Дархонбек Маматалиев из Узбекистана о переезде в США по Green Card и карьере программиста в Uber

Пообщались с Дархонбеком Маматалиевым — парнем из Узбекистана, который уже три года в Штатах. Он рассказал о своем опыте переезда и о том, как строит карьеру в Uber.





Дархонбек Маматалиев, 25 лет, штат Пенсильвания, iOS-инженер в Uber, @darhonbek, Telegram-блог

О переезде

В США я переехал в 2019 году по Green Card. Живу в штате Пенсильвания, но часто бываю в других городах. Работаю удаленно.

Об адаптации и сложностях

Основные сложности при переезде можно разделить на три категории: финансы, культура, социальный круг.

С точки зрения финансов у меня проблем не было. Я переехал, уже имея работу. Green Card выиграл еще в 2016-2017 годах. Приезжал в США летом, будучи студентом, чтобы она не сгорела. Зарабатывал тем, что продавал телефоны. Это мне не нравилось, и я решил, что не перееду в Штаты, пока не найду работу по своему профилю. Уже позже, по приезде обратно в Узбекистан, нашел удаленную работу программистом в Штатах.

Под культурой я имею ввиду возможность заводить знакомства с новыми людьми. Я учился в Inha University в Ташкенте, где все занятия проходили на английском языке. Поэтому я быстро адаптировался к жизни в Штатах. Считаю, что у ребят из Центральной Азии талант к изучению английского: мы его быстро усваиваем и запоминаем.

Самая большая проблема была связана с социальным кругом. В Узбекистане я организовывал мероприятия, люди меня знали. У меня была какая-то репутация и авторитет. А в США я был никем. В другой стране у тебя нет ни семьи, ни друзей. По натуре я экстраверт, но после переезда у меня случилась изоляция. Все общение ограничивалось коллегами, которые, к счастью, были русскоговорящими.

Во время пандемии в 2020 году я не виделся даже с коллегами. Это ударило по моему ментальному состоянию. Я читал блоги, книги, которые помогли справиться с этим. Понял, что нужно проактивно заводить новые знакомства, ездить в разные города, встречаться и общаться с людьми. Тем, кто собирается переезжать, советую в первые несколько месяцев потратить время на формирование нового круга общения.

Мне понадобилось полтора года, чтобы полностью адаптироваться в США.

Когда я только приехал в США, первое время жил в Нью-Йорке. Это большой, активный, динамичный город, который не спит. Здесь живет «микс» разных людей. Мне нравится местная транспортная система и возможность ходить на концерты различных музыкантов.

Когда я только приехал в США, первое время жил в Нью-Йорке



В этом году я несколько месяцев жил в Сан-Франциско. Это город будущего. Он удивил тем, что у каждого района своя культура и атмосфера. Например, есть Financial Discreet — район, где одни небоскребы. А в Marina Discreet, наоборот, тихо и спокойно. Интересно, что внутри города есть много мини-городов. Цены на жилье высокие. Одна комната может стоить от 2000$ в месяц и выше.

Я также был в Майами и Лос-Анджелесе. Это пляжные городки, куда приезжают люди, чтобы отдыхать. Архитектура в США скучная, но в этих городах много интересных дизайнерских проектов.

Колорадо — природный штат. Я был в Денвере, и мне там сильно понравилось. Этот штат для тех, кто любит ходить в горы.

Как искать работу в США

Когда я искал работу в США из Узбекистана, понятия не имел, как здесь все устроено. Подавался онлайн на 14-16 позиций, но получил только один отклик. Мне сказали, что у меня мало опыта. Поэтому последние два года учебы в университете я много работал. Но оказалось, что в США опыт работы во время учебы не считается.

В Узбекистане я драйвил комьюнити Microsoft в Узбекистане. Мы проводили бесплатные образовательные ивенты для школьников и студентов. Я был амбассадором Microsoft в Inha. У меня есть знакомый Нурлан Жаныбек, с которым мы провели мероприятие в Казахстане. Он же помог мне получить реферал от офиса компании EPAM в США. Я прошел интервью и получил оффер. Реферальная система стала для меня открытием. Если вы сможете получить такую рекомендацию, это гарантирует, что ваше резюме рассмотрят. Тема с рефералами активно развита не только в IT-сфере, но и в других направлениях. Можно искать людей в Linkedin и просить их сделать вам реферал. За последние два года, как я работаю в Uber, я сделал реферал 200 людям.

Научитесь проходить интервью. Нужно свободно говорить, не замолкая. Для этого надо часто практиковаться. Сделайте два списка компаний: первый — тех, куда вы хотите попасть, и второй — тех, в которых было бы неплохо поработать. Начните проходить интервью со второго списка. С каждым фейлом у вас будет развиваться опыт прохождения интервью. Вы будете знать, какие вопросы вам зададут и как на них отвечать.

Есть понятие Mock Interview. Это когда вы проводите интервью с другим айтишником и даете друг другу фидбек. Программистам советую прочитать книгу Cracking the Coding Interview.

По нard skills советую: изучите свой язык программирования, code style. Junior- и мiddle-специалистам нужно научиться писать юнит тесты, делать code review. По soft skills: over communication — лучше что-то сказать два раза, чем не сказать вовсе. Рrioritization — приоритизируйте свои задачи. Еstimation — развивайте умение правильно ставить дедлайны.

О работе в Uber

Я работаю в Uber Eats в команде Store. Uber Eats — это сервис по доставке. Когда вы заходите в приложение и во вкладку ресторана или магазина, видите нашу работу. Через наши экраны проходит более 95% заказов.

У Uber есть офис в Сан-Франциско, в то время как другие компании находятся в Долине.

В компании безлимитный отпуск



В компании безлимитный отпуск. У нас нет ограничения по количеству дней. За последний год я брал шесть недель отпуска. Главное — заранее договориться обо всем с менеджером и с коллегами. У нас есть 17% скидка на все продукты Uber. Каждый месяц мы получаем 200$ на продукты Uber. Также я могу купить акции Uber на 15% дешевле, чем на рынке. Ежемесячно Uber дает 68$ на заботу о здоровье, 50$ на мобильную связь или выдает мобильный телефон.

Уровень влияния людей в Uber огромный. У нас есть возможности для развития. Но люди у нас много работают.

Как повлиял переезд

В США я стал более открытым и толерантным. Пересмотрел все аспекты жизни, нашел кучу интересных хобби. Мне нравится, что в США есть все, что угодно.