Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kreativnye-professii-buduschego-chto-chitat-chtoby-byt-v-trende
Креативные профессии будущего: что читать, чтобы быть в тренде
102
/
/

Сегодня в 12:03

Креативные профессии будущего: что читать, чтобы быть в тренде

Каждое десятилетие одни профессии умирают, а на смену им приходят другие. В ближайшие годы ожидается развитие новых специальностей, многие из которых будут связаны с современными технологиями. Авторы блога издательства МИФ подготовили подборку книг, которые станут отличным стартом для освоения профессий будущего.


Архитектор виртуальности


В будущем, чтобы посетить Лувр, не обязательно нужно будет ехать в Париж. Архитектор виртуальности сделает мир, о котором можно только мечтать. Эта профессия находится на стыке множества сфер — программирования, дизайна, нейропсихологии, искусственного интеллекта и так далее.


Пол Кидуэлл, «Психология города»




Доктор Пол Кидуэлл рассказывает о скрытых психологических аспектах проживания в городской среде и их влиянии на способность радоваться жизни.


Ник Бостром, «Искусственный интеллект»


Искусственный интеллект

Что произойдет, когда машины превзойдут людей в интеллекте? Будут ли они помогать нам или уничтожат человеческую расу? Ник Бостром в своей книге рассказывает о будущем человечества и разумной жизни.


Маттео Фаринелла и Хана Рос, «Нейрокомикс»


нейрокомикс

Доктора наук Маттео Фаринелла и Хана Рос при помощи иллюстраций и необычного сюжета объясняют все, что происходит у нас в голове.

Дизайнер виртуальных миров

Архитектор будет строить виртуальный мир, а дизайнер придавать ему стиль и настроение. Все, как в реальном мире.


Бо Лотто, «Преломление»


Преломление

Бо Лотто, нейробиолог с мировым именем, рассказывает о том, что мы не видим реальность такой, какая она есть на самом деле. Он покажет вам, как особенности восприятия могут привести к развитию творческого потенциала, по-другому взглянуть на работу, любовь, отношения с близкими.


Грант Снайдер, «В поиске идей»




Как выглядят идеи? Откуда они берутся? Как ухватить мысль за хвост и заставить себя творить? Как правильно биться о стену, как выжить фрилансеру, что делать, если одна дверь закрылась, а другая не открывается, и десятки других тем с юмором, самоиронией и легкостью раскрывает Грант Снайдер в своих коротких комиксах.


Дон Норман, «Дизайн привычных вещей»


Дизайн привычных вещей

Это пособие для новичка о хорошем дизайне. Книга должна приносить удовольствие и быть информативной для всех: обычных людей, технических специалистов, дизайнеров и недизайнеров. Первая ее цель — научить читателей замечать абсурдное, видеть плохой дизайн, который порождает столько проблем современной жизни, особенно современных технологий.

Арт-оценщик


Развитие технологий выводит мир на новый уровень креативности. Арт-оценщик поможет понять, что относится к искусству, а что нет, кто из художников талантлив и за какую цену продавать свои произведения.


Сьюзи Ходж, «Главное в истории искусств»


Главное в истории искусств

Введение в удивительный мир искусства. Автор исследует 50 ключевых работ — от наскальной живописи до современных инсталляций, а затем связывает их с разделами художественных направлений, жанров и техник. Все просто и понятно.


Дана Арнольд, «Говорит и показывает искусство»

«Говорит и показывает искусство»

Эта книга расскажет о том, что делает искусство искусством в восприятии зрителя, художника, специалиста, истории. Она открывает завесу того, что составляет произведение искусства, — видение творца, материалы, мысли, верность темам и последовательность развития в разные эпохи.


Дэниел Левитин, «Путеводитель по лжи»


Путеводитель по лжи

Доступное и богатое на примеры руководство по критическому мышлению, актуальное как никогда раньше. Это книга о том, как распознавать проблемы с помощью тех фактов, которые вам встречаются, проблемы, которые могут привести вас к неправильным выводам.

Дизайнер эмоций


Это человек, который буквально создает эмоции. Писатели, рекламщики, режиссеры действуют по наитию, когда придумывают свои продукты. А дизайнер эмоций — профессионал, он точно знает, какой цвет приносит радость, какая геометрическая форма наводит на грусть, какие слова вызывают слезы умиления.


Лиза Барретт, «Как рождаются эмоции»


Как рождаются эмоции

Лиза Барретт проливает свет на потрясающую науку о наших эмоциях и показывает, почему она важна для таких разных областей жизни, как здоровье, воспитание детей или романтические отношения.


Пол Клейнман, «Психология»


Психология

Вы хотите знать о психологии больше, но многотомные труды ученых отпугивают своей масштабностью? Теперь не придется тратить годы жизни на изучение такой увлекательной науки, как психология. Все, что вы хотели знать о психологии, — просто, наглядно и интересно.


Эстанислао Бахрах, «Гибкий ум»


Гибкий ум

Эта книга призвана развенчать мифы о человеческом мозге, показать, сколько еще неизведанного перед нами, и научить быть более творческими. Из нее вы узнаете об одной из самых ценных способностей нашего мозга — воображать несуществующее и генерировать новые идеи.


