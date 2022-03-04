Профессия маркетолог: сколько зарабатывают и тратят специалисты в Казахстане и Кыргызстане

Специалисты из сферы маркетинга рассказали о своих источниках дохода, расходах и ведении бюджета. ​

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Булат Тагиев, 21 год, город — Алматы, Консультант по брендингу и менеджменту, EXTRA Company, @bulat_tagiyev





Я студент университета AlmaU. В этом году защищаю диплом по деловому администрированию. Работаю над развитием своего проекта Extracompany.kz — консалтингового агентства по маркетингу, менеджменту и устойчивому развитию. Компания молодая, поэтому занимаюсь много чем. В основном это переговоры с клиентами как действующими, так и потенциальными. Участвую в написании стратегий по маркетингу. Работаю над расширением штата и планированием дочерних проектов по Алматы и Астане.

Основной источник доходов — работа. Выходит по-разному — от месяца в месяц, если усреднить, получается около 500 000 тенге — 998 $. Из дополнительных доходов могу назвать стипендию от университета — 30 000 тенге или 60 $ и разовые заказы от непостоянных клиентов.

Я не откладываю деньги, так как потребностей намного больше. Мнения по инвестициям сходятся и расходятся. Сейчас все заработанное отправляю в жизнь. Лучше дополнительно потрачусь на спортзал или интересные курсы. На данном этапе это принесет мне больше пользы, чем неработающая мелочь на депозитах. Но спустя пару лет, скорее всего, начну заботиться об этом.

Веду бюджет в таблице Excel — ней удобно расписывать траты

Также есть дополнительный проект. Пока в тестовом варианте помогаю знакомым с инвестициями. Это небольшой фонд, которым я управляю, так что о важности откладывания и увеличения капитала знаю отлично.

В месяц на аренду квартиры уходит 250 000 тенге — 500 $. Коммунальные услуги, интернет и разные мелочи, вроде чистящих средств, — еще около 50 000 тенге — 100 $.

На кредиты трачу в среднем 100 000 тенге — 200 $, но в последние пару месяцев были дополнительные затраты, поэтому уходило по 200 000 — 400 $. В зависимости от месяца на такси уходит 75 000-150 000 тенге — 150-300 $.

В Астане на развлечения особо не трачусь, но в Алматы могло уходить по 100 000-200 000 тенге — 200-400 $ в месяц.

Расходы на еду и продукты составляют около 50 000 тенге — 100 $. Чаще обедаю вне дома, на что трачу около 60 000-100 000 — 120-200 $.

Бюджет веду в таблице Excel. В ней удобно расписывать траты. Пока планирую поквартально, дальше не смотрю, потому что слишком часто все меняется.

Сырга Тилекова, 29 лет, город — Бишкек, Product Marketing менеджер и CEO FemTech стартапа NB FIT, @ s_tilekova





Я занимаюсь продвижением и ростом продукта и команды, а также привлечением инвестиций в стартап.

Средняя заработная плата Product Marketing менеджеров в нашем регионе составляет 700-2000 $. В IT сумма немного выше, так как мы работаем с зарубежными проектами. Постоянного дополнительного дохода нет, иногда приглашают на платные тренинги и ивенты.

Я откладываю не меньше 20%, и еще 10% отдельно на поездки. Инвестициями начала заниматься недавно. Есть несколько акций больших компаний и немного криптовалюты.

В прошлом году купили квартиру, поэтому за аренду не платим.

Я откладываю не меньше 20%, и еще 10% отдельно на поездки

Основные категории трат:

— питание и продукты — 20 000 сом — 206 $, с учетом того, что редко удается готовить дома, часто заказываем еду

— на транспорт в среднем уходит 5000 сом — 51 $

— траты на обучение и повышение квалификации — 10 000 сом — 103$

— подписки на разные сервисы — 3000 сом — 31 $

— ежемесячные уходовые процедуры: маникюр, косметолог и так далее — 3000 сом.

Также есть запланированные расходы на здоровье, одежду, подарки и поездки. К примеру, в начале зимы потратила больше 30 000 сом — 310 $ на обследование и лекарства.

Бюджет веду давно и уже привыкла. Я специалист, который работает с цифрами, поэтому для меня это важно. Не зная цифр, не знаешь, куда расти и как.

Использую приложение Debit&Credit. Здесь понятная аналитика, а еще можно дать семейный доступ.

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Цифры в долларах указаны по курсу валют на 04.03.2022.