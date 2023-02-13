Американская мечта. Как молодые люди переезжают в США и находят престижную работу в Amazon, Apple, Meta и не только

Делимся реальным историями казахстанцев, кыргызстанцев и узбекистанцев, которые живут в США и строят успешную карьеру в IT.







«Работать в Meta весело», — кыргызстанец о том, как стал сотрудником одной из крупнейших технологичных компаний

Жанар Осмоналиев, 22 года, город — Маунтин-Вью, Frontend Engineer в Meta, @janarosmonaliev





Я родом из Бишкека, окончил Турецкий лицей в городе Токмак. Учился в Южной Корее по специальности Computer Science. А на последнем курсе переехал в Штаты по программе обмена от университета.

Я поздно начал поиск работы, в начале 2022 года. Подавал документы в Netflix, Adobe, четыре раза в Google, но не прошел. Потом мой сосед получил реферал в Meta. Я попросил контакты человека, который его порекомендовал. И благодаря этому тоже получил реферал.

Я получил реферал на Software и Frontend engineering. Позиция на Software не прошла, поэтому мне предложили открытую позицию на Frontend. Я готовился, изучал Java Script, а именно ECMA Script, ES6. Вопросы были намного сложнее, чем я ожидал.

Чтобы найти работу, нужны технические навыки: алгоритмы, System design, опыт. Важно заниматься нетворкингом. Если вы хотите устроиться в определенную компанию, у вас должен быть реферал. Без него на ваше резюме, скорее всего, не посмотрят. Людей можно искать через Linkedin и знакомых.

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Казахстанец о переезде в Бостон, карьере в Amazon и о том, какие знания нужны для карьеры за рубежом

Данияр Аубекеров, 25 лет, город — Бостон, программист в Amazon, @danikhandro





В США я переехал в 2018 году. За три года получил диплом бакалавра по математике и начал карьеру. Сначала работал в стартапе, но скоро перешел в Amazon.

В первую очередь, для трудоустройства важно знать базовые алгоритмы и структуры данных. Без этого работу в топовых компаниях не получить.

Советую подавать заявки на все возможные вакансии и стажировки, не лениться и заполнять одни и те же анкеты на разных сайтах. Прежде чем получить свой первый оффер от одного из самых больших банков Америки, я отправил резюме в более чем 500 компаний. После этого я суммарно получил около десяти других приглашений на работу. Но надо помнить, что получить первый оффер тяжелее всего.

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Аскар Мусакунов из Каракола о переезде в США, карьере в Apple и создании успешной IT-компании

Аскар Мусакунов, город — Чикаго, CEO DevX School, Ex Software Engineer в Apple, @askarmusakunov





Я родом из Каракола — Иссык-Кульская область. До 11 класса учился в Кыргызско-Турецком лицее. После окончания лицея, когда мне было 18 лет, улетел в США на курсы английского языка. Живу здесь с 2012 года.

Как-то один знакомый из Кыргызстана устроился в Chase Bank после полугодового обучения в IT-буткемпе. У этой компании как раз открывался новый офис в Чикаго. И мы, 60 человек из Кыргызстана, зашли на первый поток кемпа и прошли обучение. Я занимался программированием по 10 часов в день, помогал другим. Именно тогда у меня появилась любовь к менторству. После выпуска в течение двух недель я получил два оффера от Walgreens и Chase Bank. Также прошел интервью в Chicago Mercantile Exchange. Это топовая биржевая компания, где я проработал больше двух лет.

До сентября 2022 года я работал в Apple на полной ставке, параллельно занимался своей компанией. Но так как DevX School растет, я принял решение уволиться из Apple.

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Дархонбек Маматалиев из Узбекистана о переезде в США по Green Card и карьере программиста в Uber

Дархонбек Маматалиев, 25 лет, штат Пенсильвания, iOS-инженер в Uber, @darhonbek, Telegram-блог, Linkedin





В США я переехал в 2019 году по Green Card. Живу в штате Пенсильвания, но часто бываю в других городах. Работаю удаленно.

Научитесь проходить интервью. Нужно свободно говорить, не замолкая. Для этого надо часто практиковаться. Сделайте два списка компаний: первый — тех, куда вы хотите попасть, и второй — тех, в которых было бы неплохо поработать. Начните проходить интервью со второго списка. С каждым фейлом у вас будет развиваться опыт прохождения интервью. Вы будете знать, какие вопросы вам зададут и как на них отвечать.

Есть понятие Mock Interview. Это когда вы проводите интервью с другим айтишником и даете друг другу фидбек. Программистам советую прочитать книгу Cracking the Coding Interview.

По hard skills советую: изучите свой язык программирования, code style. Junior- и мiddle-специалистам нужно научиться писать юнит тесты, делать code review. По soft skills: over communication — лучше что-то сказать два раза, чем не сказать вовсе. Рrioritization — приоритизируйте свои задачи. Еstimation — развивайте умение правильно ставить дедлайны.

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Мейрамбек Идрисов о переезде в США, учебе в MIT и карьере в крупнейшей инвестиционной компании

Мейрамбек Идрисов, город — Лос-Анджелес, Research Analyst в Invesco Ltd, @im_usacali22





Я учился в гимназии в Караганде. Окончил школу с медалью «Алтын Белгі». Затем поступил в Назарбаев Университет на экономиста. В качестве второй специальности выбрал математику. На четвертом курсе понял, что хочу работать в сфере финансов.

В феврале 2019 года я окончил магистратуру по финансам. Получил свой диплом и начал карьеру в США.

Когда я учился в MIT, у нас был активный on campus recruitment, когда на кампус приходят сотни компаний со всего мира и рекрутят студентов. Это большая возможность узнать, чем живут разные индустрии.

Во время подачи на стажировки у меня было 99% отказов. Я подал документы в более 150 компаний, а по итогу получил около 10 интервью. Постоянно ходил на мероприятия, разговаривал с людьми, брал контакты президентов корпораций, и они даже отвечали на звонки. В итоге я нашел стажировку в Нью-Йорке на все лето. А после окончания меня пригласили в штат.

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Алина Садуова из Петропавловска о переезде в США, учебе в магистратуре и карьере в Amazon





Алина Садуова, 25 лет, город — Сиэтл, Software Engineer в Amazon, @alinasaduova





Я родилась в Петропавловске. Училась в КТЛ, а позже поступила в Назарбаев Университет. После окончания бакалавриата год работала в Алматы. Затем переехала в США для учебы в магистратуре. Училась на гранте в University of Washington по специальности Computer Science.

Уже год работаю на позиции Software Engineer в AWS, занимаюсь разработкой. Живу в Сиэтле.

Если вы учитесь в США, то, скорее всего, ваш университет предлагает вакансии, где вы уже на шаг впереди других. Я также смотрела открытые вакансии в Linkedin, а потом напрямую заходила на сайт компаний и подавалась. Мне казалось, что так заявка доходит быстрее. Также я постоянно просила рефералы у друзей и знакомых.

Советую прокачивать знания на Leetcode. Это сайт, где есть задания по программированию, которые часто спрашивают в интервью. Еще важны soft skills — умение выражать мысли, правильно преподносить свои идеи. Всегда задают ситуативные вопросы, где нужно показать свои лидерские навыки.

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