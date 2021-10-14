Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/20b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/20bedb5b9473f4c40deb24e4aef8d61d.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
olzhas-aytbekov-o-rabote-v-paypal-i-zhizni-v-kremnievoy-doline
Олжас Айтбеков о работе в PayPal и жизни в Кремниевой долине
444
Главная
/
Наши в мире

12.10.2021

Олжас Айтбеков о работе в PayPal и жизни в Кремниевой долине

Олжас Айтбеков, 25 лет, город — Сан-Хосе, software engineer в PayPal, @korzhik123

Айтбеков Олжас о переезде.JPG

О переезде

Я никогда не ограничивал себя в расширении кругозора. Мне всегда было интересно, что происходит в мире, какие возможность для развития есть в других странах. А самое главное — какой опыт я могу получить за рубежом.

Моя первая поездка за рубеж случилась во время учебы в университете. Я стажировался в небольшой компании в Австрии. После чего принял решение переехать в США. Выбирал страну по проектам и компаниям, которые там находятся.

Олжас Айтбеков и Арай Сабыржан.JPG

Теперь я третий год живу и работаю в Калифорнии, США. Занимаюсь программированием, являюсь сотрудником компании PayPal.

Об адаптации и сложностях

Языковой барьер — то, с чем сталкивается каждый иммигрант в Кремниевой долине. Еще одна сложность — внедриться в социум. У меня ушло много времени на то, чтобы стать частью местного общества и понять его особенности. Чем быстрее человек начнет изучать особенности определенного штата, тем легче ему будет привыкнуть.

Меня удивили местные цены на жилье, бензин и другие вещи. Кремниевая долина — одно из самых дорогих мест для проживания. Поэтому необходимо внимательно отслеживать свои доходы и расходы.

Когда в голову приходят мысли о возвращении, стоит помнить, что сейчас время профессионального и личностного роста.


Еще одна сложность — комплекс иммигранта. Когда приезжий человек чувствует некий барьер, ощущает себя второсортным кандидатом. Но не нужно так думать и бояться трудностей. Важно учиться и нарабатывать опыт, чтобы конкурировать с другими специалистами.

Первое время ощущается тоска по Родине. Иногда хочется быть рядом с близкими, иметь возможность разделить с ними радостные моменты. Я в такие моменты погружался в работу или посещал новые места. Когда в голову приходят мысли о возвращении, стоит помнить, что сейчас время профессионального и личностного роста.

Айтбеков об адаптации.jpg

Мне нравится погода в Кремниевой долине. Местные люди приветливые и дружелюбные. В городе удобная инфраструктура, есть кухни самых разных стран мира. Еще тут много возможностей для активного отдыха: горы, парки, спортивные площадки. Но здесь сложно жить и работать без собственного транспорта.

Живя в Кремниевой долине, легко найти друзей самых разных культур. При этом, можно рассказать о своей стране, о своих традициях.

При переезде надо надеяться только на себя, быть самостоятельным. И всегда думать о хорошем. Даже если вы испытываете сложности, думайте позитивно и не сдавайтесь.

О развитии и карьере

Моя специальность разработчика сейчас в тренде, и она всегда мне нравилась. Поэтому я искал работу по своему профилю.

Полгода я стажировался в одном стартапе в Сан-Франциско. Развивал свои технические навыки, работал над крутыми проектами. Прочувствовал на себе, что такое жизнь стартапа в Сан-Франциско, как описывали в интернете.

После окончания стажировки я подал заявки в разные компании. Прошел около десяти интервью, но больше всего мне понравились условия PayPal.

Айтбеков Олжас.jpg

В трудоустройстве могут помочь коммуникабельность и ответственность. В Кремниевой долине предпочитают сотрудников, которые готовы выполнять свою работу на максимальном уровне.

Также важны английский язык и уверенность в себе. Не бойтесь ходить на собеседования и общаться с людьми. Чем больше опыта в собеседованиях, тем больше шансов получить работу.

Для трудоустройства по моей специальности в США, важно знание алгоритмов, структур данных, английского языка. Также нужно показать, над какими проектами вы уже работали. Если у вас хорошее резюме, вас пригласят на интервью.


Важно всегда смотреть дальше, не засиживаться на одном месте. Но в то же время, не бойтесь никакой работы.


Для карьерного роста, важно всегда смотреть дальше, не засиживаться на одном месте. Но в то же время, не бойтесь никакой работы. В начале вам могут не понравиться ваши обязанности, но зато вы сможете получить новые ценные навыки и опыт.

Сейчас я full-stack программист в PayPal и занимаюсь функционалом сайта, разработкой интерфейса для регистрации бизнес-пользователей в системе.

Особенность работы в PayPal — безлимитный отпуск. Каждый сам рассчитывает для себя количество дней отдыха. Также у нас свободный график. Главное, вовремя выполнять свои задачи. Еще есть общие встречи, на которых необходимо присутствовать.

Олжас Айтбеков о работе.JPG

У сотрудников есть разные скидки и бонусы. PayPal сотрудничает с другими компаниями, чтобы сотрудники могли приобретать товары по лучшей цене. Также в команде ценится work-life balance.

Когда я только начал работать, у меня был синдром перфекциониста. Мне казалось, что я знаю меньше всех и что компания огромная. Я много работал, чтобы доказать, что могу заниматься серьезными проектами. Сейчас считаю, что мои знания помогают проекту развиваться.

Как повлиял переезд

Я вырос в профессиональном плане и считаю себя ценным кадром в Кремниевой долине. У меня есть уверенность в том, что рынок большой и есть много проектов, над которыми можно работать.

Я стал открытым к другим людям и культурам. Научился самостоятельности. Еще у меня появилась собака.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #работазарубежом #paypal #кремниеваядолина #казахивсша
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Асемгуль Исмагулова о том, как получила приглашение на работу в Европе и жизненном ба...
2498
Как поступить в университет Лиги Плюща. 10 советов от студентов и выпускников
2572
Мадина Кушербаева о том, как переехала в США в 17 лет
2327