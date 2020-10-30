Креативные профессии будущего: что читать, чтобы быть в тренде

Каждое десятилетие одни профессии умирают, а на смену им приходят другие. В ближайшие годы ожидается развитие новых специальностей, многие из которых будут связаны с современными технологиями. Авторы блога издательства МИФ подготовили подборку книг, которые станут отличным стартом для освоения профессий будущего.





Архитектор виртуальности

В будущем, чтобы посетить Лувр, не обязательно нужно будет ехать в Париж. Архитектор виртуальности сделает мир, о котором можно только мечтать. Эта профессия находится на стыке множества сфер — программирования, дизайна, нейропсихологии, искусственного интеллекта и так далее.





Пол Кидуэлл, «Психология города»





Доктор Пол Кидуэлл рассказывает о скрытых психологических аспектах проживания в городской среде и их влиянии на способность радоваться жизни.





Ник Бостром, «Искусственный интеллект»

Что произойдет, когда машины превзойдут людей в интеллекте? Будут ли они помогать нам или уничтожат человеческую расу? Ник Бостром в своей книге рассказывает о будущем человечества и разумной жизни.





Маттео Фаринелла и Хана Рос, «Нейрокомикс»

Доктора наук Маттео Фаринелла и Хана Рос при помощи иллюстраций и необычного сюжета объясняют все, что происходит у нас в голове.

Дизайнер виртуальных миров





Архитектор будет строить виртуальный мир, а дизайнер придавать ему стиль и настроение. Все, как в реальном мире.





Бо Лотто, «Преломление»









Бо Лотто, нейробиолог с мировым именем, рассказывает о том, что мы не видим реальность такой, какая она есть на самом деле. Он покажет вам, как особенности восприятия могут привести к развитию творческого потенциала, по-другому взглянуть на работу, любовь, отношения с близкими.





Грант Снайдер, «В поиске идей»





Как выглядят идеи? Откуда они берутся? Как ухватить мысль за хвост и заставить себя творить? Как правильно биться о стену, как выжить фрилансеру, что делать, если одна дверь закрылась, а другая не открывается, и десятки других тем с юмором, самоиронией и легкостью раскрывает Грант Снайдер в своих коротких комиксах.





Дон Норман, «Дизайн привычных вещей»





Это пособие для новичка о хорошем дизайне. Книга должна приносить удовольствие и быть информативной для всех: обычных людей, технических специалистов, дизайнеров и недизайнеров. Первая ее цель — научить читателей замечать абсурдное, видеть плохой дизайн, который порождает столько проблем современной жизни, особенно современных технологий.

Арт-оценщик

Развитие технологий выводит мир на новый уровень креативности. Арт-оценщик поможет понять, что относится к искусству, а что нет, кто из художников талантлив и за какую цену продавать свои произведения.





Сьюзи Ходж, «Главное в истории искусств»

Введение в удивительный мир искусства. Автор исследует 50 ключевых работ — от наскальной живописи до современных инсталляций, а затем связывает их с разделами художественных направлений, жанров и техник. Все просто и понятно.





Дана Арнольд, «Говорит и показывает искусство»

Эта книга расскажет о том, что делает искусство искусством в восприятии зрителя, художника, специалиста, истории. Она открывает завесу того, что составляет произведение искусства, — видение творца, материалы, мысли, верность темам и последовательность развития в разные эпохи.





Дэниел Левитин, «Путеводитель по лжи»





Доступное и богатое на примеры руководство по критическому мышлению, актуальное как никогда раньше. Это книга о том, как распознавать проблемы с помощью тех фактов, которые вам встречаются, проблемы, которые могут привести вас к неправильным выводам.

Дизайнер эмоций

Это человек, который буквально создает эмоции. Писатели, рекламщики, режиссеры действуют по наитию, когда придумывают свои продукты. А дизайнер эмоций — профессионал, он точно знает, какой цвет приносит радость, какая геометрическая форма наводит на грусть, какие слова вызывают слезы умиления.





Лиза Барретт, «Как рождаются эмоции»





Лиза Барретт проливает свет на потрясающую науку о наших эмоциях и показывает, почему она важна для таких разных областей жизни, как здоровье, воспитание детей или романтические отношения.





Пол Клейнман, «Психология»

Вы хотите знать о психологии больше, но многотомные труды ученых отпугивают своей масштабностью? Теперь не придется тратить годы жизни на изучение такой увлекательной науки, как психология. Все, что вы хотели знать о психологии, — просто, наглядно и интересно.





Эстанислао Бахрах, «Гибкий ум»





Эта книга призвана развенчать мифы о человеческом мозге, показать, сколько еще неизведанного перед нами, и научить быть более творческими. Из нее вы узнаете об одной из самых ценных способностей нашего мозга — воображать несуществующее и генерировать новые идеи.





