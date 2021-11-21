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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 советов от соотечественников, которые работают крупных компаниях в Европе и США
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Наши в мире

Сегодня в 13:45

6 советов от соотечественников, которые работают крупных компаниях в Европе и США

Олжас Айтбеков, 25 лет, город — Сан-Хосе, software engineer в PayPal, @korzhik123


Олжас Айтбеков о работе.JPG

В трудоустройстве могут помочь коммуникабельность и ответственность. В Кремниевой долине предпочитают сотрудников, которые готовы выполнять свою работу на максимальном уровне.

Также важны английский язык и уверенность в себе. Не бойтесь ходить на собеседования и общаться с людьми.

Подробнее здесь.

Дархан Жолмуханов, 27 лет, город — Цюрих, software engineer, Google, @darkhanzhol


Дархан Жолмуханов.jpg

Чтобы разработчику было легче найти работу важны следующие аспекты:

— знания в профильной сфере и программировании.

— разработка ПО.

— soft skills.

Подробнее здесь.

Арай Сабыржан, 26 лет, Калифорния, США, Software Engineer at Google, Facebook


Арай Сабыржан об адаптации.jpg

Молодому специалисту или человеку, который только приехал из другой страны, важно показать на интервью, что вы готовы учиться и делать все ради качественного результата. Это то, чего ждет от вас любой работодатель.

Подробнее здесь.

Нурдаулет Болатов, город — Лондон, software engineer at Facebook, @nurdabolatov


Нурдаулет Болатов.jpg

Для трудоустройства за рубежом нужно набраться опыта дома. Это даст вам преимущество перед кандидатами, которые приходят сразу после получения диплома. Также постоянно тренироваться и решать задачи — это важная часть интервью.

Подробнее здесь.

Думан Али, 25 лет, город — Прага, финансист, сотрудник компании Eurex, @duman__ali


Думан Али.jpeg

В Чехии, студент может работать 15-20 часов в неделю без проблем с законом. Этой возможностью нужно пользоваться, так как в Праге много офисов иностранных компаний. И для того, чтобы устроиться на работу, студенту нужно лишь желание.

Подробнее здесь.

Ибрахим Ильясов, 24 года, город — Дублин, Software Engineer, @i_ibragim

Ибрахим Ильясов.JPG

В крупных компаниях ценят soft skills. Важно прокачивать мягкие навыки на английском языке, чтобы на интервью правильно донести мысль. Интервьюер поставит низкую оценку, если не получится наладить коммуникацию.

Подробнее здесь.

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