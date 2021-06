6 образовательных онлайн-платформ, которые помогут обрести новую профессию

Онлайн-образование становится актуальнее с каждым днем. Мы собрали для вас классные платформы для получения новых знаний.





Alison









На alison.com представлено больше 2500 бесплатных онлайн-курсов от ведущих мировых экспертов. Курсы на платформе доступны бесплатно. Платформа сотрудничает с экспертами в каждой из их отраслей знаний по всему миру.

Основные направления: IT, иностранные языки, продажи и маркетинг, менеджмент, здоровье, бизнес, инженерия, личное развитие, преподавание.

Онлайн-курсы на alison.com проходят более 19 миллионов людей из 195 стран. Они доступны любому человеку, который хочет получить новые знания и навыки в определенной отрасли.

Подробнее здесь.





Codecademy









Codecademy объединила лучших преподавателей программирования со всего мира. Кто-то из них преподает в университете, а кто-то работает в технологичных компаниях.

Платформа подходит тем, кто хочет освоить актуальную профессию в сфере технологий и программирования.

На сайте можно найти обучение по следующим языкам программирования: HTML & CSS, Python, JavaScript, Java, SQL, Bash/Shell, Ruby, C++, R, C#, PHP, Go, Swift, Kotlin. Есть тысячи бесплатных курсов.

Помимо этого, по подписке можно найти программы по изучению какой-либо специальности: Data Science, Computer Science, Full-Stack-инженер, Front-End и Back-End-разработчик. В конце обучения, вы получаете сертификат.

Подробнее здесь.





Arzamas









Курсы включают в себя небольшие аудио или видеолекции от ученых, а также материалы от редакции в формате заметок, статей, игр, фотографий, кинохроник, тестов, цитат, выдержек из старых статей, различных интервью на тему и списков дополнительной литературы. Все это помогает узнать еще больше об истории, литературе, искусстве, антропологии, философии.

Онлайн-университет Arzamas создан для получения систематизированных знаний и прохождения аттестации. Суперкурсы здесь охватывают более широкие области, поделены на структурированные модули с научным куратором. А каждая лекция создана ведущим специалистом.

Подробнее здесь.





Лекториум









На платформе «Лекториума» размещаются массовые открытые онлайн-курсы от лидеров образовательного рынка: лучших вузов, преподавателей, музеев и специалистов.

На платформе вы можете найти более 100 онлайн-курсов в каталоге.

На сайте есть «Медиатека». Это самый большой видеоархив образовательных материалов на русском языке. Там можно найти более 6000 лекций и записей образовательных мероприятий академического и научно-популярного содержания.

Для старшеклассников есть не только курсы, но и программы по поступлению в вуз и профориентации. Студенты могут проходить курсы для бакалавров по своей специализации. Также есть курсы повышения квалификации для учителей и специалистов.

Подробнее здесь.





Laba









Большинство курсов — это не предварительно записанное видео, а онлайн-вебинары в режиме реального времени. Вы можете не только слушать лекцию, но также задать вопросы преподавателю, и получить на него ответ.

Преподаватели проекта — действующие практики, профессионалы, авторитетные эксперты в своей сфере.

Основные направления: HR и рекрутинг, маркетинг и PR, финансы, бизнес, программы.

На платформе учатся сотрудники топовых компаний: Google, Coca Cola, Deloitte, Renault, Shell, Pepsi и других. Курсы смотрят в 78 странах мира.

Подробнее здесь.





Правое полушарие Интроверта









Онлайн-форматы, которые доступны в приложении и на сайте: аудио и видеолекции, онлайн-курсы, подкасты, статьи.

Обучающиеся получают доступ к дополнительным материалам, куда входят конспекты лекций и списки рекомендуемой литературы. После лекции можно пройти тест и закрепить полученные знания. А после прослушивания курса можно получить диплом.

Для тех, кто интересуется искусством, психологией и наукой.

Проект помогает узнавать новое и расширять кругозор. Осваивать новые профессии или развиваться в своей.

Подробнее здесь.