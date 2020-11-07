30 книг, которые стоит прочитать начинающим блогерам

По мнению блогера Александры Митрошиной, лучшие вещи происходят, когда люди совмещают между собой разные сферы знаний. Она составила список неочевидной литературы для блогеров, который охватывает не только копирайтинг, но и такие сферы как видео, фотография, драматургия, маркетинг и другие.

1.Копирайтинг и писательское мастерство





Стивен Кинг, «Как писать книги»





Автобиографическая книга Стивена Кинга. Состоит из двух частей: «Жизнеописание» и «Что такое писательство».





Максим Ильяхов, Людмила Сарычева, «Пиши, сокращай»





Вы научитесь писать понятно, увлекать читателей и добиваться доверия.





Энн Ламотт, «Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом»





Книга о том, где найти вдохновение и мотивацию, и как обрести свой стиль.





Денис Каплунов, «Нейрокопирайтинг. 100 приемов влияния с помощью текста»





В книге объединены 100 приемов влияния на читателя с помощью словесных хитростей. Вы обогатите ими текст, сделаете его убедительным и получите прилив вдохновения.





Николай Кононов, «Автор, ножницы, бумага»





Журналист и писатель Николай Кононов создал метод, который выглядит как лестница к умению писать оригинально и по делу.

2. Драматургия и киноискусство





Дэвид Говард, Эдвард Мабли, «Как работают над сценарием в Южной Калифорнии»





Как создать сценарий фильма, который настолько увлечет зрителя, что он с первой и до последней минуты не потеряет интереса к происходящим на экране событиям.





Блейк Снайдер, «Спасите котика!»





Пособие, которое рассказывает, как создать сценарий с хорошим коммерческим потенциалом, яркими героями и запоминающимся названием.





Джессика Лоури, «Не проблема, а сюжет для книги. Как научиться писать и этим изменить свою жизнь»





Автор расскажет, как принять свой негативный и позитивный опыт, создать актуальную и цепляющую книгу и изменить жизнь к лучшему.





Джон Труби, «Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария»





Создание истории Труби преподносит как увлекательный процесс, своего рода конструктор, в котором каждой детали предназначено свое место, а задача сценариста — безошибочно подобрать нужную деталь и найти ей место в слаженном сюжетном механизме.





Уильям Индик, «Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете»





Ценное практическое пособие для кинематографистов: сценаристов, режиссеров, студентов, кинокритиков.





Роберт Макки, «История на миллион долларов»





Модное слово «сторителлинг» придумал не Роберт Макки, но именно он, будучи преподавателем сценарного мастерства, к «рассказыванию историй» подошел системно.

3. Видео





Стив Стокман, «Как снять отличное видео. Книга для тех, кто мечтает снимать»





Автор книги уверен, что видео — мощный инструмент коммуникации. Оно может изменить ход истории, вдохновить и помочь общению. Эта книга поможет вам сделать видео идеальным.





Уолтер Мерч, «Искусство монтажа. Путь фильма от первого кадра до кинотеатра»





Лучшее пособие по монтажу. Книга будет интересна не только профессиональным читателям, но и всем, кто увлекается миром кино и хочет в нем разбираться.

4. Фотография





Брайан Петерсон, «В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии»





Полностью переработанное издание популярного фоторуководства Брайана Петерсона, писателя и фотографа со стажем, с использованием исключительно новых снимков автора.





Брайан Петерсон и Сюзанна Хайде Шелленберг, «В поисках цвета. Как научиться понимать цвет и использовать его в фотографии»

Автор рассказывает, как снимать при разном освещении; описывает цветовые семейства; помогает читателю овладеть экспозицией, вспышкой и преодолеть остальные камни преткновения.





Генри Кэролл, «Сними свой шедевр!»





Книга по фотографии с советами от профессионалов.





Лаура Магни, «Легендарные фотографы современности и их шедевры»





История XX и XXI веков глазами величайших фотографов современности: Сесила Битона, Роберта Капа, Доротеи Ланж, Альфреда Эйзенштадта и других.





Гаррет Грэйм, «Фотография. Все секреты мастерства. От замысла до воплощения»





Все, что необходимо любителюцифровой фотографии — как снимать лучше, как получать более интересные и креативные фотографии.





Павел Косенко, «Живая цифра. Книга о цвете, или Как заставить дышать цифровую фотографию»





Эта книга о цвете в цифровой фотографии. Она написана фотографом-колористом, который в своей практике опирается на художественные знания о цвете и использует возможности современных средств компьютерной обработки.

5. Маркетинг и продажи





Дэвид Огилви, «Огилви о рекламе»





В своей книге Огилви формулирует правила работы в рекламном бизнесе и описывает законы создания эффективного рекламного продукта.





Филип Котлер, «Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер»





В книге в сжатой и понятной форме изложены 80 концепций эффективного маркетинга, наиболее важных для успеха компаний в современных условиях.





Брайан Трейси , «Искусство заключения сделок »





Брайан Трейси дает множество ценных советов специалистам по продажам.





Фил Барден, «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем»





Автор рассказывает о том, почему люди совершают покупки, что происходит в сознании покупателя, когда он принимает решение, и как можно использовать последние научные знания в своей маркетинговой деятельности.





Евгений Жигилий, «Мастер аргумента»





Читатель найдет здесь не только теорию, но и реальные практики, которые позволят развить навыки ведения диалога и стать настоящим Коммуникатором.





Светлана Афанасьева, «Продавай как бог. Включить сумасшедшую конверсию»





В книге вы найдете стратегии составления мощного коммерческого предложения, реальные кейсы и инструкции по закрытию возражений, более 30 уникальных техник для увеличения продаж и роста выручки, которые работают в любой отрасли.

6 . Личная эффективность





Эмили и Амелия Нагоски, «Выгорание»





Руководство по саморазвитию и преодолению стресса у женщин.





Келли Макгонигал, «Сила воли. Как развить и укрепить»





Стэнфордский профессор Келли Макгонигал, обобщив результаты новейших исследований, объясняет, как заменить вредные привычки полезными, как перестать откладывать дела на последний момент, научиться сосредотачиваться и справляться со стрессом.





Харди Бенжамин, «Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее»





Бенжамин Харди, доктор организационной психологии, предлагает заставить окружающую среду — ваших друзей, социальные сети, стрессовые обстоятельства, питание и распорядок дня — толкать вас на пути к поставленной цели.





Максим Дорофеев, «Джедайские техники»





Вы узнаете, как устроено ваше мышление и память; почему вы неэкономно тратите ресурсы своего мозга; как их сохранить, как правильно концентрироваться, формулировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы.





Дахигг Чарлз, «Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе»





От силы привычки зависит все: занятия спортом и борьба с лишним весом, профессиональная эффективность и финансовый успех. Изменяя привычки, мы способны изменить и свою жизнь, и мир вокруг нас.