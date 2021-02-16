6 творческих людей, которые способствуют развитию сферы искусства Центральной Азии

Бабур Исмаилов, город — Ташкент, художник, baburism.uz





Не нужно ждать, когда придет вдохновение. Мир наполнен этим чудесным состоянием, оно в снах, в людях, в друзьях, врагах, ситуациях, событиях — во всем, что нас окружает. Потому что создатель сотворил мир настолько прекрасным, что даже великие художники всего лишь его цитируют.

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Айбек Дайырбеков, 41 год, город — Бишкек, кинорежиссер, сценарист





В студенческие годы мне довелось попасть в бишкекский «Дом кино», и я считаю своим учителем Александра Яковлевича Коротенко, который был на тот момент директором, одним из председателей Секретариата Союза кинематографистов. Многие мои принципы от него. Он научил меня верить в свои силы и делать любимое дело не боясь. Образно говоря, он считал так — чтобы научить ребенка плавать, нужно кинуть его в озеро, если не выплывает, значит, он не будет пловцом. Я испытал это на себе не единожды и каждый раз убеждался: сложности делают тебя сильнее, и, если хочешь обучиться, бери и делай, не надо пробовать. Когда я снимал свой первый большой фильм «Песнь древа», я мог сомневаться, бояться, и у меня ничего бы не вышло. Но я просто решил, что я сниму его, и нырнул в процесс, оставалось только выплывать.

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Нафиса Имранова, город — Душанбе, основатель бренда ZHIWJ, @nafisa_imranova





Все началось с того, что я окончила школу и поступила в технологический институт в Таджикистане на факультет дизайна костюмов. На первом курсе задумалась о том, что нового могу придумать. В 2012 году, когда я училась на втором курсе, в Душанбе проводилось мероприятие, которое организовывала иностранка. Я создала свою первую коллекцию костюмов и назвала ее «Горы Памир». Она состояла из двух цветов: красного и белого. Белое означало чистоту, а красное — оберег. И когда коллекция первый раз появилась на подиуме, публика бурно аплодировала, я поняла, что людям нравится. Реакция зрителей в тот момент как будто разбудила внутри меня огонь, силу, которая живет до сих пор. Я сохранила костюмы и всегда вспоминаю этот момент. Думаю, когда-нибудь в будущем устрою огромную выставку, где в первую очередь презентую «Горы Памир», чтобы показать, с чего все началось.

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Наталья Андакулова, город — Дубай, основатель Andakulova Gallery, facebook





В 2012 году я открыла галерею в Дубае. Фокус галереи — это Центральная Азия: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Наша задача — популяризация и продвижение искусства Средней Азии на Ближнем Востоке и во всем мире.

Галерея функционирует уже восемь с половиной лет. Первые три года после открытия было очень сложно. Но когда я поняла, что мы можем работать не только как выставочное пространство, стало легче.

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Жамиля Джаркимбаева, город — Нур-Султан, солистка государственного театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный̆ деятель РК





Мой творческий путь начался с «Кыз Жибек». Партия Жибек из этой оперы очень дорога для меня. Работа над ней была нелегкой, были и слезы, и радость, и много всего — этот период в жизни оставил большой отпечаток. Я даже назвала свою младшую дочь именем Жибек.

В такое непростое время, как сейчас, хочется петь, творить, выходить на сцену еще больше. Потому что с помощью своего творчества мы хотим улучшать людям настроение, привносить положительные эмоции в их жизнь.

Сейчас работаю над партией Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского. Это безумно сложная русская музыка, но в то же время это моя самая любимая опера.

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Белла Сабирова, город — Ташкент, основатель галереи современного искусства ZERO LINE





Я работаю в сфере искусства, и кажется, что это предполагает рассуждения об абстрактных материях, «уход в астрал», но это не так. Люди, связанные с искусством — приземленные. Они внимательны к тому, что и кто их окружает, не пытаются уйти от действительности. В силу своего интереса к окружающему миру они вовлечены во все, что происходит вокруг. И я отношусь к этой категории.

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