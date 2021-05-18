О платформе «Лекториум» — где найти полезные онлайн-лекции на русском языке

Как все начиналось

«Лекториум» — российский образовательный проект. Был создан в 2009 году Яковом Сомовым и его супругой Александрой Скородумовой. По словам основателя, все началось с поста Артемия Лебедева о том, что ведущие мировые вузы записывают свои потоковые лекции на видео и выкладывают их в общий доступ в интернет, а в России такого нет. После прочтения у Якова Сомова возникла идея создать подобный проект и в России.

Когда платформа была создана, оказалось, что в российских университетах практически не было записанных видеолекций. Поэтому Яков и Александра начали развивать направление создания контента для онлайн-площадок. «Лекториум» записывал хорошие видеолекции для университетов и публиковал их в свободном доступе в интернете. Иногда команда делала это бесплатно.





Сегодня «Лекториум» — самая большая в России библиотека онлайн-курсов и лекций для разных аудиторий и по самым разным направлениям.

Об особенностях проекта

На платформе «Лекториума» размещаются массовые открытые онлайн-курсы от лидеров образовательного рынка, которым можно доверять. Среди партнеров проекта: лучшие вузы и школы, научные институты и преподаватели, ассоциации специалистов, музеи и компании, которые поддерживают образовательные инициативы и социальные проекты.

Помимо образовательной платформы, у «Лекториума» есть профильное издательство по разработке онлайн-курсов. Проекты, которые оно производит размещены на таких платформах как: Coursera, Iversity, «Открытое образование».

Про контент

На платформе вы можете найти более 100 онлайн-курсов в каталоге. Они созданы специально для обучения онлайн. Важное условие для партнеров —они должны быть качественными, состоять из коротких видеороликов с хорошим звуком, дополнительных материалов и системы проверочных заданий.

Помимо этого, на сайте есть «Медиатека» — это самый большой видеоархив образовательных материалов на русском языке. Там можно найти более 6000 лекций и записей образовательных мероприятий академического и научно-популярного содержания.





Также у проекта есть YouTube-канал «Лекториум», где дублируются лекции с платформы. Всего на канале сейчас больше 14 миллионов просмотров.

Для кого

На «Лекториуме» учатся школьники, родители, абитуриенты, учителя, любители и специалисты. Всего более 300 000 зарегистрированных пользователей на платформе. Большая часть аудитории из городов России. Но есть и обучающиеся из других постсоветских стран, которым удобно потреблять контент на русском языке.

Что дает людям

Каждый может найти на платформе то, что ему интересно и полезно. Для старшеклассников есть не только курсы, но и программы по поступлению в вуз и профориентации. Студенты могут проходить курсы для бакалавров по своей специализации. Также есть курсы повышения квалификации для учителей и специалистов.

Источники: lektorium.tv, secretmag.ru





Стас Студенецкий, тренер по публичным выступлениям и креативному мышлению









Несколько лет назад я изучал на платформе «Лекториум» три курса: Ecology. Technology. Anime, «История и технологии выживания», «Машины Голдберга». Первый курс смотрел из-за идеи и подачи. Другие два — из человеческого интереса. Особенно Машины Голдберга — в России на глаза так открыто ничего похожего не попадалось.

Платформа удобна для использования. Выбрал курс, смотришь видео, читаешь дополнительные материалы. В частности, есть много мелких недочетов, которые сильно сбивают впечатление.

Главный плюс, который меня сильно порадовал — наличие нестандартных курсов и нестандартных тем. Не все сделаны в классическом формате. Какие-то поданы необычно, в отличие от «Открытого образования», например. Мне напомнило это наличие необычных курсов на edx.org.

Но для меня было два больших минуса:

— отсутствие приложения. Я часто смотрю курсы на телефоне и без приложения тяжело пользоваться мобильной версией

— дизайн. Где-то, например, на странице курсов — выглядит все более или менее современно. Но если открыть личный кабинет — там ux-дизайн из начала 2010-х. Как и в поле регистрации и авторизации. Справедливости ради, похожие проблемы встречаются и на других аналогичных сайтах. У Stepic плохой ux-дизайн, а у «Открытого образования» нет приложения. Но все же стоит ставить себя на место гарантов в мире таких сервисов — Coursera и Edx.

Тем не менее, я взял интересные для меня курсы, и они мне были полезны.





Дарья Ракульцева









Я изучала на «Лекториуме» курс «Экологическая паразитология». Его вела преподаватель нашего факультета. От нее я и узнала про платформу. Интересуюсь паразитологией, а с таким форматом раньше не сталкивалась.

Я легко ориентировалась на сайте. Мне было удобно. Понравилось, что там большой выбор курсов. Но некоторые из них находятся не в постоянном доступе. В результате, я получила много новой информации.