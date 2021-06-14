6 образовательных онлайн-платформ, которые помогут обрести новую профессию

Онлайн-образование становится актуальнее с каждым днем. Мы собрали для вас классные платформы для получения новых знаний.
Alison
На alison.com представлено больше 2500 бесплатных онлайн-курсов от ведущих мировых экспертов. Курсы на платформе доступны бесплатно. Платформа сотрудничает с экспертами в каждой из их отраслей знаний по всему миру.
Основные направления: IT, иностранные языки, продажи и маркетинг, менеджмент, здоровье, бизнес, инженерия, личное развитие, преподавание.
Онлайн-курсы на alison.com проходят более 19 миллионов людей из 195 стран. Они доступны любому человеку, который хочет получить новые знания и навыки в определенной отрасли.
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Codecademy
Codecademy объединила лучших преподавателей программирования со всего мира. Кто-то из них преподает в университете, а кто-то работает в технологичных компаниях.
Платформа подходит тем, кто хочет освоить актуальную профессию в сфере технологий и программирования.
На сайте можно найти обучение по следующим языкам программирования: HTML & CSS, Python, JavaScript, Java, SQL, Bash/Shell, Ruby, C++, R, C#, PHP, Go, Swift, Kotlin. Есть тысячи бесплатных курсов.
Помимо этого, по подписке можно найти программы по изучению какой-либо специальности: Data Science, Computer Science, Full-Stack-инженер, Front-End и Back-End-разработчик. В конце обучения, вы получаете сертификат.
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Arzamas
Курсы включают в себя небольшие аудио или видеолекции от ученых, а также материалы от редакции в формате заметок, статей, игр, фотографий, кинохроник, тестов, цитат, выдержек из старых статей, различных интервью на тему и списков дополнительной литературы. Все это помогает узнать еще больше об истории, литературе, искусстве, антропологии, философии.
Онлайн-университет Arzamas создан для получения систематизированных знаний и прохождения аттестации. Суперкурсы здесь охватывают более широкие области, поделены на структурированные модули с научным куратором. А каждая лекция создана ведущим специалистом.
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Лекториум
На платформе «Лекториума» размещаются массовые открытые онлайн-курсы от лидеров образовательного рынка: лучших вузов, преподавателей, музеев и специалистов.
На платформе вы можете найти более 100 онлайн-курсов в каталоге.
На сайте есть «Медиатека». Это самый большой видеоархив образовательных материалов на русском языке. Там можно найти более 6000 лекций и записей образовательных мероприятий академического и научно-популярного содержания.
Для старшеклассников есть не только курсы, но и программы по поступлению в вуз и профориентации. Студенты могут проходить курсы для бакалавров по своей специализации. Также есть курсы повышения квалификации для учителей и специалистов.
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Laba
Большинство курсов — это не предварительно записанное видео, а онлайн-вебинары в режиме реального времени. Вы можете не только слушать лекцию, но также задать вопросы преподавателю, и получить на него ответ.
Преподаватели проекта — действующие практики, профессионалы, авторитетные эксперты в своей сфере.
Основные направления: HR и рекрутинг, маркетинг и PR, финансы, бизнес, программы.
На платформе учатся сотрудники топовых компаний: Google, Coca Cola, Deloitte, Renault, Shell, Pepsi и других. Курсы смотрят в 78 странах мира.
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Правое полушарие Интроверта
Онлайн-форматы, которые доступны в приложении и на сайте: аудио и видеолекции, онлайн-курсы, подкасты, статьи.
Обучающиеся получают доступ к дополнительным материалам, куда входят конспекты лекций и списки рекомендуемой литературы. После лекции можно пройти тест и закрепить полученные знания. А после прослушивания курса можно получить диплом.
Для тех, кто интересуется искусством, психологией и наукой.
Проект помогает узнавать новое и расширять кругозор. Осваивать новые профессии или развиваться в своей.
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