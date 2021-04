О платформе Codecademy — где бесплатно изучать программирование и познакомиться с коллегами со всего мира

Как все начиналось

Codecademy — известный по всему миру образовательный онлайн-проект в области программирования. Его создали Райан Бубински и Зак Симс в 2011 году.





Райан и Зак учились в Колумбийском университете. На своем опыте они заметили, что наиболее эффективно учиться получается не в классе, а во время общения и совместного обучения со сверстниками. Тогда они начали обучать программированию других студентов. И, чтобы сократить разрыв между навыками, которые молодые люди получают в университете, и навыками, которые на самом деле требуются на рынке, создали свою образовательную платформу. С самого начала цель платформы была в том, чтобы дать любому человеку возможность овладеть навыками, необходимыми для успеха в 21 веке.





В 2011 году Codecademy привлекла 12,5 млн $ в качестве инвестиций. Среди инвесторов платформы такие компании, как Y Combinator, Union Square Ventures, Kleiner Perkins Caufield и другие.

Об особенностях проекта

По мнению команды Codecademy, умение программировать открывает перед людьми мир возможностей. Поэтому миссия проекта — сделать так, чтобы каждый мог создать что-то значимое с помощью технологий. Чтобы у любого человека были инструменты обучения, ресурсы и возможности для этого. И благодаря этим возможностям любой человек сможет оказывать влияние на окружающий мир.

Особенность платформы в том, что вы можете получить актуальные навыки бесплатно, в любом месте и самое главное, интересно. В проекте применяется новый сетевой подход. Это значит, что, обучаясь на Codecademy, вы сможете создавать собственные проекты, взаимодействовать с другими студентами из разных стран и получать от них обратную связь.

Так как Codecademy — это онлайн-платформа, она объединила лучших преподавателей программирования со всего мира. Кто-то из них преподает в университете, а кто-то работает в технологичных компаниях.

Про контент

На сайте можно найти обучение по следующим языкам программирования: HTML & CSS, Python, JavaScript, Java, SQL, Bash/Shell, Ruby, C++, R, C#, PHP, Go, Swift, Kotlin. Есть тысячи бесплатных курсов.





Помимо этого по подписке можно найти программы по изучению какой-либо специальности: Data Science, Computer Science, Full-Stack-инженер, Front-End и Back-End-разработчик. В конце обучения вы получаете сертификат.

Обучение на платформе интерактивное, гибкое, удобное. Есть мобильное приложение для iPhone и iPad.

Для кого

Платформа подходит тем, кто хочет освоить актуальную профессию в сфере технологий и программирования. Курсы могут стать полезным дополнением к вашему обучению в университете. Но также могут и заменить образование в высшем учебном заведении, если вы хотите учиться, но не имеете финансовых возможностей для этого.

Что дает людям

Codecademy помогает людям стать более опытными и продуктивными специалистами. Дает возможность раскрыть свой потенциал. Понять, как с помощью технологий можно менять мир к лучшему.





Абдрахим Темирбеков, студент





Я проходил на платформе Codecademy курс Full-stack developer. Перед этим изучал много разных проектов по программированию. В основном русскоязычные платформы были дорогие. Поэтому я выбрал Codeacademy.

Платформа удобная. Информация предоставляется по порядку, а не в разброс. В конце каждого этапа обучения есть проекты и тесты по теме, которую вы только что закончили. Это помогает проверить свои знания еще раз.

Из недостатков могу отметить только то, что уроки на английском языке. Из особенностей: в Codecademy работают профессионалы с хорошим опытом, ко всем урокам есть пояснения и полезные статьи, но мало видеоуроков.

Изученный контент мне пригодился. За полгода я закончил front-end developer.





Магауия Мади, Electrical Engineering





Я изучал на Codecademy курс по HTML/CSS три года назад. Выбрал эту платформу по совету друга.

Платформа комфортная для использования. Недостатки заканчиваются на том, что контент будет полезен только для новичков.

Тем не менее, мне изученный материал пригодился.





Ерлан Алдияров, инженер-электрик





Я проходил на Codecademy такие курсы, как Code foundations и Learn HTML. Выбрал данные курсы, так как для меня это первые шаги в программировании.

Платформа удобна и интуитивно понятна. Можно выбрать определенный курс или Skill path и изучать углубленно именно то, что хотел изначально, не разрываясь на ненужное.

Так как это новая для меня область, многого я увидеть не могу. Но для себя выделил следующие достоинства и недостатки. Преимущества: понятное обучение, для новичка расписывают азы и пошагово объясняют, для чего каждая функция существует. Недостатки: платформа полностью на английском языке. Хоть у меня и имеются знания английского, не всегда получается корректно и быстро освоить материал.

Думаю, контент будет полезен. Я намереваюсь дальше изучать эту сферу и осваивать новую для себя профессию.