«Работать в Meta весело», — кыргызстанец о том, как стал сотрудником одной из крупнейших технологичных компаний

Жанар Осмоналиев рассказал, как переехал в США из Кыргызстана, получил образование и строит карьеру в Meta.





Жанар Осмоналиев, 22 года, город — Маунтин-Вью, Frontend Engineer в Meta, @janarosmonaliev





О переезде

Я родом из Бишкека, окончил Турецкий лицей в городе Токмак. После этого три года учился в Южной Корее по специальности Computer Science. А на последнем курсе переехал в Штаты по программе обмена от университета. Учился в главном кампусе Stony Brook University в Нью-Йорке. Окончил вуз в мае 2022 года.

Об адаптации и сложностях

Первая очевидная сложность — языковой и культурный барьер. Когда я переехал в Корею, не понимал многих вещей, чувствовал себя лишним. Но со временем ко всему привыкаешь.

В Штатах, как и в других развитых странах, цена ошибки высока. Если ты где-то неправильно заполнил форму, это будет стоить денег. Однажды я ударил руку, она опухла, и я поехал в больницу. После того, как меня выписали, заполнил все документы и думал, что страховка покроет все расходы. А через два-три месяца мне пришел счет в 3000$. Страховое агентство сказало, что оплатило счет. В больнице говорят, что деньги не пришли. Я разбирался с проблемой целый год.

США — страна капиталистическая. Меня удивило, что здесь каждый сам за себя. 40-45% моих денег уходят на налоги, но в плане социального обеспечения от государства я практически ничего не получаю.

Больше всего понравилось большое количество возможностей. Здесь ценятся знания, скилы. И за них хорошо платят.

Люди переезжают в Штаты для комфортной жизни. Но молодым людям, которые приезжают на учебу, я советую быть открытым новым культурам. Больше общайтесь с иностранцами. Так вы быстрее выучите английский и сможете увидеть мир иначе.

Как искать работу в США

У студентов, которые учатся в Штатах, есть возможность остаться в стране после выпуска на год по программе Optional Practical Training. Вам дают два месяца, чтобы найти работу. Если не сможешь, то bye, bye. В этом плане было много стресса.

Я поздно начал поиск работы, в начале 2022 года. Подавал документы в Netflix, Adobe, четыре раза в Google, но не прошел. Потом мой сосед получил реферал в Meta. Я попросил контакты человека, который его порекомендовал. И благодаря этому тоже получил реферал.

У нас было четыре-пять раундов интервью, которые длились больше двух месяцев. В середине марта пришло сообщение с поздравлением, что меня приняли.





Я получил реферал на Software и Frontend engineering. Позиция на Software не прошла, поэтому мне предложили открытую позицию на Frontend. Я готовился, изучал Java Script, а именно ECMA Script, ES6. Вопросы были намного сложнее, чем я ожидал.

Чтобы найти работу, нужны технические навыки: алгоритмы, System design, опыт. Важно заниматься нетворкингом. Если вы хотите устроиться в определенную компанию, у вас должен быть реферал. Без него на ваше резюме, скорее всего, не посмотрят. Людей можно искать через Linkedin и знакомых.

О работе в Meta

Я Frontend Engineer в Meta. Работаю в команде Facebook Feed UI — это интерфейс ленты в Facebook. Живу в Кремниевой Долине.

Самое запоминающееся в рабочей культуре Meta — это корпоративные ценности

Самое запоминающееся в рабочей культуре Meta — это корпоративные ценности. Одна из них — Move fast. В компании все движется быстро. Другая корпоративная ценность — Be direct and respect your colleagues — быть прямолинейным, но в то же время проявлять уважение к своим коллегам. Третье, что мне нравится, — это чувство культуры стартапа. В компании все легко, у нас есть локальные шутки, а внутри офиса — бары. Работать в Meta весело.

Как повлиял переезд

За любое достижение в другой стране есть своя цена. За эти годы за границей я упустил много времени с семьей. Но жизнь за рубежом научила тому, что ты сам за себя. Если захочешь чего-то добиться, ты это сделаешь, если приложишь усилия.