Думан Али о переезде в Чехию, особенностях трудоустройства в Европе и работе на фондовой бирже

Думан Али, 25 лет, город — Прага, финансист, сотрудник компании Eurex, @duman__ali

О переезде

Я вырос в маленьком поселке Атырауской области. Переехал в Прагу на языковые курсы в 2013 году, после окончания школы. Получил здесь степень бакалавра и магистра экономики. И уже больше года работаю в Eurex — это дочерняя компания немецкой фондовой биржи Deutsche Börse Group.

Во время учебы в 11 классе я не знал, куда поступить, но интересовался учебой за рубежом. В это время мне на глаза попалась реклама с заголовком о бесплатной учебе в Чехии на чешском языке. Поэтому сначала я приехал на языковые курсы. Но в результате все равно выбрал обучение на английском, так как оно открывает больше перспектив. В Чехии работает много иностранных компаний, так как страна находится в центре Европы, а бизнесу предоставляются большие льготы. Поэтому здесь легко найти работу при знании иностранных языков.

Об адаптации и сложностях

Чешский — это славянский язык. Он кажется понятным, хотя при общении замечаешь слова, которых нет в русском. Но в первое время вы все равно сможете объясниться с местными и получить помощь, при необходимости.

Нужно учитывать, что чехи не славятся гостеприимством. Но новое поколение чехов более лояльно к иностранцам.

Прага мне понравилась. Я всегда хотел жить в большом развитом городе, где были бы созданы условия для комфортной жизни людей.

Но когда я приехал, у меня был культурный шок. Первое время я не мог привыкнуть к другой архитектуре, людям и образу жизни здесь. Адаптироваться помогли языковые курсы. У меня были хорошие учителя и кураторы, которые умеют поддерживать студентов. Еще мне помогло знакомство с земляками. В Чехии, особенно в Праге, много казахов.

При посольстве организована некоммерческая студенческая организация «Тарлан». В 2014-2015 учебный год я вступил туда. Сообщество помогает нашим студентам адаптироваться и занимается организацией разных мероприятий. Я трудился в департаменте образования, мы устраивали разные игры и викторины.

Рекомендую не шутить с законом в Чехии. Правила здесь строгие, и их нельзя обойти





Больше всего удивило, насколько разные люди были вокруг меня. Студенты из разных стран, каждый со своим мировоззрением. С ними было интересно общаться.

Рекомендую не шутить с законом в Чехии. Правила здесь строгие, и их нельзя обойти. На любое нарушение предусмотрено наказание: от небольшого штрафа до депортации.

Второй совет — относиться ко всему проще. Я помню, как был напряжен, когда приехал, переживал о поступлении и учебе. Но если вы приложите усилия, преподаватели заметят и оценят ваши старания.

О развитии и карьере

Иммигрантам в Чехии сложно найти доступ к рынку труда. Есть два варианта:

— окончить местный вуз и получить доступ автоматически

— понравиться работодателю, чтобы он собрал необходимые документы и оформил визу.

Первый вариант — наиболее легкий.

В Чехии, студент может работать 15-20 часов в неделю без проблем с законом. Этой возможностью нужно пользоваться, так как в Праге много офисов иностранных компаний. И для того, чтобы устроиться на работу, студенту нужно лишь желание. Чехи довольствуются тем, что есть и не требуют большего. А у жителей СНГ есть тяга к лучшей жизни. Работодатели замечают это и поощряют.

Я впервые получил опыт работы за рубежом по программе Work and Travel в 2015 году. Мне понравилось иметь собственные сбережения, поэтому по возвращению в Прагу я начал искать работу. В этот период уровень безработицы в Чехии начал падать. Летом 2017 года я получил оффер от Exxon Mobil Corporation — это американская нефтяная компания. За три года работы там у меня было четыре разных команды, я сам поработал на пяти позициях. В компании поощряли эффективность работников, поэтому у меня был быстрый карьерный рост.

Во время пандемии я планировал вернуться в Казахстан и даже уволился с работы, но родители посоветовали остаться и поработать пару лет. Я просматривал вакансии и наткнулся на Eurex. Удача улыбнулась мне, компания меня заметила. Для Чехии Eurex — молодая компания. Она работает в стране меньше 10 лет и продолжает расти. Бренд занимается клирингом фьючерсов и опционов на фондовом рынке. Сейчас мы работаем как франкфуртская компания, но в ближайшее время станем чешской.

Адаптация в Eurex прошла легко. У меня маленькая команда, всего шесть человек, и мы хорошо ладим друг с другом. В коллективе я единственный казах, но есть ребята из России, Бразилии, Украины и Чехии.

Мы занимаемся обработкой деривативов — это опционы и фьючерсы. Наши клиенты — разные крупные компании, вроде Goldman Sachs, Société Générale. Моя задача — следить за их залогами, данные о которых они заполняют в аккаунты, а также следить за трейдами. Контролировать продажу опционов и быть с ними на связи.

Культура в нашей команде простая. Мы поделили обязанности между собой. Никто не считает себя выше и важнее другого. Рынок не спит, поэтому мы работаем в три смены. Но для создания отчетов выключаем систему на пару часов. Поэтому главная обязанность тех, кто работает в позднюю смену, следить за системой, чтобы не возникло никаких сбоев и ошибок.

Как повлиял переезд

У меня изменилось мировоззрение. Я приобрел умение подстраиваться, находить подход к разным людям. Это навык полезный как в работе, так и в жизни.

Во время учебы я развил в себе любовь к честному труду. Отказался от устоявшихся стереотипов и адаптировался под новые условия.