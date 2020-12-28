80 книг о бизнесе, полезных навыках и профессиях будущего

7 книг, чтобы освоить полезные для карьеры Soft skills





Эксперты называют soft skills одними из главных навыков для сотрудников любого уровня. Предлагаем подборку книг с проверенными техниками, методиками и эффективными упражнениями.





1. Лидерство — «Мышление лидера», Жаклин Картер и Расмус Хугард





Авторы книги рассказывают, как создать современную организацию, основанную на интересах человека.





2. Управление эмоциями — «Сила эмоций», Дэвид Дестено





Дэвид Дестено показывает, как благодарность, гордость и сопереживание помогают в работе, и объясняет, каким образом развить в себе эти эмоции и передать их коллегам, создавая в компании атмосферу дружбы и взаимного доверия.

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30 книг, которые стоит прочитать начинающим блогерам





Список неочевидной литературы для блогеров, который охватывает не только копирайтинг, но и такие сферы, как видео, фотография, драматургия, маркетинг и другие.





1. Стивен Кинг, «Как писать книги»





Автобиографическая книга Стивена Кинга. Состоит из двух частей: «Жизнеописание» и «Что такое писательство».





2. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева, «Пиши, сокращай»





Вы научитесь писать понятно, увлекать читателей и добиваться доверия.

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24 книги о креативных профессиях будущего, чтобы быть в тренде





Подборка книг, которые станут отличным стартом для освоения профессий будущего.





1. Пол Кидуэлл, «Психология города»





Доктор Пол Кидуэлл рассказывает о скрытых психологических аспектах проживания в городской среде и их влиянии на способность радоваться жизни.





2. Ник Бостром, «Искусственный интеллект»





Что произойдет, когда машины превзойдут людей в интеллекте? Будут ли они помогать нам или уничтожат человеческую расу? Ник Бостром в своей книге рассказывает о будущем человечества и разумной жизни.

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6 лучших книг о бизнесе 2020 года по версии Financial Times





Список работ, которые вошли в шорт-лист и стали финалистами премии.





1. «Без фильтра: инсайдерская история Instagram», Сара Фрайер





Сара Фрайер рассказывает, как Instagram за 10 лет превратился из простого приложения для фотографий в компанию стоимостью 100 миллиардов долларов. Книга была признана лучшей, а автор получила премию от Financial Times и McKinsey.





2. «Смерть от отчаяния и будущее капитализма», Энн Кейс и Ангус Дитон





Энн Кейс и Ангус Дитон в своей книге поднимают проблемы современного американского общества и предлагают решения, которые могут обуздать излишества капитализма и заставить его работать для всех.

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10 книг по бизнесу кроме Роберта Кийосаки и Стивена Кови





1. Рид Хастингс и Эрин Мейер, «Никаких правил. Уникальная культура Netflix»





Книга о подходах и правилах, которые помогли сформировать гибкую, инновационную и прибыльную бизнес-модель компании Netflix.





2. Максим Дорофеев, «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо»





Почему, даже зная, как надо правильно работать, человек на практике делает все так, как привык… то есть плохо? Максим Дорофеев объясняет, почему так происходит.

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7 книг о том, как справиться с выгоранием





Подборка книг о том, как работает выгорание, как его не допустить и что делать, если вы или ваши близкие с ним столкнулись.





1. Эмили и Амелия Нагоски, «Выгорание»





Книга о том, почему вообще возникает выгорание — кто подвержен ему чаще всего, как с ним справиться и как сделать так, чтобы оно больше никогда не появлялось.





2. Ариана Хаффингтон, «Выдохшиеся. Когда кофе, шопинг и отпуск уже не работают»





Автор делится простыми советами, мотивирует на переосмысление того, что важнее — великая карьера и деньги или ваше здоровье.

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