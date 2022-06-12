5 статей о том, сколько зарабатывают IT-специалисты, маркетологи, веб-дизайнеры, журналисты и проект-менеджеры в Центральной Азии

Собрали подборку интересных материалов, из которых можно узнать уровень заработной платы разных специалистов центральноазиатского региона.





IT-специалист

Никита Столповский, 23 года, город — Караганда, Java-разработчик, linkedin

Средняя заработная плата по области — 220 000 тенге — 515 $. Могу сказать, что получаю сильно выше. Из дополнительного дохода — стипендия в магистратуре.

Откладываю 10% в «финансовую подушку» и 15% в инвестиции. Есть брокерский счет, портфель скромный, но все же лучше, чем ничего. Приятно видеть, что финансовый результат лучше, чем у пенсионного фонда.

Из крупных статей расходов — аренда квартиры. Снимаю ее вместе с коллегой на двоих, что позволяет значительно сэкономить. Вместе с коммунальными услугами, интернетом и подписками в месяц получается меньше 80 000 — 187 $.

Есть машина, Honda Element, довольно неприхотливая и бюджетная. На обслуживание откладываю ежемесячно 10 000 — 23 $. Расходники и запчасти заказываю заранее, на топливо трачу от 10 000 до 20 000 — 23-46 $ в месяц. Езжу каждый день, в передвижениях себя не ограничиваю.

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Маркетолог

Булат Тагиев, 21 год, город — Алматы, Консультант по брендингу и менеджменту, EXTRA Company, @ bulat_tagiyev

Основной источник доходов — работа. Выходит по-разному — от месяца в месяц, если усреднить, получается около 500 000 тенге — 998 $. Из дополнительных доходов могу назвать стипендию от университета — 30 000 тенге или 60 $ и разовые заказы от непостоянных клиентов.

В месяц на аренду квартиры уходит 250 000 тенге — 500 $. Коммунальные услуги, интернет и разные мелочи, вроде чистящих средств, — еще около 50 000 тенге — 100 $.

На кредиты трачу в среднем 100 000 тенге — 200 $, но в последние пару месяцев были дополнительные затраты, поэтому уходило по 200 000 — 400 $. В зависимости от месяца на такси уходит 75 000-150 000 тенге — 150-300 $.

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Веб-дизайнер

Жандос Жолманов, 25 лет, город — Алматы, дизайнер в клинике для бизнеса Screen Med, @ zholmanov.design

Меня радует положение на рынке дизайна. Оно меняется в лучшую сторону. Если пять лет назад я зарабатывал в типографии 50 000 тенге — 105 $ в месяц, то сейчас столько стоит один логотип. Цены растут, и дизайнеры могут получить хорошие деньги, работая только на себя, — от 300 000 — 630 $ в месяц.

Квартиру, снимаем с друзьями. Вместе с коммунальными услугами на нее уходит 60 000 тенге — 126 $ в месяц. На продукты трачу около 30 000 — 63 $, а на проезд — 5000 или 10 $. В основном готовим дома, но иногда позволяю себе «культурную программу».

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Журналист

Ботагоз Айтжанова, 31 год, город — Нур-Султан, журналист, предприниматель, @botagoz.aitzhanova





Средняя оплата по рынку за публикацию интервью в районе 30 000-60 000 тенге — 67-135 $ и выше, в зависимости от эксклюзивности, наличия фото– и видеоконтента. Работа, связанная с подготовкой текстов для мероприятий, тоже оплачивается по-разному — от 200 000 тенге — 448 $ и выше.

Я вкладываюсь в образование, путешествия и спорт. Откладываю по 7-10% от доходов, но не всегда получается.

Основная статья расходов — закуп продуктов и развлечения: салоны красоты, кафе, рестораны. На это уходит от 100 000 тенге — 224 $. На такси трачу от 20 000 тенге — 45 $.

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Проект-менеджер

Рушана Алиакбарова, 22 года, город — Ташкент, проект-менеджер в Международном пресс-клубе, @murodullayevna_r

В среднем заработная плата составляет 7 миллионов сумов — 631 $. Из дополнительного дохода могу назвать ежеквартальные премии и гонорары — их выдают за хорошую работу. Это еще около 3 миллионов сумов — 270 $.

Мне нравится копить деньги. Откладываю около 60% от дохода. Не инвестирую, храню в долларах.

Живу с родителями, поэтому не плачу за квартиру. Из регулярных расходов:

— питание — 30 000-40 000 сумов — 2-3 $

— транспорт от 50 000 до 60 000 сумов —4-5 $

— мобильная связь — 85 000 сумов — 7 $.

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