Ники Брантмарк, «Что такое лагом»


Что такое лагом

Узнайте секреты шведской философии лагом, что означает «вполне достаточно», «ровно в меру», «столько, сколько нужно». В основе лагом лежит идея о том, что для достижения гармонии с окружающим миром не нужно радикально менять жизнь и в чем-то себя ущемлять.

Игропрактик


Возможно, вы уже знакомы с играми, где грань между реальным и виртуальным миром размыта. В дальнейшем это направление будет развиваться, а игропрактик станет вашим проводником.


Джейн Макгонигал, Superbetter


Superbetter

Superbetter — игра, которая помогла десяткам тысяч людей справиться с тревогой, депрессией и проблемами. Эта книга поможет вам понять те силы, которыми вы уже обладаете. Она покажет вам, что использовать эти силы так же просто, как и играть в Superbetter. Однако эта книга не об играх — по крайней мере, не совсем о них. Она о том, как научиться проявлять игровое мышление в условиях чрезвычайного стресса и личных проблем.


Джейн Макгонигал, «Реальность под вопросом»


Реальность под вопросом

Гейм-дизайнер Джейн Макгонигал, которой игры помогли справиться с серьезной травмой, рассказывает, как они могут сделать мир в целом и каждого из нас лучше.

Личный тьютор по эстетическому развитию


В искусстве много направлений, течений, стилей. Искусство — это живопись, архитектура, культура. Разобраться во всем все сложнее, а у современного человека очень мало времени на получение знаний, не относящихся напрямую к профессии. На помощь придет личный тьютор по эстетическому развитию, он поможет во всем разобраться и получать от искусства удовольствие.


Бриджит Пейн, «Как искусство может сделать вас счастливее»


Как искусство может сделать нас счастливее

Это простое и практичное руководство поможет сделать отношения с искусством вдохновляющими. С подсказками о том, как посещать музеи, как говорить об искусстве на коктейльных вечеринках и как позволить искусству вдохнуть в самого себя жизнь.


Йейн Зачек, «Хронология искусства»


Хронология искусства

Хронология искусства наглядно демонстрирует развитие мирового искусства на примере самых важных произведений в истории. Рассматривает их в контексте политики, экономики, литературы, науки и событий с начала времен до наших дней.


Наташа Кайя и Кира Мрик, «Играем в искусство»


Играем в искусство

Реализм, модерн, кубофутуризм, примитивизм, аналитическое искусство, абстракционизм — вы узнаете, в чем были особенности этих течений, какие художники их представляли и что они хотели сказать своим творчеством.

Тренер творческих состояний


Каждый творческий человек испытывает кризис. А еще мечтает оказаться в состоянии потока, творить в порыве вдохновения, фонтанировать идеями, оседлать креативную волну. Сделать это самому непросто, поэтому и нужен тренер, который поможет перемещаться из одного состояния в другое.


Стив Роулинг, «Я хочу больше идей»

Я хочу больше идей

Мы все часто так сильно заняты или загружены, что редко имеем возможность поразмышлять о том, как мы думаем. Техники, описанные в этой книге, помогут исполнителям думать, а мыслителям — делать.


Лоуренс Шортер, «Книга Ленивого гуру»


Книга Ленивого гуру

Свежее и вдохновляющее иллюстрированное руководство для осознанного саморазвития без суеты и стресса. Эта яркая книга поможет вам вернуть состояние потока — без многих лет медитации. С помощью иллюстраций, упражнений и активностей Лорес Шортер поможет вам восстановить собственную креативность, вдохновение и расслабленность.


Твайла Тарп, «Привычка к творчеству»


Привычка к творчеству

Вдохновляющая и практичная книга научит, как наполнить творчеством каждый день. Под обложкой — 32 упражнения, разработанные известным хореографом Твайлой Тарп на основе ее впечатляющего 35-летнего опыта. Вы узнаете, что означает быть креативным и как использовать свои способности по максимуму.


Дэнни Грегори, «Творческие права»

Творческие права

В этой книге, набранной рукописным шрифтом и богато оформленной цветными акварельными иллюстрациями, на примере рисования Грегори предлагает читателям программу воссоединения с их собственным творческим началом.

Science-художник


Наука + искусство — взрывная смесь, правда? Science-художниками часто становятся творческие ученые. В своих работах они используют достижения науки и создают нечто принципиально новое и крутое.


Джой Ито и Джефф Хоуи, «Сдвиг»


сдвиг

Джой Ито, директор лаборатории MIT Media Lab, и профессор Джефф Хоуи, редактор журнала Wired, рассказывают о девяти ключевых принципах, которые нужны, чтобы не потеряться в стремительно наступающем будущем.


Кевин Келли, «Неизбежно»


Неизбежно

Один из ведущих мыслителей современности рассказывает о главных технологических трендах, которые будут определять мир в ближайшие 30 лет и изменят нашу жизнь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #профессии #книги #карьера #чточитать
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Престижные профессии в ОАЭ — как найти работу и получать 6000 $ в год
2280
ПРОФЕССИЯ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
8047
6 вакансий для тех, кто не любит работать с утра
22779