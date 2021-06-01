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«Правое полушарие Интроверта». Образовательный проект, который популярен в социальных сетях
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Сегодня в 16:50

«Правое полушарие Интроверта». Образовательный проект, который популярен в социальных сетях

Как все начиналось

«Правое полушарие Интроверта» — это образовательный проект в области искусства, психологии и науки.

Проект был создан в 2018 году. Его основали Артем Волокитин и Алан Майрансаев. Артем отвечает за бизнес-составляющую лектория и следит за тем, чтобы все работало так, как нужно. Алан отвечает за творческую сторону лектория: придумывает новые форматы и проекты, работает с видеолекциями и каналом на YouTube.

онлайн-курсы

За это время было проведено более тысячи лекций. А среди тем, которые охватывает проект, уже больше десяти направлений.

Об особенностях проекта

Миссия команды — предоставить безграничный доступ к знаниям из любой точки мира и сделать процесс саморазвития увлекательным. Один из слоганов «Правого полушария Интроверта»: «Сделаем образование частью вашей повседневности».

Особенность проекта в ценностях, которыми руководствуется команда в своей работе, при создании контента:

— доступный и понятный язык. «Если не можешь объяснить простыми словами, значит недостаточно хорошо разбираешься в предмете»

— знания для всех, то есть лекции которые подходят как новичкам, так и людям с базовыми знаниями, без ограничений по возрасту

— продуманный сценарий, чтобы лекция была так же интересна, как хороший фильм, легкая, но информативная и логичная

— полное погружение и рассмотрение явлений со всех сторон. Все лекции подробные, охватывают мельчайшие детали

— проверенная информация. Материалы готовятся на основе проверенных источников и сверяются с последними научными статьями, в дополнение подкрепляются экспертным мнением.

— экспертность и харизма. Лекторы должны быть влюблены в свой предмет и уметь заразить этим чувством обучающихся. Они даже проходят дополнительное обучение ораторскому мастерству

— эксклюзивность — только 1 из 30 кандидатов становится лектором проекта.

Про контент

Офлайн-форматы, которые предлагает проект:

1. Лекции, которые длятся два часа и дают всестороннее понимание узкой темы

2. Интенсивы — четырехчасовые лекции, чтобы сформировать более глубокое понимание какого-либо стиля или эпохи

3. Мини-курсы — профильные курсы, длятся 12 часов и дают фундаментальные знания в узкой области

4. Курсы университетские — курсы длительностью 24 часа. Дают полные знания о выбранной теме.

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Онлайн-форматы, которые доступны в приложении и на сайте:

1. Аудио- и видеолекции

2. Онлайн-курсы

3. Подкасты

4. Статьи.

Обучающиеся получают доступ к дополнительным материалам, куда входят конспекты лекции и списки рекомендуемой литературы. После лекции можно пройти тест и закрепить полученные знания. А после прослушивания курса можно получить диплом.

Отдельно стоит отметить социальные сети проекта. Контент-мейкеры разбирают научно-популярные темы и создают интересный и полезный контент в Instagram, YouTube, TikTok, который легко воспринимается и запоминается.

Для кого

Для тех, кто интересуется искусством, психологией и наукой. Хочет быть мобильным и учиться в удобное время в удобном месте. А также для тех, кому удобно потреблять контент на русском языке.

Что дает людям

Проект помогает узнавать новое и расширять кругозор. Осваивать новые профессии или развиваться в своей. И просто увлекательно проводить время.


Асланби Ниязбеков, певец, @aslanbimusic

Асланби

На интровертов, я подписан давно. Во время акции «Черная пятница», приобрел у них по скидке видеокурс «Живопись», в котором разные лекторы рассказывают о том или ином художнике. Также одно время оформлял ежемесячную подписку на их приложение для телефона. Это удобно, так как дает доступ практически ко всему платному контенту их сайта.

В связи с тем, что я сам выпускник университета искусств, мне интересно изучать, узнавать об искусстве новое. Ребята-интроверты мне понравились в Instagram благодаря их подаче материала и качеству контента. Да и в целом среди русскоязычного сегмента я не знаю других подобных платформ. Адекватная цена — еще один из неоспоримых плюсов.

Если говорить про их приложение, то в целом все довольно просто и по существу. Конечно, есть небольшие недочеты. Хотелось, чтобы интерфейс был более удобный, и с любого устройства было бы одинаково комфортно заходить.

Преимущества проекта — доступность, интересная подача, современные темы. К примеру, я с удовольствием слушаю их подкасты, где в свободной форме обсуждают абсолютно разные темы и, как говорится, чувствую, что они мои soulmates.

Контент был однозначно полезен.


Татьяна Дрозд, маркетолог

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Сначала я посещала вебинары проекта, смотрела видео, изучала статьи. Недавно стала учеником, прохожу курс и обучаюсь на искусствоведа.

«Правое полушарие интроверта» — проект, где работают крутые ребята. Можно сказать, что именно они привили мне любовь к живописи.

Мне нравится, что все лекторы разные, со своей точкой зрения, а истина находится в поиске или споре — «это то, что мне зашло». Их крутость в непохожести взглядов и интересов. Если говорят о чем-то, то легко и с разных сторон. Люблю также видеообзоры в формате интервью.

Лекторы рассказывают просто о сложном, как я и пытаюсь сейчас выстраивать свой курс по живописи. Они говорят обо всех сферах искусства: мода, кино, литература, архитектура. На них можно основывать факультативы старших классов, на мой взгляд.

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#образование #саморазвитие #онлайн #подкасты #онлайнкурсы
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