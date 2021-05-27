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Laba. О бизнес-школе, где можно учиться онлайн у лучших специалистов Украины
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25.05.2021

Laba. О бизнес-школе, где можно учиться онлайн у лучших специалистов Украины

Как все началось

Laba — это международная бизнес-школа родом из Украины. Проект появился пять лет назад, чтобы помогать желающим развиваться профессионально. Сначала это были оффлайн-лекции в Киеве.

Сегодня Laba — лидер рынка онлайн-образования в Украине. Бизнес-школа создает качественные онлайн-курсы с самыми авторитетными профессионалами страны.

Об особенностях проекта

Цель проекта — помогать специалистам, руководителям и предпринимателям достигать своих профессиональных высот и задач. Один из слоганов платформы: «Умных любят».

laba

Большинство курсов — это не предварительно записанное видео, а онлайн-вебинары в режиме реального времени. Вы можете не только слушать лекцию, но также задать вопросы преподавателю и получить на него ответ. Для курсов в записи также предусмотрены живые воркшопы и QA-сессии. Все это помогает студентам быть погруженными в процесс обучения.

Еще одна особенность — преподаватели проекта Laba. Это действующие практики, профессионалы, авторитетные эксперты в своей сфере. Они готовы делиться знаниями и опытом с желающими развиваться и становиться более востребованным профессионалом.

Помимо преподавателя над курсом работают продюсер и методисты. Они помогают сделать курс как можно более полезным. Подсказывают, как объяснить сложные темы простым языком, подготовить практические задания, подобрать кейсы из мировой практики. Это позволяет сделать курсы максимально актуальными и практикоориентированными.

В процессе обучения студентов поддерживает личный менеджер.

По итогу студенты могут получить сертификат Laba. Проект аккредитован международными профессиональными организациями: Институт сертификации HR-специалистов (HRCI) и Международный институт бизнес-анализа (IIBA). Поэтому такой сертификат ценится работодателями.

Про контент

Основные направления онлайн-курсов:

— HR и рекрутинг: про управление персоналом, что напрямую влияет на бизнес

— Маркетинг и PR: про стратегию продвижения, план коммуникаций и работу маркетингового отдела, чтобы завоевать любовь клиентов

— Финансы: про МСФО, финансовое моделирование или продвинутые функции в Excel. Знания помогут выйти на новый уровень в бизнесе

— Бизнес и управление: для менеджеров и предпринимателей, чтобы успешно построить операционные процессы, увеличить прибыль и наладить управление проектом, командой или всей компанией

— Программы: от презентаций до облачной аналитики.

онлайн образование

Помимо онлайн-курсов на платформе можно найти журнал Laba. Он включает в себя полезные статьи, подкасты, видео, обзоры книг, спичи на самые разные темы. Все материалы доступны посетителям сайта и дополняют онлайн-курсы.

Для кого

На платформе учатся сотрудники топовых компаний: Google, Coca Cola, Deloitte, Renault, Shell, Pepsi и других. Курсы смотрят в 78 странах мира.

По словам представителей проекта, «студенты Laba — не креативный класс, не «творцы» и не трендсеттеры. Это сотрудники офисов, владельцы маленьких и больших бизнесов, которые каждый день просто хорошо делают свою работу и хотят развиваться. Это те люди, которые делают настоящее дело, благодаря которым держится экономика нашей страны».

Что дает людям

Возможность «прокачать» профессиональные навыки, которые необходимы сегодня для карьерного роста, управления командами и продвижения собственного бизнеса.

Источники: l-a-b-a.com, mmr.ua


Мирослава Вербищук, PR-директор IT-компании PettersonApps, @myra_verbyshchuk

Миросала Вербищук

Я проходила на платформе Laba курс «PR-менеджер». Мне подошел формат обучения: онлайн, длительность курса, его цена, наличие сертификатов после успешного завершения.

Платформа удобна для использования. Больше всего мне нравится, что лекции и презентации сохраняются и пересмотреть их можно в любой момент.

Но хотелось бы, чтобы некоторые курсы велись на украинском языке.

Обучение дало мне мотивацию и стимул развиваться в выбранной сфере, и становиться передовым специалистом у себя в регионе.


Ольга Ивасюк, PR-менеджер, SMM-специалист, тренер по фитнесу, @ola.kosmos

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Я проходила на платформе Laba курс «PR-менеджер». Проанализировала весь рынок повышения квалификации среди крупных корпораций, заметила, что эту школу рекомендовали больше всего.

Платформа удобная. Легко находить нужную информацию, до сих пор иногда смотрю материалы по необходимости.

Мне понравилось, как со мной работал преподаватель. Антон Гливинский классно читал лекции, мне было реально интересно учиться. Он придирчиво проверял домашние задания, не просто менял неверный ответ на верный, а задавал вопросы, чтобы я сама получала определенные инсайты. К тому же всегда сразу отвечал на вопросы в телеграм-чате.

Контент был очень полезен. Я поняла свое предназначение и сразу начала изучать сферу рекламы. Курс Laba был первым, базовым и увлекательным. Я с благодарностью отдала деньги за курсы.

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#образование #бизнес #украина #карьера #онлайнкурсы
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