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Нурдаулет Болатов о том, как стал сотрудником Facebook и чему научился в компании
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01.11.2021

Нурдаулет Болатов о том, как стал сотрудником Facebook и чему научился в компании

Нурдаулет Болатов, городЛондон, software engineer at Facebook, @nurdabolatov

Нурдаулет Болатов.jpg

О переезде

Я software engineer, программист. Два с половиной года работал в офисе компании Facebook в Лондоне.

Я не выбирал страну для переезда. Меня устраивала работа в любой стране, но главное в крупной IT-компании. Мы с другом подавали заявки в разные команды и получили оффер от Facebook. В то время была открыта подходящая позиция в лондонском офисе.

В ноябре я планирую присоединиться к казахстанской команде проекта Arbuz.kz.

Об адаптации и сложностях

Мы приехали в страну в роли экспатов и не планировали оставаться за рубежом долгое время.

Самая первая сложность была в том, чтобы привыкнуть к местному климату и еде. Это происходит само собой, постепенно. А со всем остальным сложностей не было. В Великобритании все говорят на английском языке, а в Казахстане мы изучаем его со школы.

Нурдаулет Болатов об адаптации.jpg

Меня впечатлили местные достопримечательности. Было здорово увидеть все известные места своими глазами, а не из учебников по английскому языку. Еще, интересно знакомиться с иностранцами и изучать их культуру. Лондон — многонациональный город. Здесь можно встретить представителей самых разных стран.

Главный мой совет для тех, кто переезжает — терпение.

О развитии и карьере

Я программирую с тех пор, когда еще учился в лицее. На втором курсе обучения в КБТУ, начал работать в небольшой компании.

Перед тем, как перейти в Facebook, я работал вместе с Арманом Сулейменовым в проекте Zero to One Labs. Мы создавали там разные приложения, в том числе Imbra, Kelin и другие. Поэтому у меня также был опыт в мобильной разработке, что помогло мне в дальнейшем.

Для трудоустройства за рубежом, важно набраться опыта дома. Это даст вам преимущество перед кандидатами, которые приходят сразу после получения диплома. Также важно постоянно тренироваться и решать задачи — это важная часть интервью. При подготовке нам помог друг, который всех мотивировал, тренировал проходить интервью. Сейчас он тоже работает в Facebook.

В Facebook — высокие стандарты. Поэтому я всегда был уверен, что могу положиться на своего сокомандника


Работа в такой крупной компании стала для меня большим изменением. Здесь трудятся десятки тысяч разработчиков, совсем другие системы, иной подход к работе.

Больше всего мне понравился профессионализм моих коллег. В Facebook — высокие стандарты. Поэтому я всегда был уверен, что могу положиться на своего сокомандника или на менеджера в любом вопросе, и они смогут довести вопрос до конца и решить.

Помимо этого, мне понравилась толерантность, которая присуща людям в этой стране. В Великобритании много приезжих, не все иностранцы достаточно хорошо владеют английским языком, но никто не насмехается, не перебивает. Все терпеливы и вежливы.

Нурдаулет Болатов о работе.jpg

Процесс разработки тоже отличается. В больших компаниях много параллельных процессов, но при этом есть много внутренних инструментов, чтобы ускорить работу. Многие процессы автоматизированы.

Я думаю, за рубежом можно получить хороший опыт, извлечь полезные уроки, а затем внедрить в наших компаниях.

Как повлиял переезд

Я многому научился как профессионал: как относиться к поставленной задаче, с какой стороны начинать, какие вопросы задавать. Я перенял огромный багаж знаний у своих коллег.

Нурдаулет Болатов.jpg

Я понял, что значит быть толерантным. Многое узнал о культуре жителей других стран. Было интересно попробовать разные национальные кухни.

Пока вы не попробуете поработать в другой стране, вы не узнаете, каково это. Не поймете, нравится вам работа за рубежом или нет. Поэтому не стоит бояться. Лучше рискнуть и увидеть все своими глазами. Понять, подходит ли вам такой образ жизни.

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