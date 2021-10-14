Олжас Айтбеков о работе в PayPal и жизни в Кремниевой долине

Олжас Айтбеков, 25 лет, город — Сан-Хосе, software engineer в PayPal, @korzhik123





О переезде

Я никогда не ограничивал себя в расширении кругозора. Мне всегда было интересно, что происходит в мире, какие возможность для развития есть в других странах. А самое главное — какой опыт я могу получить за рубежом.

Моя первая поездка за рубеж случилась во время учебы в университете. Я стажировался в небольшой компании в Австрии. После чего принял решение переехать в США. Выбирал страну по проектам и компаниям, которые там находятся.

Теперь я третий год живу и работаю в Калифорнии, США. Занимаюсь программированием, являюсь сотрудником компании PayPal.

Об адаптации и сложностях

Языковой барьер — то, с чем сталкивается каждый иммигрант в Кремниевой долине. Еще одна сложность — внедриться в социум. У меня ушло много времени на то, чтобы стать частью местного общества и понять его особенности. Чем быстрее человек начнет изучать особенности определенного штата, тем легче ему будет привыкнуть.

Меня удивили местные цены на жилье, бензин и другие вещи. Кремниевая долина — одно из самых дорогих мест для проживания. Поэтому необходимо внимательно отслеживать свои доходы и расходы.

Когда в голову приходят мысли о возвращении, стоит помнить, что сейчас время профессионального и личностного роста.





Еще одна сложность — комплекс иммигранта. Когда приезжий человек чувствует некий барьер, ощущает себя второсортным кандидатом. Но не нужно так думать и бояться трудностей. Важно учиться и нарабатывать опыт, чтобы конкурировать с другими специалистами.

Первое время ощущается тоска по Родине. Иногда хочется быть рядом с близкими, иметь возможность разделить с ними радостные моменты. Я в такие моменты погружался в работу или посещал новые места. Когда в голову приходят мысли о возвращении, стоит помнить, что сейчас время профессионального и личностного роста.

Мне нравится погода в Кремниевой долине. Местные люди приветливые и дружелюбные. В городе удобная инфраструктура, есть кухни самых разных стран мира. Еще тут много возможностей для активного отдыха: горы, парки, спортивные площадки. Но здесь сложно жить и работать без собственного транспорта.

Живя в Кремниевой долине, легко найти друзей самых разных культур. При этом, можно рассказать о своей стране, о своих традициях.

При переезде надо надеяться только на себя, быть самостоятельным. И всегда думать о хорошем. Даже если вы испытываете сложности, думайте позитивно и не сдавайтесь.

О развитии и карьере

Моя специальность разработчика сейчас в тренде, и она всегда мне нравилась. Поэтому я искал работу по своему профилю.

Полгода я стажировался в одном стартапе в Сан-Франциско. Развивал свои технические навыки, работал над крутыми проектами. Прочувствовал на себе, что такое жизнь стартапа в Сан-Франциско, как описывали в интернете.

После окончания стажировки я подал заявки в разные компании. Прошел около десяти интервью, но больше всего мне понравились условия PayPal.

В трудоустройстве могут помочь коммуникабельность и ответственность. В Кремниевой долине предпочитают сотрудников, которые готовы выполнять свою работу на максимальном уровне.

Также важны английский язык и уверенность в себе. Не бойтесь ходить на собеседования и общаться с людьми. Чем больше опыта в собеседованиях, тем больше шансов получить работу.

Для трудоустройства по моей специальности в США, важно знание алгоритмов, структур данных, английского языка. Также нужно показать, над какими проектами вы уже работали. Если у вас хорошее резюме, вас пригласят на интервью.





Важно всегда смотреть дальше, не засиживаться на одном месте. Но в то же время, не бойтесь никакой работы.





Для карьерного роста, важно всегда смотреть дальше, не засиживаться на одном месте. Но в то же время, не бойтесь никакой работы. В начале вам могут не понравиться ваши обязанности, но зато вы сможете получить новые ценные навыки и опыт.

Сейчас я full-stack программист в PayPal и занимаюсь функционалом сайта, разработкой интерфейса для регистрации бизнес-пользователей в системе.

Особенность работы в PayPal — безлимитный отпуск. Каждый сам рассчитывает для себя количество дней отдыха. Также у нас свободный график. Главное, вовремя выполнять свои задачи. Еще есть общие встречи, на которых необходимо присутствовать.

У сотрудников есть разные скидки и бонусы. PayPal сотрудничает с другими компаниями, чтобы сотрудники могли приобретать товары по лучшей цене. Также в команде ценится work-life balance.

Когда я только начал работать, у меня был синдром перфекциониста. Мне казалось, что я знаю меньше всех и что компания огромная. Я много работал, чтобы доказать, что могу заниматься серьезными проектами. Сейчас считаю, что мои знания помогают проекту развиваться.

Как повлиял переезд

Я вырос в профессиональном плане и считаю себя ценным кадром в Кремниевой долине. У меня есть уверенность в том, что рынок большой и есть много проектов, над которыми можно работать.

Я стал открытым к другим людям и культурам. Научился самостоятельности. Еще у меня появилась собака.