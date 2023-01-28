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Алина Садуова из Петропавловска о переезде в США, учебе в магистратуре и карьере в Amazon
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Сегодня в 13:45

Алина Садуова из Петропавловска о переезде в США, учебе в магистратуре и карьере в Amazon

Алина Садуова из Казахстана поделилась своей историей переезда в США и карьеры в Amazon.

Алина Садуова, 25 лет, город — Сиэтл, Software Engineer в Amazon, @alinasaduova

алина садуова

О переезде

Я родилась в Петропавловске. Училась в КТЛ, а позже поступила в Назарбаев Университет. После окончания бакалавриата год работала в Алматы. Затем переехала в США для учебы в магистратуре. Училась на гранте в University of Washington по специальности Computer Science.

Уже год работаю на позиции Software Engineer в AWS, занимаюсь разработкой. Живу в Сиэтле.

Об адаптации и сложностях

Главные сложности — это виза и все, что связано с документами. К примеру, всегда нужно обновлять свой адрес, иначе до тебя не будет доходить почта. Еще в США высокая конкуренция: здесь много людей из разных стран, с разным бэкграундом.

В начале у меня были сложности с финансами. У новоприбывших иммигрантов нет кредитной истории, а в США это важно для комфортной жизни. Без этого сложно снять жилье, открыть карту. Постепенно я научилась правильно распоряжаться деньгами. Рекомендую как можно раньше открыть кредитную карту.

алина садуова

В США меня удивило разнообразие людей. Здесь так много разных культур, но при этом все живут дружно, слаженно. Еще понравилось, что все крутые Big Tech компании были созданы именно здесь. Круто идти по улице и видеть главные офисы таких компаний, как Amazon или Microsoft.

алина садуова

На первых порах адаптироваться помогало общение с участниками центральноазиатских сообществ. Среди них легко найти единомышленников и друзей, с которыми можно посоветоваться. Также они могут помочь тебе в решении бытовых вопросов: где купить сим карту или в каком районе лучше снять жилье.

Как искать работу в США

После окончания первого года в магистратуре я проходила стажировку в Oracle. После защитила дипломную работу и несколько месяцев провела в поисках. По итогу получила оффер от Amazon и Microsoft и выбрала первую компанию.

алина садуова

Если вы учитесь в США, то, скорее всего, ваш университет предлагает вакансии, где вы уже на шаг впереди других. Я также смотрела открытые вакансии в Linkedin, а потом напрямую заходила на сайт компаний и подавалась. Мне казалось, что так заявка доходит быстрее. Также я постоянно просила рефералы у друзей и знакомых.

Советую прокачивать знания на Leetcode. Это сайт, где есть задания по программированию, которые часто спрашивают в интервью. Еще важны soft skills — умение выражать мысли, правильно преподносить свои идеи. Всегда задают ситуативные вопросы, где нужно показать свои лидерские навыки.

О работе в Amazon​

Amazon делится на Amazon Retail — онлайн-магазин и Amazon Web Services — Cloud-сервис. Я работаю в команде Traffic Engineering. Мы стараемся контролировать трафик и защищать наши ресурсы от перегрузок.

Самая главная особенность работы в компании — Сustomer Satisfaction


Самая главная особенность работы в компании — Сustomer Satisfaction. Если клиент пришел с какой-то проблемой, нужно сделать все, чтобы он остался доволен. Именно поэтому люди доверяют бренду.

Компания предоставляет сотрудникам скидку в размере 10% в онлайн-магазине. Есть скидки для аренды машины или чтобы снять номер в отеле. При этом не обязательно ездить в командировки, чтобы ими воспользоваться.

Как повлиял переезд

алина садуова

Самое первое, чему я научилась — отсутствие предвзятости. Здесь ты становишься более открытым к разным людям, культурам. Также я научилась быть ответственной и ценить время, проведенное с близкими.

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