Как изменится Бишкек к 2050 году: опубликован проект генерального плана
Новости Центральной Азии и мира

26.01.2026

Как изменится Бишкек к 2050 году: опубликован проект генерального плана

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект генерального плана города Бишкека до 2050 года. Документ определяет стратегию развития столицы на ближайшие 25 лет и станет основой для территориального и инфраструктурного планирования.

Проект разработан с учетом роста населения с 1,32 миллиона до 1,92 миллиона человек. В нем предусмотрено развитие жилой застройки, транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, а также меры по улучшению экологической ситуации.

Генплан включает модернизацию транспортной системы, развитие скоростного общественного транспорта и благоустройство рек и каналов. Проект опубликован на Едином портале общественного обсуждения и будет доработан с учетом мнений горожан.

Источник: 24.kg

#бишкек #столица #изменения #планирование
