по российской франшизе. Сфера образования и инноваций всегда меня волновала. Рад, что в итоге это все соединилось в едином проекте — образовательная робототехника.

С российской франшизой робототехники я познакомился в 2014 году во время выставки в Москве. Мне понравился их подход к обучению и отношение к образованию детей. Робототехника — новая образовательная дисциплина. Поэтому я сделал ставку на партнерство с экспертами в этой области.

Преимущества и недостатки работы по франшизе





Преимущества: формат франшизы предполагает быстрый старт, наличие узнаваемого бренда, готовые бизнес-процессы: документация, IT-система, многолетняя экспертиза.

Недостатки: ограниченность продуктовой и географической деятельности, отсутствие возможности внести авторские доработки в продукт или бизнес-модель. Бывает, что франшиза хорошо работает на одном рынке, но прямой перенос бизнес-модели на другой рынок может не сработать из-за потребительских предпочтений, языковых особенностей, покупательской способности и уровня конкуренции.

Какие были результаты





Мы работали почти четыре года. За это время освоили учебно-образовательный процесс, обучили до 700 учеников, сформировали команду единомышленников, стали готовить детей к турнирам по робототехнике.

На решение отойти от формата франшизы отчасти повлияла пандемия, а именно: падение выручки, увеличение расходов. Финансовые условия франшизы стали невыгодными для работы. Помимо этого, появлялись возможности начать работу с другими продуктами или географиями, но это не позволялось по условиям договора. В итоге мы приняли решение выйти из франшизы и основать собственную компанию в той же нише под брендом «Роботек». Мы благодарны коллегам-россиянам за четыре года совместной работы. Многому научились у них, познакомились с интересными личностями и экспертами в области робототехники.





Как открыть свое дело





Во-первых, мы обсудили с партнерами-россиянами сложившуюся ситуацию и наметили шаги по выходу из франшизы. Все договоренности были описаны в договоре о выходе из франшизы. Мы передали домен, убрали упоминания о бренде российской франшизы с наших страниц в социальных сетях, убрали брендированные материалы в офисе.

Во-вторых, мы наметили план действий по созданию своего бренда, а именно:

— разработка авторской методики обучения «Роботек»

— ребрендинг

— новый сайт

— информирование партнеров и клиентов.

Многие IT-решения, процессы, стандарты обучения и внутренние процедуры мы создали сами. Поэтому в этой части выход был безболезненным.

Большой вопрос был в том, чтобы подготовить авторскую методику обучения. Ранее мы пользовались наработками российской компании. Этот процесс потребовал значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов. Помог наш четырехлетний опыт работы и наличие в команде опытных преподавателей-робототехников. Мы мобилизовали команду методистов и начали ежедневную работу по написанию методики по робототехнике и программированию. На самом деле методика — это нескончаемый процесс, ведь появляются новые среды программирования, конструкторы, и она постоянно подлежит обновлению и редактуре.

Выход из франшизы занял три месяца. Клиенты и партнеры поддержали нас. Мы не наблюдали оттока клиентов. Еще для таких стратегических решений важно заручиться поддержкой команды. Убедиться, что у всех сотрудников есть внутренняя готовность отправиться в самостоятельное плавание.

Если компания созрела работать вне франшизы, самостоятельно, это говорит о зрелости организации







Если компания созрела работать вне франшизы, самостоятельно, это говорит о зрелости организации. Есть большой потенциал в том, чтобы начать работу самостоятельно. В чем мы и убедились.

Результаты





Сразу после выхода из франшизы в августе 2021 года мы стали полностью автономной казахстанской образовательной организацией с командой, процессами, методикой обучения, выстроенной функцией маркетинга и продаж.

Наличие собственной функции создания методик обучения помогло инвестировать больше средств в исследовательские работы по робототехнике, что важно для образовательных организаций. От этого выиграли наши клиенты, поскольку мы имеем полный контроль над продуктом и можем адаптировать методику и технологию обучения под потребности клиентов.





Мы не ограничены ни по продуктам, ни по географии работы, что позволяет вести переговоры о новых точках роста с крупными региональными партнерами. У нас даже появился небольшой пул клиентов в США — казахстанцы, которым мы преподаем уроки в формате онлайн.

В этом учебном году, в мае 2023 года, мы проведем республиканский турнир по робототехнике: Robotek Grand Tournament. Будем выходить за пределы столицы, делиться наработками в области обучения детей. Ведем переговоры со школами о передаче опыта и получении доступа к учебным материалам «Роботека» через нашу IT-платформу, которую мы запустим осенью. Наша главная цель — помочь детям сделать уверенный шаг в их технологическое будущее.

Рекомендации





Предприниматель должен трезво и объективно изучить опции работы по франшизе и без нее. При выборе бренда нужно изучить все заявленные и фактические преимущества. Можно ли назвать эти преимущества стратегическими и невоспроизводимыми, а бренд — общеизвестным, как, например, Starbucks, McDonalds.

Работа по франшизе помогает начинающим предпринимателям без опыта в бизнесе. Но нужно понимать, что сильные франшизы требовательны к будущим партнерам.

В современном мире в франшизе важно наличие IT-ядра, отлаженных процессов, карты развития бизнеса, системы обучения менеджмента и персонала.

Работать без франшизы тоже можно, но в случае острой потребности привнести собственные авторские решения в общепринятую бизнес-модель, потребности экспериментировать и рисковать. Начните с чего-то небольшого, чтобы понять подводные камни. Создайте команду, нащупайте спрос, стабилизируйте и систематизируйте бизнес и начинайте масштабирование.