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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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80 книг о бизнесе, полезных навыках и профессиях будущего
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Вчера в 21:50

80 книг о бизнесе, полезных навыках и профессиях будущего

7 книг, чтобы освоить полезные для карьеры Soft skills


Эксперты называют soft skills одними из главных навыков для сотрудников любого уровня. Предлагаем подборку книг с проверенными техниками, методиками и эффективными упражнениями.


1. Лидерство — «Мышление лидера», Жаклин Картер и Расмус Хугард

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Авторы книги рассказывают, как создать современную организацию, основанную на интересах человека.


2. Управление эмоциями — «Сила эмоций», Дэвид Дестено

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Дэвид Дестено показывает, как благодарность, гордость и сопереживание помогают в работе, и объясняет, каким образом развить в себе эти эмоции и передать их коллегам, создавая в компании атмосферу дружбы и взаимного доверия.

Еще 5 книг по ссылке.

30 книг, которые стоит прочитать начинающим блогерам


Список неочевидной литературы для блогеров, который охватывает не только копирайтинг, но и такие сферы, как видео, фотография, драматургия, маркетинг и другие.


1. Стивен Кинг, «Как писать книги»

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Автобиографическая книга Стивена Кинга. Состоит из двух частей: «Жизнеописание» и «Что такое писательство».


2. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева, «Пиши, сокращай»

пиши, сокращай

Вы научитесь писать понятно, увлекать читателей и добиваться доверия.

Еще 28 книг по ссылке.

24 книги о креативных профессиях будущего, чтобы быть в тренде


Подборка книг, которые станут отличным стартом для освоения профессий будущего.


1. Пол Кидуэлл, «Психология города»


Доктор Пол Кидуэлл рассказывает о скрытых психологических аспектах проживания в городской среде и их влиянии на способность радоваться жизни.


2. Ник Бостром, «Искусственный интеллект»

Искусственный интеллект

Что произойдет, когда машины превзойдут людей в интеллекте? Будут ли они помогать нам или уничтожат человеческую расу? Ник Бостром в своей книге рассказывает о будущем человечества и разумной жизни.

Еще 22 книги по ссылке.

6 лучших книг о бизнесе 2020 года по версии Financial Times


Список работ, которые вошли в шорт-лист и стали финалистами премии.


1. «Без фильтра: инсайдерская история Instagram», Сара Фрайер

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Сара Фрайер рассказывает, как Instagram за 10 лет превратился из простого приложения для фотографий в компанию стоимостью 100 миллиардов долларов. Книга была признана лучшей, а автор получила премию от Financial Times и McKinsey.


2. «Смерть от отчаяния и будущее капитализма», Энн Кейс и Ангус Дитон

«Смерть от отчаяния и будущее капитализма», Энн Кейс и Ангус Дитон.jpg

Энн Кейс и Ангус Дитон в своей книге поднимают проблемы современного американского общества и предлагают решения, которые могут обуздать излишества капитализма и заставить его работать для всех.

Еще 4 книги по ссылке.

10 книг по бизнесу кроме Роберта Кийосаки и Стивена Кови


1. Рид Хастингс и Эрин Мейер, «Никаких правил. Уникальная культура Netflix»

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Книга о подходах и правилах, которые помогли сформировать гибкую, инновационную и прибыльную бизнес-модель компании Netflix.


2. Максим Дорофеев, «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо»

Максим Дорофеев, «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо»

Почему, даже зная, как надо правильно работать, человек на практике делает все так, как привык… то есть плохо? Максим Дорофеев объясняет, почему так происходит.

Еще 8 книг по ссылке.

7 книг о том, как справиться с выгоранием


Подборка книг о том, как работает выгорание, как его не допустить и что делать, если вы или ваши близкие с ним столкнулись.


1. Эмили и Амелия Нагоски, «Выгорание»

Эмили и Амелия Нагоски, «Выгорание»

Книга о том, почему вообще возникает выгорание — кто подвержен ему чаще всего, как с ним справиться и как сделать так, чтобы оно больше никогда не появлялось.


2. Ариана Хаффингтон, «Выдохшиеся. Когда кофе, шопинг и отпуск уже не работают»

Ариана Хаффингтон, «Выдохшиеся. Когда кофе, шопинг и отпуск уже не работают»

Автор делится простыми советами, мотивирует на переосмысление того, что важнее — великая карьера и деньги или ваше здоровье.

Еще 5 книг по ссылке.

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