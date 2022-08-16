Бизнес-кейс. Как работает первая креветочная ферма в Казахстане

Данил Цаплин рассказал, как вместе с партнерами создал в Казахстане первое в своем роде производство по выращиванию креветок.





Данил Цаплин, 42 года, город — Алматы, предприниматель, сооснователь Krevetka.kz





Как все началось





Я серийный предприниматель. В структуре нашей группы компаний отвечаю за маркетинг и продажи. У меня есть два партнера: Антон и Дмитрий. Первые буквы наших имен формируют название группы компаний — ADD Group. Мы давние друзья, единомышленники. Все бизнес-проекты реализуем вместе. Дружба и бизнес гармонично дополняют друг друга.

Бизнесом мы занимаемся с начала 2000 годов, более 20 лет. У нас были разные проекты в разных сферах: от сотовых телефонов до строительных материалов. Мы всегда были сторонниками диверсификации бизнеса, поэтому в нашем портфеле есть компании, занимающиеся промышленным оборудованием, электронной коммерцией. Всего управляем шестью направлениями бизнеса в трех странах мира. Также запустили бизнес в области производства продуктов питания.

Эта ниша свободна, а креветки пользуются большим спросом у казахстанцев и имеют хорошую рентабельность







Проект креветочной фермы начался в 2015 году. Мы купили участок земли недалеко от Алматы и задумались над его применением. Изначально речи о выращивании креветок не было. Первое, что приходило на ум — строительство теплицы под выращивание салатов или перца. Но, проанализировав местный рынок, мы поняли, что теплиц у нас в регионе уже много, и получить какое-либо конкурентное преимущество будет сложно. Мы продолжили поиск интересных ниш и вскоре нашли именно то, что искали. Это был инновационный бизнес в области аквакультуры по выращиванию океанских креветок. Мы оценили перспективы, поняли, что эта ниша у нас в регионе абсолютно свободна, а креветки пользуются большим спросом у казахстанцев и имеют хорошую рентабельность продаж. Так начался наш путь в креветочном бизнесе.

Как запустить креветочную ферму





Создать подобный бизнес в Казахстане сложно! И дело даже не в финансах, а в отсутствии у нас в стране всего, что необходимо для реализации подобных проектов: специалистов, оборудования, технологии, кормов, мальков. Искали все необходимое по миру. Кроме этого, на наш проект, как и на всех, негативно повлияли инфляция 2015 года в Казахстане и пандемия.





Пройдя через все сложности и реализовав проект, мы стали носителями уникального опыта, технологии и связей в отрасли. Это позволит в дальнейшем реализовывать подобные проекты, в том числе и на основе принципов франчайзинга, гораздо быстрее, менее затратно и более эффективно.

Подобные инновационные проекты всегда рискованные. На любом из этапов реализации высока вероятность краха. Поэтому мы изначально приняли решение, что первую очередь фермы будем строить за счет собственных средств. Другие наши проекты справлялись с финансированием этого стартапа. Теперь у нас есть опыт, отработанная технология, урожай. Поэтому мы задумываемся о возможности привлечения инвестиций для расширения сети подобных ферм в других регионах нашей страны и за ее пределами.

О проекте





Наш креветочный бизнес базируется на современной, технологичной и эффективной акваферме. Бизнес включает в себя полный цикл: от выращивания до упаковки и продажи готовой продукции.





На постсоветском пространстве уже были попытки создания креветочных ферм. Но на сегодняшний день мы не знаем ни одного примера эффективно работающей аквафермы по этому море-продукту.

Мы применяем технологии био-реакторов, вложились в создание экосистемы. Это позволило наладить выращивание океанских креветок вида VANNAMEI в промышленных масштабах с большой плотностью посадки и достаточно высокой скоростью роста особей.

Мы реализовали только первую очередь фермы. Это одна/третья часть от плановой производительности проекта. На площади всего 1600 квадратных метров мы выращиваем 45 тонн королевских креветок в год. Наша цель — после введения в эксплуатацию второй очереди выйти на производственную мощность в 150 тонн креветок в год. Это поможет занять существенную долю рынка в Казахстане и даже экспортировать свежую и свежемороженую креветку в соседние страны.





Мы производим креветку четырех стандартных размеров: 30/40, 21/25, 16/20 и 13/15. Это отраслевое обозначение стандартного размера, где цифры означают количество креветок в одном фунте. Стоимость реализации в зависимости от размеров креветки — 13-35 USD/кг. Рентабельность выращивания напрямую зависит от объемов вылова. При достижении плановых показателей нашей фермы она составит 40%.

О планах





В 2023 году мы приступаем к строительству второй очереди фермы. Уже ведутся проектные работы. С вводом ее в эксплуатацию суммарная производственная мощность возрастет до 150 тонн.





Также мы приступили к разработке франшизы. Она поможет желающим освоить это направление, используя наш опыт и избегая возможных ошибок и затрат. Планируем уже в следующем году реализовать два-три проекта по системе франшизы. В этом вопросе уже проявляют интерес компании из России, Азербайджана и Узбекистана

Рекомендации





1. Тщательно выбирайте нишу.

В нашей стране, где 90% бизнеса связано с «купи-продай» импортных товаров, масса свободных ниш. Особенно в сфере производства и импортозамещения. Найдите то, что у нас на 100% импортное, и научитесь это делать у нас в стране. И будет вам счастье.

2. Учитесь сами и обучайте своих сотрудников.

Именно новые знания и новые технологии дадут вам добавочную стоимость продукта. Главной ценностью любого производственного предприятия будут специалисты, которые и производят продукт. Надо быть готовым к тому, что если вы нацелились на инновационное производство, то и готовых специалистов вы на местном рынке не найдете. Поэтому на начальном этапе приглашайте экспатов и вместе с ними учитесь и обучайте сотрудников.

3. Большое внимание уделите маркетингу.

В современном бизнесе это важно. Именно агрессивный, эффективный маркетинг упростит реализацию вашей продукции.