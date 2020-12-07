Лучшие книги о бизнесе 2020 года: какие новинки стоит прочесть

Ежегодно издание Financial Times и компания McKinsey выбирают лучшую книгу года о бизнесе. Предлагаем посмотреть список работ, которые вошли в шорт-лист и стали финалистами премии.





«Без фильтра: инсайдерская история Instagram», Сара Фрайер





Сара Фрайер рассказывает, как Instagram за 10 лет превратился из простого приложения для фотографий в компанию стоимостью 100 миллиардов долларов.

Автор показывает важные моменты развития компании изнутри, раскрывает внутренние конфликты и связывает взлет одной компании с глобальной революцией в технологиях, культуре и бизнесе.

Книга была признана лучшей, а автор получила премию от Financial Times и McKinsey.





«Смерть от отчаяния и будущее капитализма», Энн Кейс и Ангус Дитон

Энн Кейс и Ангус Дитон в своей книге поднимают проблемы современного американского общества. Они проливают свет на социальные и экономические силы, которые делают жизнь представителей рабочего класса сложнее. И показывают, почему капитализм больше не приносит результатов тем, кого когда-то поднял из нищеты.

Авторы предлагают решения, которые могут обуздать излишества капитализма и заставить его работать для всех.





«Никаких правил. Уникальная культура Netflix», Рид Хастингс и Эрин Мейер













Это книга о подходах и правилах, которые помогли сформировать гибкую, инновационную и прибыльную бизнес-модель компании Netflix.

Сооснователь Netflix Рид Хастингс рассказывает о становлении одной из самых инновационных, творческих и успешных компаний в мире. Книга вдохновляет и позволяет по-новому взглянуть на цели и средства современных организаций, кадровую политику и многое другое.





«Переосмысление капитализма: как бизнес может спасти мир», Ребекка Хендерсон









Капитализм — успешная экономическая система, но она может уничтожить себя и наш мир.

Автор книги — известный экономист и профессор — говорит о том, что не так с современным капитализмом. Предлагает решение, как бизнес может стать катализатором системных изменений, которые необходимы для перестроения системы капитализма, чтобы он работал для всех.





«Как корпорация Simulmatics изобрела будущее», Джилл Лепор

Корпорация Simulmatics была основана в 1959 году. Она собирала данные, манипулировала избирателями и потребителями, дестабилизировала политику и управляла знаниями ― за десятилетия до Facebook, Google и Cambridge Analytica.

По мнению автора, эта компания занималась тем, что делают современные компании Кремниевой долины — использовала данные для прогнозирования и управления поведением людей.

Интересная история, которую известный историк Джилл Лепор отыскала в архивах исчезнувшей корпорации.





«Мир без работы», Дэниел Сасскинд









Дэниел Сасскинд рассказывает о том, как новые технологии изменят сферу труда в будущем. Он рассматривает последствия исчезновения целых категорий работников, а также проблему роста экономического неравенства и потребность в новых методах государственной политики.