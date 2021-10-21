Дархан Жолмуханов об особенностях жизни в Швейцарии и работе в офисе Google в Цюрихе

Дархан Жолмуханов, 27 лет, город — Цюрих, software engineer, Google, @darkhanzhol

О переезде

Я живу в Швейцарии, в городе Цюрих. Работаю в компании Google на позиции software engineer. Занимаюсь разработкой на базе Android в проекте Google Lens.

Переехал в Швейцарию в октябре 2020 года в связи с трудоустройством. Мне повезло, потому что рекрутер Google после успешного прохождения всех этапов отбора предложил мне самостоятельно выбрать страну, проект и команду. Я рассматривал страны Западной Европы, но в приоритете была Швейцария.

Именно в Цюрихе расположен самый большой офис Google в Европе, поэтому там больше возможностей для развития. Кроме того, там более высокие заработные платы по сравнению с соседними странами и хороший уровень жизни.

Я подавался в разные команды. В конце концов, получил предложение от команды из Google Lens в Цюрихе.

Об адаптации и сложностях

Самая очевидная сложность — дороговизна жизни по сравнению с Казахстаном. В Швейцарию нужно переезжать, если у вас есть предложение о работе с высокой заработной платой. Желательно иметь накопления на первое время, особенно если вы переезжаете с семьей.

Арендовать жилье дорого. Если вы работаете в большом городе, как Цюрих или Женева, советую искать квартиры в соседних городках. Разница в стоимости может быть в 1,5-2 раза. Также рекомендую изучить доступность публичного транспорта в районе. Но в целом, инфраструктура в стране развита хорошо.

В Швейцарии есть обязательная медицинская страховка на всех членов семьи, которую нужно оплачивать ежемесячно. Стоимость может быть разная, но чем меньше ежемесячный платеж, тем меньше услуг будет покрывать страховка. На практике, все мои знакомые предпочитают лечиться в Казахстане.





Нужно запастись терпением, делать все быстро, уметь продавать свою кандидатуру







Еще одна сложность, которая стала для меня сюрпризом, связана с поиском квартиры для долгосрочной аренды. Спрос на аренду в стране высокий. На одну квартиру могут претендовать несколько десятков людей, особенно если это хорошее предложение за выгодную цену. Поэтому найти квартиру, которая будет вас во всем устраивать сложно, а может и нереально. Я потратил месяц и получил около десяти отказов, прежде чем нашел квартиру, которая более-менее подходила для нашей семьи. Нужно запастись терпением, делать все быстро, уметь продавать свою кандидатуру.

Мне повезло, потому что компания возместила финансовые расходы на поиск жилья с первой заработной платой.

В Швейцарии красивая природа. Можно бесконечно любоваться живописными пейзажами, которые словно сошли с картин. Советую хотя бы раз побывать в этой стране.

Люди красиво украшают фасады и балконы своих домов цветами и красками. Часто можно увидеть маленькие деревянные ограждения домов, а то и вовсе их отсутствие, что непривычно для человека, который привык видеть высокие металлические заборы. Чувствуешь спокойствие и безопасность.

Поезда ездят во все концы страны. Транспортная сеть одинаково хорошо развита и в центральных регионах, и в отдаленных деревнях. Однако и цена соответствующая. Порой она может превышать стоимость авиабилетов.

Также понравилась здоровая культура вождения. На дорогах редко увидишь лихачей и злых водителей. Машины пропускают друг друга, первыми уступают дорогу пешеходу.

Если вы собираетесь переезжать, советую найти местного человека, который поможет адаптироваться. Мне помог Airbnb-хост, у которого я жил в первое время. Он рассказал, куда нужно идти, чтобы зарегистрироваться по месту жительства, как покупать билеты на транспорт, где лучше покупать вещи, чтобы сэкономить, дал мне беспроводной роутер. Попробуйте поискать казахстанцев через знакомых или интернет. Возможно, вы сможете приобрести нового друга в незнакомой стране. Еще есть разные локальные англоязычные, русскоязычные форумы, где можно найти ответы на разные жизненные вопросы.

О развитии и карьере

До переезда я пять лет работал в двух казахстанских компаниях back-and-разработчиком на Java и NET. Когда друг предложил подать резюме в Google, у меня было три недели на подготовку к техническому интервью. В больших технологических компаниях FAANG на интервью дают задачи на алгоритмы. Тогда мне помогло знание английского и интерес к алгоритмам и структурам данных. Я прошел все этапы интервью и мне предложили оффер.





В больших технологических компаниях FAANG на интервью дают задачи на алгоритмы





Чтобы разработчику было легче найти работу важны следующие аспекты:

— знания в профильной сфере и программировании: основы ООП, шаблоны проектирования, многопоточность, чистота кода. Например, если вы Android-разработчик, нужно знать, из каких компонентов строится приложение, какие есть парадигмы, фреймворки, их плюсы и минусы, как делать профайлинг и измерять быстродействие системы

— разработка ПО: нужно иметь представление о разработке ПО и понимать все этапы SDLC. Знать методологии разработки, уметь писать техническую документацию, тестировать систему и все, что есть в системе.

— soft skills: уметь работать в команде, поддерживать здоровую культуру и этику, решать не технические проблемы

— понимать и писать базовые алгоритмы и структуры данных, составлять базовый анализ скорости и потребления памяти

— уверенно владеть английском языком — навык, который нужен каждому айтишнику.





В компании Google на первом месте стоит благополучие каждого сотрудника. Взять отгул во время работы на пару часов или на день — нормально. Нет четкого графика, компания нацелена на результат сотрудника. В конце каждого полугодия оценивается производительность членов команды, где смотрят, что вы успели сделать и насколько качественно.

Присутствует культура уважения личного времени. Никто не работает по вечерам или на выходных. В это время вас не будут тревожить.

Также в Google есть система поощрения за добрые дела, которые не входят в прямые обязанности. Коллега может поблагодарить за помощь, подарив бонусы. Если менеджер одобряет, то этот бонус можно получить в виде денег.

Как повлиял переезд

Я не начал рано просыпаться и приходить вовремя, как швейцарцы, но страна привнесла в мою жизнь много хорошего.

Я стал осознаннее относится к экологии, сортирую мусор, экономлю воду и электричество. Также обращаю внимание на уровень выброса машин, предпочитаю экологичные альтернативы некоторым вещам.

Раньше часто пользовался такси и доставкой, сейчас проверяю время поездов и автобусов, чтобы успеть на них.