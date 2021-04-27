Arzamas.academy. О бесплатных курсах по литературе, истории и искусству

Как все начиналось

Согласно описанию на сайте, Arzamas.academy — это «магический проект, посвященный истории культуры». Авторы самыми разными способами рассказывают о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках.

Проект был создан в 2015 году. Его основатели Филипп Дзядко и Данил Перушев. Сначала на сайте было всего четыре курса. Постепенно Arzamas начал запускать такие форматы как спецпроекты, ликбезы, офлайн-лекции, подкасты.





В 2017 году появилось мобильное приложение «Радио Arzamas».

Сегодня это одна из лидирующих платформ для самообразования в России.

Об особенностях проекта

«Арзамас» — это некоммерческий просветительский проект. Поэтому все курсы на платформе опубликованы в свободном доступе.

Особенность в том, что проект направлен исключительно на знания о гуманитарных науках. Все курсы включают в себя небольшие аудио- или видеолекции от ученых, а также материалы от редакции в формате заметок, статей, игр, фотографий, кинохроник, тестов, цитат, выдержек из старых статей, различных интервью на тему и списков дополнительной литературы.

Проект направлен исключительно на знания о гуманитарных науках







Все это помогает узнать еще больше об истории, литературе, искусстве, антропологии, философии. А также дает возможность выбрать наиболее удобный для себя формат обучения.

Про контент

Весь контент на сайте можно поделить на следующие разделы:

— курсы — это «гуманитарные сериалы», где в главных ролях снимаются лучшие ученые в своей отрасли. Такие курсы включают лекции и сопроводительные материалы.

— журнал, где редакция публикует материалы о наиболее интересных вещах в мире культуры. Например, там могут быть такие статьи как: «Как читать «Гарри Поттера»?» или «Как смотреть мультфильмы Миядзаки?». Вы сможете найти информацию в виде шпаргалок, рекомендаций, обзоров, списков, инструкций, монологов специалистов и т.д.

— спецпроекты — это формат, когда команда проекта создает что-то новое, объемное и особенное. Например, игру, видеоучебник, необычный проект для детей и другое.

— ликбезы помогают погрузиться в обширные и сложные темы. Сначала желающие могут получать общую информацию в одном видео. А затем углубиться в вопрос с помощью отдельных лекций, закрепить изученную информацию с помощью теста.

Также есть приложение «Радио Arzamas». Там удобно слушать подкасты и аудиолекции.





Еще один проект от платформы Arzamas — онлайн-университет. Это уже не только просветительский, но и образовательный формат. Желающие могут получить систематизированные знания и пройти аттестацию. Суперкурсы здесь охватывают более широкие области, поделены на структурированные модули с научным куратором. А каждая лекция создана ведущим специалистом.

Для кого

Для тех, кто хочет лучше разбираться в культуре и искусстве, любит размышлять и делать выводы, интересуется определенной темой или хочет получать новые знания каждый день и расширять кругозор.

Что дает людям

Свободный доступ к качественному контенту в области гуманитарных знаний в разнообразных удобных форматах.





Аруна Алимтаева, редактор YouTube-проекта «Утро добрым не бывает»









Arzamas для меня — это не про обучение в традиционном формате. Это лайтовый вариант постоянного самообучения, получения новых знаний.

На платформе большой выбор тем. Мне интересна тема литературы, книг, авторов и писателей. Есть крутые исторические вещи.

Еще у Arzamas классные подкасты, рекомендую «Зачем я это увидел», «Отвечают сирийские мистики», «Я бы выпил».

Мобильное приложение очень удобное. Например, можно делать какие-то домашние дела, слушая подкасты. Но, если вы человек текста, то лучше пользоваться сайтом.

Преимуществ у платформы масса. Самое главное — недорогая подписка, но при этом курсы постоянно обновляются.

Контент очень полезен. Сам процесс получения знаний приятный. Arzamas — классная платформа для расширения кругозора.





Жамиля Ораз, солистка хора





На платформе Arzamas я, в основном, слушала лекции о русской литературе и поэзии, так как меня всегда интересовал этот вопрос. На самом деле выбор был сделан спонтанно: в период карантина в прошлом году я наткнулась на рекламу о бесплатной подписке на месяц и решила, что стоит попробовать. Тем более, изучать что-то новое в условиях карантина было просто необходимостью.

Приложение действительно удобное. Приятный софт, сверху, над лекциями, можно выбрать интересующую тему и искать подкасты/лекции, подходящие именно для меня. Также в приложении есть отдельный раздел для детей, в котором находятся сказки, мифы и прочее.

Лекции обычно разделены на несколько аудио, чтобы легче было изучать темы. Приложение фиксирует время уже прослушанных лекций. Это помогает наблюдать за тем, сколько времени ты уделяешь новым знаниям.

На сайте можно найти несколько разделов, которые не только включают в себя аудио- или видеолекции, статьи или проекты, но и информацию о предстоящих лекториях и концертах, устраиваемых проектом.

Главное преимущество — доступность. Лекции подаются с удивительной внятностью и простотой изложения.

Из недостатков я могла бы выделить только то, что это сайт, связанный именно с гуманитарными науками. Люди, желающие получить какие-либо технические знания, не найдут здесь того, что ищут.

Сайт полностью бесплатный. И он окажется полезным людям, которые хотели бы побольше узнать о социологии, истории культуры, литературе и многом другом.

Ну а по подписке на приложение можно найти «скрытые» лекции, которых нет на сайте.

Я много узнала об интересующих меня вопросах, как, например, изменения русского языка с былых времен до наших дней, которые можно найти в отдельном разделе подкастов. Советую всем небезразличным к истории и искусству людям установить приложение или устроить себе маленькую экскурсию по сайту. Уверена, что вы останетесь довольны.





Ксения Будникова, лингвист, переводчик, преподаватель иностранных языков, автор статей





Мне нравится узнавать что-то новое в области лингвистики, языкознания и смежных областях — нейролингвистике, культурологии, антропологии, литературоведении, семиотике, социологии, политологии. Выбрала Arzamas, потому что там хорошая подача материала. Например, в статье «Финляндия: визитные карточки»: визуал, разбивка материала в инфографике, хорошие ссылки на источники, экспертное мнение.

Платформа удобна в использовании, материал всегда разбит на темы с некими хештегами — главными определениями по теме. Еще мной приветствуется рубрика: «Материалы на эту тему», где можно найти много интересного.

Преимущества: отличный интерфейс сайта, разбивка по темам и подтемам, смежным темам, инфографика, визуальное решение, оформление многих лидов или заголовков. Изучать материал легко и удобно, даже если там есть суперсложный контент про какую-нибудь историю шведской баллады. Недостатков не нашла.

Мне полезен этот контент, конечно. Я постоянно повышаю уровень своих знаний, навыков вместе с Arzamas. И постоянно могу ссылаться на этот источник, потому что знаю, что здесь можно найти качественный контент.