Мейрамбек Идрисов о переезде в США, учебе в MIT и карьере в крупнейшей инвестиционной компании

Познакомились с молодым специалистом из Казахстана, который строит успешную карьеру в сфере финансов в США.





Мейрамбек Идрисов, город — Лос-Анджелес, Research Analyst в Invesco Ltd, @im_usacali22

О переезде

Я учился в гимназии в Караганде. Окончил школу с медалью «Алтын Белгі». Затем поступил в Назарбаев Университет на экономиста. В качестве второй специальности выбрал математику. На четвертом курсе понял, что хочу работать в сфере финансов.

Я учился в гимназии в Караганде



Рассматривал разные страны для получения степени магистра, но остановился на США. Подал документы на несколько программ и получил приглашения. Было сложно принять решение, но в итоге я выбрал MIT. Это великолепная школа с хорошими профессорами.

В феврале 2019 года я окончил магистратуру по финансам. Получил свой диплом и начал карьеру в Нью-Йорке. В 2020 году переехал в Атланту, где находится штаб-квартира Invesco Ltd. А полгода назад я переехал в Лос-Анджелес и работаю удаленно.

Об адаптации и сложностях

Сложности при иммиграции зависят от цели переезда. Нужно хорошо понимать, чего вы ждете от жизни в другой стране. Обычно в США казахстанцы переезжают по Green Card или чтобы работать в IT-сфере. Но мой случай другой. Я строю карьеру в сфере финансов.

Сложности при иммиграции зависят от цели переезда



Казахстанцев в индустрии Asset Management в США немного. Есть те, кто торгует на финансовых рынках, но именно в управлении капиталом соотечественников мало. Это highly competitive индустрия, где высокий уровень конкуренции. Трудности возникают и от того, что здесь высокие требования. У вас должны быть хорошо развиты аналитические навыки. Также нужны знания в программировании, мощные знания в сфере фондовых рынков. Поэтому я постоянно наполнял себя новыми знаниями и навыками.

В США люди планируют все минимум на год вперед. Первое время я не мог к этому привыкнуть. Чтобы встретиться с кем-то из профессионалов для нетворкинга, нужно было договориться за два месяца. Люди заинтересованы в общении, но их горизонт планирования длинный. Свою карьеру многие расписывают на много лет вперед.

Меня также удивила открытость. В Штатах все вежливые, люди умеют признавать свои ошибки и просить прощения. Они также умеют просить о помощи.

Из недостатков жизни в США: уровень преступности и социальное неравенство. Финансисты и программисты зарабатывают много, но рабочие в других индустриях намного меньше. Еще из минусов — высокая цена на нефть и бензин.

Главный совет людям, которые переехали или планируют переезд — быть гибкими. Каким бы идеальным человеком вы ни были, в жизни может произойти что угодно. В случае возникновения сложностей многие люди угасают, берут долгую паузу. В США нельзя брать паузу. Здесь постоянно надо идти вперед.

Второе — важно сформировать правильное окружение. При переезде не стоит искать соотечественников. Наоборот, поставьте себя в некомфортное положение и знакомьтесь с американцами.

Также важно постоянно получать новые навыки.

Как искать работу в США

Когда я учился в MIT, у нас был активный on campus recruitment, когда на кампус приходят сотни компаний со всего мира и рекрутят студентов. Это большая возможность узнать, чем живут разные индустрии.

Во время подачи на стажировки у меня было 99% отказов. Я подал документы в более 150 компаний, а по итогу получил около 10 интервью. Постоянно ходил на мероприятия, разговаривал с людьми, брал контакты президентов корпораций, и они даже отвечали на звонки. В итоге я нашел стажировку в Нью-Йорке на все лето. А после окончания меня пригласили в штат.

О работе в Invesco Ltd.

Команда, в которой я работаю, называется Инвестиционные и розничные портфельные решения. Мы помогаем инвесторам, управляем более 100 миллиардами долларов. У самой компании в управлении больше полутора триллионов капитала.

Моя роль — анализировать портфели. Я работаю с портфельными менеджерами и изучаю весь спектр разных активов. Мы предлагаем типовые портфельные решения, работаем с институциональными и розничными клиентами, которые находятся в США, Канаде, Японии, Австралии и Европе. Строим партнерства с JP Morgan, Goldman Sachs и другими.

Я влюблен в свою команду и роль в компании. Invesco позволяет работать из дома или в офисе. В культуре заложено гибкое и лояльное отношение к членам команды, еженедельные созвоны, открытость. Руководство дает сотрудникам огромную поддержку, которой почти нет в сфере управления капиталом.

Как повлиял переезд

Я вырос профессионально и как личность. Начал больше верить в себя. Научился помогать и принимать помощь. Мое мировоззрение изменилось.