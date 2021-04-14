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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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О платформе онлайн-образования Alison, где бесплатно учится 19 миллионов человек
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Сегодня в 11:30

О платформе онлайн-образования Alison, где бесплатно учится 19 миллионов человек

Как все начиналось

Онлайн-платформа Alison была создала в Ирландии в 2007 году. Основатель и генеральный директор сервиса — Майк Фирик — социальный предприниматель. Он хотел создать социально ориентированный бизнес, который будет не только полезным для миллионов людей, но и финансово прибыльным.

Alison

Сегодня компания выросла и стала одной из крупных платформ в сфере онлайн-образования. Курсы на платформе доступны бесплатно. Основные источники прибыли — реклама, а также продажа сертификатов и дипломов.

Об особенностях проекта

Alison — одна из крупнейших бесплатных платформ для обучения и повышения квалификации в мире. Миссия проекта — сделать образование доступным для всех желающих. Благодаря контенту, который представлен на сервисе, каждый может изучать что угодно, где угодно, в любое время, бесплатно, на любом предметном уровне.

Alison — одна из крупнейших бесплатных платформ для обучения и повышения квалификации в мире


Платформа сотрудничает с экспертами в каждой из их отраслей знаний по всему миру. Также большое внимание в работе уделяется внедрению инноваций и применению новых технологий.

Чтобы начать обучение, нужно создать свой аккаунт на Alison. Регистрация учетной записи дает неограниченный доступ ко всем материалам сайта. В профиле отражается информация о ваших навыках, полученных сертификатах и опыте.

Обучение на платформе самостоятельное. Поэтому студенты могут планировать время занятий и следить за собственным прогрессом при помощи панели мониторинга.

По окончании обучения можно приобрести официальный сертификат и включить его в свое резюме.

Про контент

На alison.com представлено более 2500 бесплатных онлайн-курсов от ведущих мировых экспертов. Еженедельно появляются новые. Студенты получают высококачественные учебные материалы, услуги и опыт, которые обеспечивают необходимые результаты обучения.

онлайн образование

Основные направления: IT, иностранные языки, продажи и маркетинг, менеджмент, здоровье, бизнес, инженерия, личное развитие, преподавание.

Для кого

Онлайн-курсы на alison.com проходят более 19 миллионов людей из 195 стран. Они доступны любому человеку, который хочет получить новые знания и навыки в определенной отрасли.

Онлайн-курсы на alison.com проходят более 19 миллионов людей из 195 стран


Что дает людям

Благодаря образованию каждый человек может изменить свою жизнь и мир к лучшему: получить новую работу или повышение, поступить в колледж, начать новый бизнес.


Асиф Аббасов, переводчик


asif_abbasov

Я проходил на Alison курсы английского и испанского языков. Выбрал эту платформу, потому что она простая, без головоломок, к тому же бесплатна для использования.

Сервис удобный. Его особенность в том, что вы получаете доступ к более чем 2000 курсам. Можно выбрать любой абсолютно бесплатно.

Преимущества: открытый доступ, хороший контент, широкий выбор курсов.

Недостатки: стоимость сертификатов и дипломов, а также присутствие рекламы. Неудобство доставляет то, что информация не оптимизирована для просмотра на телефоне.

Контент был очень полезным. Сейчас я работаю переводчиком и рад, что выбрал платформу Alison.com для обучения.


Айымбуви Камалова, студентка


alison

Я проходила на Alison курсы для изучения английского языка — English language and Teaching Academic.

Платформа довольно интересная. Простая и удобная в использовании. Курсы включают видеоуроки и лекции от опытных преподавателей и профессоров лучших университетов. Все уроки, которые вы проходили, можно сохранить и повторить в любое время. Плюс — все это бесплатно.

Но есть одно «но» — на платформе только теория и мало практики.

По окончании курса можно приобрести сертификат.

Из-за высокой нагрузки в университете я приостановила обучение. Но планирую возобновить свой курс и получить сертификат.

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#образование #саморазвитие #онлайн #онлайнкурсы #alison
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