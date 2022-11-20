Казахстанец о переезде в Бостон, карьере в Amazon и о том, какие знания нужны для карьеры за рубежом

Данияр Аубекеров рассказал о том, как переехал в Штаты для учебы и начал карьеру программиста в Amazon.





Данияр Аубекеров, 25 лет, город — Бостон, программист в Amazon, @danikhandro

О переезде

В США я переехал в 2018 году. За три года получил диплом бакалавра по математике и начал карьеру. Сначала работал в стартапе, но скоро перешел в Amazon. В последний год обучения проходил стажировку как квантовый разработчик в криптовалютном хедж-фонде.

Об адаптации и сложностях

Если вы хотите получить доступ ко всем современным технологиям, высоким зарплатам и развитой инфрастуктуре, то вам в США. Но взамен придется проделать сложный путь получения соответствующих виз. Например, в Штатах студент не может совмещать работу и учебу, как в соседней Канаде. У меня есть знакомый, который получил престижную стажировку в компании Red Hat, но из-за проблем с визой так и не смог ее пройти. Многие компании-гиганты: Amazon, Google или Meta предпочитают отправлять сотрудников в Великобританию, так как процесс получения визы там намного проще.

В первое время у меня было постоянное ощущение незащищенности. В США люди на студенческой или рабочей визе находятся в постоянном состоянии стресса и получают не так много «фич» от пребывания в стране.

Но с самого первого дня меня радует возможность выбора



Но с самого первого дня меня радует возможность выбора. Большинство американцев никогда не были за границей, и их можно понять: эта страна довольно разнообразна. Если хочется пляжного отдыха — летим в Маями, если хотим покататься на лыжах — летим в Юту, за мегаполисом — в Нью-Йорк. Также мне нравится огромный выбор еды, продуктов, товаров и техники.

Помимо учебы или работы, из-за которой вы приехали, рекомендую найти интересы и единомышленников. Последний год своей жизни я посвятил триатлону и бегу. Этим летом основал клуб для центрально-азиатских бегунов в Бостоне. В нашей группе уже 40 человек из Казахстана и Кыргызстана. По выходным на пробежки собираются до 15 человек. Помимо забегов, тренировок и упражнений, мы часто проводим время вместе, обсуждаем, как поступали в университеты, проходили стажировки и основывали стартапы. Так я пропагандирую здоровый образ жизни и слежу за тем, чтобы все новички клуба узнавали что-то полезное для пребывания в Америке.

Как искать работу в США

Со школьных времен я занимался математическими олимпиадами, поэтому учеба далась мне достаточно легко. Большую часть времени я работал над собственными проектами и брал детей на обучение по математике и программированиию. В последний год учебы я устроился на крутую стажировку в криптовалютный фонд, где помогал разрабатывать и реализовывать математические модели для трейдинга. Приобретенные навыки до сих пор использую в повседневном трейдинге на собственных счетах. Далее я работал в стартапе, а потом перешел на работу в Amazon, где по сей день работаю программистом.

В первую очередь, для трудоустройства важно знать базовые алгоритмы и структуры данных

В первую очередь, для трудоустройства важно знать базовые алгоритмы и структуры данных. Без этого работу в топовых компаниях не получить.

Советую подавать заявки на все возможные вакансии и стажировки, не лениться и заполнять одни и те же анкеты на разных сайтах. Прежде чем получить свой первый оффер от одного из самых больших банков Америки, я отправил резюме в более чем 500 компаний. Это видео по таблице со статусом аппликаций, которую я вел. После этого я суммарно получил около десяти других приглашений на работу. Но надо помнить, что получить первый оффер тяжелее всего.

На данный момент я совмещаю беговые тренировки, работу программистом в Amazon и работу над своими проектами. Также в этом году я удаленно был старшим лектором в Astana IT University. В декабре полечу в Алматы и в течение месяца планирую каждый день проводить прогулки и пробежки с казахстанцами, где буду рассказывать о жизни в США, работе в Amazon и учебе в Бостоне.

О работе в Amazon

Я программист-разработчик в Amazon. Большая часть моей команды находится в Сиэтле, но я остался в Бостоне и работаю удаленно. Мы занимаемся разработкой различных сервисов, метрик и панелей для офиса CFO. Другими словами, на нас лежит ответственность за то, чтобы правильные люди видели, куда и как движутся деньги внутри компании.

Amazon — команда с сильными лидерскими принципами



Amazon — команда с сильными лидерскими принципами. Каждый раз при принятии решения нужно свериться со всеми 16 принципами лидера. К примеру, один из них: «Имей стержень. Не соглашайся и ставь под сомнения». Если ты чувствуешь, что ваша команда может принять неверное решение, ты, как лидер, должен поднять этот вопрос, даже если спорить придется со старшими инженерами.

Как повлиял переезд

Когда я жил в Казахстане, часто полагался на родителей, родственников и друзей. Но с переездом в США ты начинаешь новую жизнь со строгими правилами. Все, что ты приобретешь здесь, прямо пропорционально твоим стараниям или упорству.