Ники Брантмарк, «Что такое лагом»





Узнайте секреты шведской философии лагом, что означает «вполне достаточно», «ровно в меру», «столько, сколько нужно». В основе лагом лежит идея о том, что для достижения гармонии с окружающим миром не нужно радикально менять жизнь и в чем-то себя ущемлять.

Игропрактик

Возможно, вы уже знакомы с играми, где грань между реальным и виртуальным миром размыта. В дальнейшем это направление будет развиваться, а игропрактик станет вашим проводником.





Джейн Макгонигал, Superbetter





Superbetter — игра, которая помогла десяткам тысяч людей справиться с тревогой, депрессией и проблемами. Эта книга поможет вам понять те силы, которыми вы уже обладаете. Она покажет вам, что использовать эти силы так же просто, как и играть в Superbetter. Однако эта книга не об играх — по крайней мере, не совсем о них. Она о том, как научиться проявлять игровое мышление в условиях чрезвычайного стресса и личных проблем.





Джейн Макгонигал, «Реальность под вопросом»









Гейм-дизайнер Джейн Макгонигал, которой игры помогли справиться с серьезной травмой, рассказывает, как они могут сделать мир в целом и каждого из нас лучше.

Личный тьютор по эстетическому развитию

В искусстве много направлений, течений, стилей. Искусство — это живопись, архитектура, культура. Разобраться во всем все сложнее, а у современного человека очень мало времени на получение знаний, не относящихся напрямую к профессии. На помощь придет личный тьютор по эстетическому развитию, он поможет во всем разобраться и получать от искусства удовольствие.





Бриджит Пейн, «Как искусство может сделать вас счастливее»





Это простое и практичное руководство поможет сделать отношения с искусством вдохновляющими. С подсказками о том, как посещать музеи, как говорить об искусстве на коктейльных вечеринках и как позволить искусству вдохнуть в самого себя жизнь.





Йейн Зачек, «Хронология искусства»





Хронология искусства наглядно демонстрирует развитие мирового искусства на примере самых важных произведений в истории. Рассматривает их в контексте политики, экономики, литературы, науки и событий с начала времен до наших дней.





Наташа Кайя и Кира Мрик, «Играем в искусство»





Реализм, модерн, кубофутуризм, примитивизм, аналитическое искусство, абстракционизм — вы узнаете, в чем были особенности этих течений, какие художники их представляли и что они хотели сказать своим творчеством.

Тренер творческих состояний

Каждый творческий человек испытывает кризис. А еще мечтает оказаться в состоянии потока, творить в порыве вдохновения, фонтанировать идеями, оседлать креативную волну. Сделать это самому непросто, поэтому и нужен тренер, который поможет перемещаться из одного состояния в другое.





Стив Роулинг, «Я хочу больше идей»









Мы все часто так сильно заняты или загружены, что редко имеем возможность поразмышлять о том, как мы думаем. Техники, описанные в этой книге, помогут исполнителям думать, а мыслителям — делать.





Лоуренс Шортер, «Книга Ленивого гуру»





Свежее и вдохновляющее иллюстрированное руководство для осознанного саморазвития без суеты и стресса. Эта яркая книга поможет вам вернуть состояние потока — без многих лет медитации. С помощью иллюстраций, упражнений и активностей Лорес Шортер поможет вам восстановить собственную креативность, вдохновение и расслабленность.





Твайла Тарп, «Привычка к творчеству»





Вдохновляющая и практичная книга научит, как наполнить творчеством каждый день. Под обложкой — 32 упражнения, разработанные известным хореографом Твайлой Тарп на основе ее впечатляющего 35-летнего опыта. Вы узнаете, что означает быть креативным и как использовать свои способности по максимуму.





Дэнни Грегори, «Творческие права»





В этой книге, набранной рукописным шрифтом и богато оформленной цветными акварельными иллюстрациями, на примере рисования Грегори предлагает читателям программу воссоединения с их собственным творческим началом.

Science-художник

Наука + искусство — взрывная смесь, правда? Science-художниками часто становятся творческие ученые. В своих работах они используют достижения науки и создают нечто принципиально новое и крутое.





Джой Ито и Джефф Хоуи, «Сдвиг»





Джой Ито, директор лаборатории MIT Media Lab, и профессор Джефф Хоуи, редактор журнала Wired, рассказывают о девяти ключевых принципах, которые нужны, чтобы не потеряться в стремительно наступающем будущем.





Кевин Келли, «Неизбежно»





Один из ведущих мыслителей современности рассказывает о главных технологических трендах, которые будут определять мир в ближайшие 30 лет и изменят нашу жизнь.