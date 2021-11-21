6 советов от соотечественников, которые работают крупных компаниях в Европе и США

Олжас Айтбеков, 25 лет, город — Сан-Хосе, software engineer в PayPal, @korzhik123

В трудоустройстве могут помочь коммуникабельность и ответственность. В Кремниевой долине предпочитают сотрудников, которые готовы выполнять свою работу на максимальном уровне.

Также важны английский язык и уверенность в себе. Не бойтесь ходить на собеседования и общаться с людьми.

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Дархан Жолмуханов, 27 лет, город — Цюрих, software engineer, Google, @darkhanzhol







Чтобы разработчику было легче найти работу важны следующие аспекты:

— знания в профильной сфере и программировании.

— разработка ПО.

— soft skills.

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Арай Сабыржан, 26 лет, Калифорния, США, Software Engineer at Google, Facebook







Молодому специалисту или человеку, который только приехал из другой страны, важно показать на интервью, что вы готовы учиться и делать все ради качественного результата. Это то, чего ждет от вас любой работодатель.

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Нурдаулет Болатов, город — Лондон, software engineer at Facebook, @nurdabolatov







Для трудоустройства за рубежом нужно набраться опыта дома. Это даст вам преимущество перед кандидатами, которые приходят сразу после получения диплома. Также постоянно тренироваться и решать задачи — это важная часть интервью.

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Думан Али, 25 лет, город — Прага, финансист, сотрудник компании Eurex, @duman__ali

В Чехии, студент может работать 15-20 часов в неделю без проблем с законом. Этой возможностью нужно пользоваться, так как в Праге много офисов иностранных компаний. И для того, чтобы устроиться на работу, студенту нужно лишь желание.

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Ибрахим Ильясов, 24 года, город — Дублин, Software Engineer, @i_ibragim





В крупных компаниях ценят soft skills. Важно прокачивать мягкие навыки на английском языке, чтобы на интервью правильно донести мысль. Интервьюер поставит низкую оценку, если не получится наладить коммуникацию.

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