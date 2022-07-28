Бизнес-кейс. Жаксылык Есельбаев о запуске стартапа в сфере Ad-tech: поиск идеи, инвестиций и рост

Жаксылык Есельбаев, основатель стартапа Sagi, о том, с какими сложностями столкнулся в начале пути и какие советы может дать начинающим стартаперам.





Жаксылык Есельбаев, предприниматель, основатель Sagi, @jaksyes





Как все началось





Я предприниматель, основатель стартапа Sagi. Помогаю бизнесам увеличивать повторные продажи с помощью программы лояльности и сквозной аналитики.

Меня всегда интересовала сфера маркетинга. Я начал с того, что оказывал услуги по размещению рекламы на LED экране. В 2018 году мы сделали первую разработку в сфере Fintech — платежный сервис для бизнеса, чтобы оплачивать покупки через QR и получать кэшбэк. Работая с предпринимателями, я видел, насколько дорого и сложно им постоянно привлекать новых клиентов. Поэтому решил, что создам продукт, который не только предоставит площадку для продвижения бизнеса, но и поможет оценить эффективность рекламы, удержать привлеченных клиентов.

При выборе направления или идеи бизнеса нужно понимать, что товар или услуга должна приносить пользу людям, решать их боль или улучшать жизнь. Идея Sagi — помогать малому и среднему бизнесу, автоматизировать удержание привлеченных клиентов.

Какой бы бизнес у тебя не был, клиентоориентированность должна быть на первом месте. Если бизнес не работает над этим, то весь бюджет на рекламу потрачен впустую. Те, кто работает на фронтенде: кассиры, администраторы, официанты — всегда должны думать о том, чтобы клиенты возвращались снова. Для этого нужно узнавать постоянных клиентов, встречать улыбками и провожать комплиментами, проявлять лояльность. Мотивировать новых людей на повторный визит. Но из-за текучки персонала, нехватки времени или внимания это не всегда работает.

Наша цель — помочь 100 000 бизнесам по всему миру







Мы с командой долгое время изучали бизнес-процессы и разработали продукт, который помогает компаниям улучшить коммуникацию с клиентами. Программа Sagi увеличивает количество новых клиентов, показывает, с какого рекламного трафика они пришли, находит клиентов, пропавших на месяц и более.

Наша цель — помочь 100 000 бизнесам по всему миру.

Как запустить стартап в сфере Ad-tech





При запуске были свои сложности. Чтобы прийти к этой модели бизнеса, мы сделали два pivot-a.

В 2018 году Sagi был платежной системой. Тогда мы наивно думали, что займем долю рынка, ведь мы угадали тренд. Бенчмарками для нас были индийский PayTm и китайский WeChat. Но в это же время Kaspi укреплял свои позиции, улучшая условия для бизнеса и вливая огромные ресурсы в маркетинг и инфраструктуру. Мы поняли, что не выдержим такую конкуренцию и просто потратим свой ограниченный бюджет.





В 2020 году переделали Sagi в подарочный сервис, где любой желающий мог отправить цифровые подарочные сертификаты, подарки и даже чашку кофе через ссылку. Пользователю даже не нужно было спрашивать номер телефона и адрес, достаточно отправить ссылку в Директ. Идея была хорошей. Предприниматели и пользователи дали положительные отзывы. Но, поработав несколько месяцев и понаблюдав за поведением клиентов, мы поняли, что большинство из них хотели бы получать физический подарок, а не ссылку.

Мы вовремя сориентировались и изменили архитектуру продукта. На этот раз подошли к делу методично: пригласили сильных продуктологов, каждую пару недель проверяли гипотезы. Поняли, что на голом энтузиазме далеко не уедешь. Важнее здоровая бизнес-модель, а не просто прикольная идея. К нынешнему продукту мы подошли более профессионально, научно и продуманно. Наша бизнес-модель прибыльная, легко масштабируется на другие рынки. Мы растем каждый день.

Для получения необходимой информации мы изучаем англоязычные отраслевые источники. Проводим глубокие исследования с клиентами. Продакт-менеджеры постоянно работают над улучшением сервиса.

На стадии идеи в стартап мало кто верит. А даже если поверят, то инвесторы попросят львиную долю. Если есть возможность, лучше вкладывать в дело свои деньги. Если нет — брать у тех, кто доверяет и верит вам.

Вкладывая свои деньги, я советую придерживаться трех принципов:

— деньги не должны быть заемными. При неудаче будет два головняка

— деньги не должны быть последними. У вас должен быть другой источник дохода

— с деньгами нужно легко расставаться, не стрессовать и не уходить в депрессию.

Советую новичкам верить в свой продукт, постоянно получать обратную связь от клиентов. А если приходит понимание, что бизнес не приносит денег — менять направление.

Что такое Sagi сегодня





В команде Sagi больше 10 сотрудников и 500 бизнес-партнеров. Мы работаем в сфере B2B, SaaS. Продукт легко масштабируется и не требует капитальных вложений.





Сервис представлен в 14 городах Казахстана, недавно запустился за рубежом. В планах — подключить до 20 стран Азии и Европы до конца года.

Рекомендации

Для успеха желательно найти «болеутоляющие» проекты на стыке своих компетенций и собрать команду, которая компенсирует ваши недостающие навыки. Например, если вы сильны в разработке и слабы в продажах, лучше взять сильных менеджеров по продажам.

Важно заходить на рынок, зная, что ваш проект в десять раз лучше конкурента. Постоянно оттачивать навыки и знания.

Выбирая направление в бизнесе, я рекомендую обратить внимание на три вещи:

— масштабируемость — проект можно легко выводить на другие рынки

— быть в тренде — цветущая, растущая индустрия. Если успеешь запрыгнуть в «мчащийся поезд» словно поймаешь попутный ветер, встречаешь меньше сопротивления

— размер рынка. Он должен быть достаточно большим. Игра должна стоить свеч.