Бизнес-литература. Что читать кроме Роберта Кийосаки и Стивена Кови

Рид Хастингс и Эрин Мейер, «Никаких правил. Уникальная культура Netflix»









Книга о подходах и правилах, которые помогли сформировать гибкую, инновационную и прибыльную бизнес-модель компании Netflix. Сооснователь Netflix Рид Хастингс рассказывает о становлении одной из самых инновационных, творческих и успешных компаний в мире.





Максим Дорофеев, «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо»





Почему, даже зная, как надо правильно работать, человек на практике делает все так, как привык… то есть плохо? Максим Дорофеев объясняет, почему так происходит.

Прочитав его книгу, вы узнаете, как устроено ваше мышление и память; почему вы неэкономно тратите ресурсы своего мозга; как их сохранить, как правильно концентрироваться, формулировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы. Практичные, проверенные и обоснованные приемы помогут вам сделать список задач реально работающим и гарантированно добиваться поставленных целей.





Ия Имшинецкая, «Маркетинг как сериал. Истории, которых ждут»





Если ваши маркетинговые коммуникации не предполагают продолжения, как хороший сериал, то каждый раз вы боретесь за внимание потенциальных клиентов с нуля. Если же ваш маркетинг предполагает продолжение и люди ждут следующей «серии», то вы сохраняете людей «теплыми» и их не надо «греть» каждый раз заново.

Ия Имшинецкая — автор технологии системного продвижения — рассказывает, как выстроить линию маркетинговых коммуникаций, чтобы клиенты следили за ней и всегда ожидали продолжения.





Максим Поташев, Павел Ершов, «Правила команды. Искусство думать вместе»





Как и для чего создаются команды? Как команды развиваются, как их правильно обучать и мотивировать? Как распределяются роли в команде, и каковы функции лидера?

Авторы книги Максим Поташев и Павел Ершов, опираясь на свой многолетний практический опыт управления командами, рассказывают, как превратить собранных вместе людей в настоящую команду и как сделать ее эффективной.





Алексей Каптерев, «Хорошая, плохая, продающая. Мастерство презентации 2.0»





Современное руководство по сторителлингу и проведению презентаций от русского автора.

Алексей Каптерев — один из ведущих мировых экспертов в области презентаций. В своей книге он рассказывает, как избегать монотонии и построить логику внутри презентации, где разумная грань между избыточным количеством текста и сверхсжатостью, как использовать аналогии и метафоры, мемы и графики. Алексей дает практические советы по выбору цветов, шрифтов для шаблона и подбору иллюстраций.





Дональд Миллер, «Метод StoryBrand. Расскажите о своем бренде так, чтобы в него влюбились»





Одно из главных слагаемых успеха компании — правильное донесение до партнеров и клиентов информации о себе: миссии, товарах и услугах, конкурентных преимуществах. Зачастую огромные средства тратятся на внушительные и красивые, но совершенно неэффективные рекламные кампании.

Автор книги несколько лет назад произвел революцию в маркетинге, предложив использовать для продвижения брендов методику сторителлинга и основы классической драматургии.





Владимир Моженков, «Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента»





48 антикризисных инструментов от лучшего менеджера Audi в Европе и автора бестселлера «Ген директора» Владимира Моженкова.

Кризис — это возможность для бизнеса. Возможность выжить, обогнать других и стать сильнее или... умереть. Эта книга для тех, чей выбор — выжить и преуспеть.





Антон Мальков, «IPO и SPO. Структурирование, ценообразование»





Непредвзятые ответы на самые важные вопросы, возникающие при размещении на российском рынке акционерного капитала.

Если вы консультант, а тем более владелец или руководитель компании, которая планирует размещение на рынке акционерного капитала, для вас актуальны следующие вопросы: как выбрать площадку для размещения, как определить целевой объем предложения, на каком уровне установить цену, какая динамика котировок является нормой?





Тони Салдана, «Почему цифровая трансформация не дает результата, и что делать, чтобы все заработало»





Никто не сомневается в прорывной силе цифровых технологий. Любой компании, которая хочет быть успешной, необходимо становиться цифровой. Однако процесс цифровизации дается нелегко: 70% компаний терпят в этом деле неудачу.

Тони Салдана утверждает, что главная причина неудач — в отсутствии четких целей и дисциплины. В своей книге он рассказывает о пятиступенчатой модели цифровой трансформации, благодаря которой вы сможете встроить изменения в ДНК вашей компании.





Сергей Кузин, «Битва за внимание. Как быть услышанным в эпоху инфошума»





Эта книга о том, как владеть вниманием вашей аудитории онлайн и офлайн. Вы выступаете публично? Делаете посты в соцсетях? Публикуете видео? Теперь ваша аудитория не сможет не слушать вас.

Вы узнаете, как удержать их надолго, а не просто «зацепить». Как говорить интересно о скучном, просто о сложном. Как говорить с теми, кто заранее решил вас не слушать. Как держать внимание тех, на кого нельзя «шикнуть».