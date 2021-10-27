Арай Сабыржан о переезде в Кремниевую Долину и процессе адаптации в Google

Арай Сабыржан, 26 лет, Калифорния, США, Software Engineer at Google, Facebook





О переезде

Я окончила Международный университет информационных технологий в Алматы. Теперь работаю программистом-разработчиком в Google, живу в штате Калифорния, США.

Моя первая поездка в Штаты случилась в 2018 году, сразу после окончания университета. У меня была цель — пройти стажировку за рубежом, получить международный опыт в разработке программного обеспечения. Поэтому подала документы на программу стажировки в стартапе и прошла. Так попала в Сан-Франциско и получила опыт работы в Кремниевой долине.

После стажировки я удаленно работала в этой же компании, находясь в Казахстане. А примерно через год оформила семейное воссоединение с супругом, который работал в США, и тоже переехала.

Об адаптации и сложностях

Любой иммигрант сталкивается со сложностями при переезде. Например, языковой барьер. Изучать английский язык на курсах — это не то же самое, что применять его в реальной жизни. В первое время мне было сложно привыкнуть к местному говору, разным акцентам. Я не понимала, что имеет ввиду человек.

Вторая сложность — культурные особенности. В первое время будет непривычно, но постепенно вы вольетесь в местный ритм жизни. Поймете, как общаться с людьми, какие выражения употреблять, а какие нет, что значат те или иные реакции на ваши действия.

Чтобы быстрее адаптироваться, я участвовала в разных обучающих встречах. Такие мероприятия бесплатные. Там учат языку, объясняют правила местной культуры. Благодаря тому, что я была активной, постоянно общалась с местными, быстро привыкла к жизни в США. Все дело в вашем желании понять новое сообщество и влиться в него.









Кремниевая Долина отличается от всей Америки. Здесь живет много талантливых, умных, успешных людей. Их можно встретить в определенных районах и офисах компаний. Среди них те, кто разрабатывает мировые продукты, которыми пользуются миллиарды людей. Это сильно вдохновляет. Живя здесь, не получается расслабиться. Редко у кого возникает ощущение, что вы достигли всего, чего хотели. Потому что вокруг всегда люди, которые достигают большего и идут дальше.

Здесь разнообразная кухня. Можно встретить индийскую, пакистанскую, корейскую, вьетнамскую, русскую, узбекскую кухни. Мы с удовольствием ходим в разные заведения и пробуем новое.

Мой совет — быть активным, стараться вникнуть в то, как устроена жизнь. Разобраться, как работает местная экономика и другие сферы жизнедеятельности.

О развитии и карьере

Я программист по образованию и с самого начала работаю по специальности, занимаюсь разработкой. Найти работу и стать сотрудником Google было нелегко. Процесс трудоустройства — сложный, долгий и требует много работы.

Молодому специалисту или человеку, который только приехал из другой страны, важно показать на интервью, что вы готовы учиться и делать все ради качественного результата. Это то, чего ждет от вас любой работодатель.





Для прохождения технического интервью нужно прокачать знания в области алгоритмов и data-структур. Для этого важно решать много задач, разобраться, как устроена архитектура разных продуктов, например, Instagram, Twitter, Facebook. Благодаря этому, человек сможет показать свой опыт, знания, умение оценивать продукт.

Для успешного трудоустройства важно иметь опыт в своей профессии. Стараться во всем быть лучшим. Продемонстрировать все свои сильные стороны.

Еще один важный момент — soft skills. По приезду я поняла, что они у меня плохо развиты и что мне стоит над ними поработать. Потому что для успешной работы мало только технических знаний. Нужно уметь наладить хорошие отношения с коллегами, руководством. Уметь понять или донести задачи, чтобы они были выполнены на 100%.

Для успешной работы мало только технических знаний. Нужно уметь наладить хорошие отношения с коллегами, руководством.





Я присоединилась к команде Google, совсем недавно. Компания дает новым сотрудникам время, чтобы понять систему корпорации, работу внутренних сервисов и инструментов, научиться ими пользоваться. Я уже прошла этот период и теперь вникаю в то, как работает моя команда и мой проект.

Я работаю в отделе Google Cloud. Этот проект активно развивается. Любая компания может воспользоваться этим сервисом, не покупая собственные физические сервера, чтобы хранить данные. Google Cloud дает возможность хранить информацию, контролировать ее, видеть, разрабатывать, работать с ними и строить свои продукты.

Также я прохожу разные курсы, где мне рассказывают, как вести себя на работе, чтобы отношения в команде были лучше. Коллеги поддерживают меня, дают понять, что каждый из нас ответственен за свои действия, безопасность, комфортную атмосферу и соблюдение этики на работе. Если кто-то из сотрудников видит какую-то проблему, нужно не молчать, а попробовать ее решить. Это касается всего: от конфликтов между людьми до ошибок в продукте.





В компании поддерживают work-life balance. Это значит, что не надо перерабатывать, боясь, что что-то не успеется, что-то не получится. Конечно, старание всегда вознаграждается, но в то же время, не надо убиваться. В этом помогают бонусы от Google: фитнес-залы, бассейн и другое. Компания поддерживает сотрудников, чтобы у них было желание работать.

В стартапе каждый сотрудник имеет более весомую роль, нежели в корпорации. Там другая скорость разработки и другая нагрузка. Есть драйв и вдохновение строить что-то с нуля. В Google другая сторона — любая работа проходит много проверок, чтобы новая часть кода не повлияла на весь продукт. В этом различие работы в стартапе и большой компании.

Как повлиял переезд

Видя людей разных стран, я становлюсь гражданином мира. Интересно узнавать разные культуры, замечать их сходства и отличия.





Благодаря работе я становлюсь увереннее в себе, наращиваю профессиональный опыт.

В планах путешествовать и изучать мир.