7 книг о том, как справиться с выгоранием

Сегодня в корпоративной среде распространяется такое понятие, как «выгорание». Оно чаще всего характеризуется апатией, эмоциональным истощением. Если вы еще не разобрались, предлагаем подборку книг о том, как работает выгорание, как его не допустить и что делать, если вы или ваши близкие с ним столкнулись.





Эмили и Амелия Нагоски, «Выгорание»

Книга о том, почему вообще возникает выгорание — кто подвержен ему чаще всего, как с ним справиться и как сделать так, чтобы оно больше никогда не появлялось.

Сестры Нагоски простым языком объясняют сложные научные принципы и дают советы, которые можно применить без специальной подготовки.





Ариана Хаффингтон, «Выдохшиеся. Когда кофе, шопинг и отпуск уже не работают»

Чтобы справиться с выгоранием, люди часто советуют «просто устроить себе SPA-день», «сходить на шопинг» и «порадовать себя». Такие рекомендации работают редко, а в случае с затяжным выгоранием бесполезны.

Ариана Хаффингтон рассматривает проблему эмоционального истощения со стороны общества — как мы доводим себя до бессилия в надежде дойти до мифического идеала успеха. Автор делится простыми советами, мотивирует на переосмысление того, что важнее — великая карьера и деньги или ваше здоровье.





Джон Рэйти, «Зажги себя!»

При выгорании может казаться, что все, что нам нужно — это максимально спокойный и меланхоличный отдых с пиццей и Netflix. Но доктор медицины Джон Рэйти уверен, что для работы со стрессом и тревогой необходимо регулярно делать зарядку, выходить на пробежки и заниматься йогой. Благодаря этому вы сможете не только успокоиться, но и улучшить свою память и даже повысить самооценку и самоконтроль.





Митху Сторони, «Без стресса. Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием»

Врач Митху Сторони собрала в книге простые и научно обоснованные инструменты для борьбы со стрессом и выгоранием. Основной акцент она делает на контроле за режимом дня, сна и питания. Книга позволит вам разобраться, как работают гормоны стресса и можем ли мы следить за ними.





Девора Зак, «Однозадачность»

С выгоранием часто могут столкнуться люди, которые берут ответственность за большое количество дел — как личных, так и профессиональных. Порой может казаться, что только через мультитаскинг мы можем достичь пика продуктивности. Однако нельзя успеть больше, делая несколько вещей одновременно. Что действительно важно — это правильно распределить время на работу и отдых. В своей книге Девора Зак рассказывает, как это можно устроить, если прежде вы всегда делали все и сразу.





Анастасия Изюмская, Анна Куусма, «Мама на нуле. Путеводитель по родительскому выгоранию»

Анастасия Изюмская и Анна Куусма ответили на самые болезненные и порой табуированные вопросы, связанные с родительским выгоранием, отсутствием поддержки и усталостью — что происходит с телом после родов? Можно ли подготовиться к первому году с ребенком?

Авторы собрали действительно работающие практики самопомощи — быстрые техники восстановления, советы по режиму сна, подборки поддерживающих и приятных книг, фильмов и сайтов.





Лора Вандеркам, «Школа Джульетты. История о победе над цейтнотом и выгоранием»

Писательница Лора Вандеркам рассказывает историю Райли — девушка не вылезает из рабочей почты, при этом ее карьера и отношения идут под откос. Героиня постепенно учится заново выстраивать границы, ставить приоритеты и использовать свое ценное время на то, что ей действительно важно. Книга будет особенно интересна тем людям, кто терпеть не может читать книги по самопомощи.





Источник: zeh.media

Источники фотографий: labirint.ru, @bookmode, priceguard.ru