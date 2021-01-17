7 предпринимателей из Центральной Азии, которые развивают IT-сферу

Динара Руслан, город — Бишкек, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook





CodifyLab — это социально ориентированная IT-компания, где есть три направления: Codify Academy, Codify Consulting и Codify Solutions.

Codify Academy — это академия IT-профессий. У нас учится более 300 студентов по всем популярным направлениям. В рамках Codify Consulting работаем с компаниями Namba group, GIZ, USAID, Growave, HTP, KSSDA. Также консультирую Парк высоких технологий и IT-Ассоциацию.

Подробнее здесь

Эльдар Галиев, 33 года, город — Бишкек, информационные технологии, CEO Growave, linkedin





Я разработчик, программист. Перед тем как мы нашли свою нишу и создали Growave, у меня было несколько провальных проектов.

Сначала проект шел тяжело. Чтобы поставить компанию на рельсы, мы черпали информацию отовсюду, общались с предпринимателями, заимствовали успешный опыт. С 2017 года компания стала прибыльной, начался быстрый рост, который идет по сей день.

Наш продукт — маркетинговая платформа для бизнеса в сфере e-commerce. Бренды тратят много денег на привлечение клиентов и на основе этого строят продажи. Мы же верим, что важна не только реклама, но и формирование долгих отношений с конечными покупателями. Новые клиенты — это хорошо, но лояльные клиенты помогают сформировать успешный бренд.

Подробнее здесь.

Азис Абакиров, 39 лет, город — Бишкек, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии, facebook





В 2003 году мы с другом Максимом Шмелевым, сейчас он глава одной из разработок в штаб-квартире Microsoft, основали компанию Unique Technologies. Местного рынка практически не существовало, программистов можно было пересчитать по пальцам. Мы были одной из первых IT-компаний. Разрабатывали программное обеспечение для зарубежного рынка. Молодые ребята приходили к нам стажироваться, для них Unique Technologies была школой. Сейчас они работают в ведущих компаниях по всему миру. Плюс мы многих вдохновили, в Кыргызстане появились тысячи программистов и сотни IT-компаний. В итоге шесть лет назад мы создали Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения и услуг, открыли Парк высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академию.

Подробнее здесь.

Аман Тентиев, 44 года, город — Бишкек, управляющий партнер группы компаний Namba





Я управляющий партнер группы компаний Namba. Мы занимались инвестиционным направлением, в котором было IT, сельское хозяйство, девелопмент и строительство. Но сейчас сконцентрировались больше на IT-сфере.

15 лет назад я инвестировал в первую IT-компанию. Начинали с аутсорсинга и в 2006 году, делая прогноз развития грядущего мира, увидели, что будущее за IT-продуктами. У нас была сильная команда, благодаря которой в 2007 году появилась платформа Namba.

Подробнее здесь.

Бобир Акилханов, город — Орландо, предприниматель, @bobirakilkhanov.uz





Свой первый бизнес я создал в Австралии, и это была социальная сеть. После окончания университета я долго думал, что придумать, чтобы мы с университетскими друзьями не потеряли связь. Email, Classmate и Myspace, которые были в тот момент — были неудобны. Пока я продумывал решение задачи, знакомый рассказал мне, что в Америке парень по имени Марк Цукерберг совсем недавно запустил такой проект. Увидев Facebook, я понял — это то, что я визуализировал. Тогда я привлек большие инвестиции и запустил в Австралии аналог Facebook с небольшими изменениями.

Подробнее здесь.

Амирхан Омаров, родной город — Шымкент, основатель SmArt.Point, недвижимость, технологии, @amirkhan_omarov





Если говорить о SmArt.Point, то идея о его создании пришла давно. Бывает так, что ты сидишь в окружении друзей и хочешь, чтобы так было всегда. Ведь часто жизнь раскидывает людей. И у меня в подсознании была мысль, что нужно построить такое место, куда будут приходить, где будет большое скопление людей. В конце 2015 года, когда я набрался опыта в коммерческой недвижимости, когда появились определенные инвесторы, бизнес-модели в сфере недвижимости, я понял, что мне нравится заниматься технологиями, нравится трансформировать бизнес. Соответственно, понадобилось пространство для тех, кому тоже нравится заниматься такими новыми вещами. И в конце 2017 года мы открылись.

Подробнее здесь.

Александр Дорошенко, город — Караганда, сооснователь и директор по развитию платежной организации Wooppay, инициатор проекта «Терриконовая долина»





Основной проект, которым мы занимаемся — платежная организация Wooppay. Сейчас она переросла в несколько продуктов: для малых и средних мерчентов — Woopkassa, кошелек Wooppay.

Мы, как транзакционный платежный интегратор, работаем с мобильными операторами, страховыми компаниями, банками и предоставляем шлюзы.

Недавно мы запустились в Таджикистане и планируем выходить на рынок Узбекистана. Мы выбрали эти рынки, потому что еще никто не сделал нормальный продукт в нашем регионе, в Центральном Казахстане.

Подробнее здесь и здесь.