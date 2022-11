Аскар Мусакунов из Каракола о переезде в США, карьере в Apple и создании успешной IT-компании

Поговорили с Аскаром Мусакуновым — уроженцем города Каракол в Кыргызстане. Он рассказал о переезде в Штаты, работе мясником и таксистом, карьере в Apple и о том, как пришел к создании своей IT-компании.





Аскар Мусакунов, город — Чикаго, CEO DevX School, Ex Software Engineer в Apple, @askarmusakunov

О переезде

Я родом из Каракола — Иссык-Кульская область. До 11 класса учился в Кыргызско-Турецком лицее. После окончания лицея, когда мне было 18 лет, улетел в США на курсы английского языка. Живу здесь с 2012 года.

Я супруг и отец. Руковожу компанией.

Об адаптации и сложностях

Сложности при переезде зависят от того, как вы сюда переехали. Людей, которые выиграли грин-карту, мы называем счастливчиками. Для них все легко. Потому что в основном все сложности связаны с документацией.

Круто, если у вас в Штатах есть друзья и знакомые, которые приютят вас в первые месяцы и помогут с поиском жилья.

Если вы плохо говорите на английском, советую подтянуть язык.

А если у вас есть необходимые документы, друзья и знание языка, в Штатах вам не будет трудно. Для полной адаптации понадобится год или два.

По приезде я радовался всему и каждой детали. В США мне нравится спрос на высокое качество работы. Здесь все всегда планируют наперед. Многие американцы знают, чем будут заниматься летом или в следующие зимние праздники.

Как искать работу в США

Когда я приехал в США, мне дали 2000-3000$. На эти деньги я купил машину. Так как плохо знал английский, было сложно найти работу. Я ходил по магазинам и кафешкам с бумагой, где было написано: Do you have any open positions? — «Есть ли у вас открытые вакансии?». Несмотря на это, из-за отсутствия документов я не мог найти работу.

Через два месяца я устроился мясником и проработал в этом качестве два года. Потом был кассиром на заправке в криминальном районе. При этом я не забрасывал учебу.

После прохождения курсов английского языка в колледже я отучился на программиста. Знал Python, C++, Java Script, но во время интервью оказалось, что моих знаний недостаточно. Так я провалил 15 стажировок. Поэтому приостановил поиск работы в IT и начал работать таксистом.

Как-то один знакомый из Кыргызстана устроился в Chase Bank после полугодового обучения в IT-буткемпе. У этой компании как раз открывался новый офис в Чикаго. И мы, 60 человек из Кыргызстана, зашли на первый поток кемпа и прошли обучение. Я занимался программированием по 10 часов в день, помогал другим. Именно тогда у меня появилась любовь к менторству. После выпуска в течение двух недель я получил два оффера от Walgreens и Chase Bank. Также прошел интервью в Chicago Mercantile Exchange. Это топовая биржевая компания, где я проработал больше двух лет.

До сентября 2022 года я работал в Apple на полной ставке, параллельно занимался своей компанией. Но так как DevX School растет, я принял решение уволиться из Apple.

Новичкам, которые хотят развивать свои технические навыки, я не советую идти в Big Tech. В таких компаниях, как Apple, все автоматизировано, сотрудникам нужно лишь нажимать на нужные кнопки. Для компании это хорошо, так как это экономит время.

Программирование — это про время и практику



Программирование — это про время и практику. Есть книга «Гении и аутсайдеры», в которой говорится, что любой человек может стать экспертом в любой области, если посвятит ему 10 000 часов. Поэтому нужно уделять много времени развитию и обучению.

О деятельности DevX School





DevX School — это IT-буткемп. Когда делегация Министерства образования Кыргызстана во главе с министром и ректорами вузов приехала в США, мы рассказали им о нашей школе, провели презентацию. В Кыргызстане не хватает педагогов в IT-сфере, поэтому мы предложили им свой вариант решения проблемы. Заключили контракты с семью вузами. Они предоставили нам кампусы, а всю образовательную деятельность мы взяли на себя.

Учеба для студентов из Кыргызстана длится 18 месяцев. Мы предлагаем для изучения семь разных специальностей. После окончания первого этапа студенты идут на стажировки в топовые компании.

Как повлиял переезд

Я семь лет не приезжал в Кыргызстан и скучал по родным. Приехав домой, увидел, насколько быстро развивается наш регион.

Считаю, неважно, где вы находитесь. Возможности есть везде. В наше время Интернет стирает все границы. Также советую учить английский, чтобы получать информацию из первых уст.