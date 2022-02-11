Сколько зарабатывают и тратят IT-специалисты в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане.

Поговорили с представителями сферы информационных технологий из разных стран о доходах и расходах.





Никита Столповский, 23 года, город — Караганда, Java-разработчик, linkedin

Я окончил КарГТУ по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». На третьем курсе пришел на практику в Wooppay и остался на постоянную работу Java-разработчиком. Занимаюсь поддержкой и разработкой приложений и платежных интеграций.

Средняя заработная плата по области — 220 000 тенге — 515 $. Могу сказать, что получаю сильно выше. Из дополнительного дохода — стипендия в магистратуре.

Откладываю 10% в «финансовую подушку» и 15% в инвестиции. Есть брокерский счет, портфель скромный, но все же лучше, чем ничего. Приятно видеть, что финансовый результат лучше, чем у пенсионного фонда.

Из крупных статей расходов — аренда квартиры. Снимаю ее вместе с коллегой на двоих, что позволяет значительно сэкономить. Вместе с коммунальными услугами, интернетом и подписками в месяц получается меньше 80 000 — 187 $.

Я взял за правило не жить на всю зарплату, а распределять бюджет так, чтобы понимать, сколько реально могу тратить







Есть машина, Honda Element, довольно неприхотливая и бюджетная. На обслуживание откладываю ежемесячно 10 000 — 23 $. Расходники и запчасти заказываю заранее, на топливо трачу от 10 000 до 20 000 — 23-46 $ в месяц. Езжу каждый день, в передвижениях себя не ограничиваю.

Продуктами закупаюсь в супермаркете, готовлю сам. В кафе хожу, но обычно ради общения. Крупные покупки беру в рассрочку, потому что инвестиции за это время принесут мне прибыль. А за время пока буду откладывать, товар может подорожать.

Я взял за правило не жить на всю зарплату, а распределять бюджет так, чтобы понимать, сколько реально могу тратить. Бывают моменты, когда могу сказать, что у меня нет денег, но это не значит, что мои счета опустели. Просто я исчерпал лимит на текущий период. Прочитал про этот принцип в статье «Тинькофф-Журнала» «У вас меньше денег, чем вы думаете».

Джахонгир Джалолов, город — Худжанд, руководитель IT-компании









Я соучредитель IT-компании Livo. Моя позиция на данный момент — руководитель. Заработная плата начинается от четырех тысяч сомони — 354 $. Дополнительно бывают доходы от тренингов и бонусы. Сложно сказать, сколько зарабатываю на этом. Всегда выходит по-разному, зависит от месяца.

Я откладываю около двух тысяч сомони — 176 $. Моя цель — накопить детям на хорошее будущее. Инвестициями не занимаюсь.

Моя цель — накопить детям на хорошее будущее

Средняя сумма, которая уходит на продукты — 1500 сомони — 133 $. Расходы на транспорт составляют еще 500 — 44 $. Крупные покупки бывают не каждый месяц, иногда что-то приобретаем для детей.

Трачу я не много. В основном на семейные нужды. Поэтому доверяю ведение бюджета супруге. Сам вкладываюсь в развитие компании и создание новых направлений. Там уже составляется детальный финансовый план.

Мурад Гафурджанов, 27 лет, город — Фергана, frontend-разработчик, @vavilon_continental_13

Я учился в Сумском государственном университете на факультете Электроники и Информационных технологий в Украине. Считаю себя многогранным специалистом в области IT. На данный момент работаю в компании MegaGroup, frontend-разработчиком. Опыт работы — три года, также уже год занимаюсь SMM.

Заработная плата в районе 1500$. Дополнительный доход от SMM — 1300 $.

Откладываю деньги в долларах, также вкладываю в криптовалюту TON.

Стараюсь не отказывать себе ни в чем

Питание в Узбекистане не дорогое, в месяц на это у меня уходит максимум $200. Дом свой, поэтому расходов на аренду нет. До работы добираюсь на автомобиле.

Трачу деньги на эмоции — хожу в бассейн, спортзал, хорошие рестораны, покупаю одежду. Стараюсь не отказывать себе ни в чем.

Бюджет я пока не веду, так как не особо грамотен в этой сфере.





Цифры указаны по курсу обмена на 10.02.2022.

