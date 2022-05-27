Профессия проект-менеджер: сколько зарабатывают и тратят специалисты в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Познакомились с проектными менеджерами в трех разных странах Центральной Азии и узнали об источниках их дохода и тратах.





Александр Никитин, 35 лет, город — Бишкек, Senior Program Manager в компании Evolving, Linkedin

Компания, в которой я работаю, занимается разработкой программного обеспечения для телекоммуникационных компаний по всему миру. В мои рабочие задачи входит управление портфелем проектов в регионе Евразия, определение бизнес-стратегии развития на ближайшие три-пять лет, ее корреляция и развитие продуктов в соответствии с поставленными задачами.

В моем управлении находится команда проектных менеджеров, разработчиков, тестировщиков, которые занимаются внедрением и тестированием продуктов. Также я провожу переговоры с потенциальными клиентами и занимаюсь поиском новых партнеров. Из преимуществ могу отметить удаленный формат работы и частые командировки — они дают возможность посмотреть мир и познакомиться с людьми разных культур.

Заработная плата специалиста такого уровня в международных компаниях на локальном рынке составляет в районе 150-300 $ в день или 4000-7000 $ в месяц в зависимости от работодателя, плюс квартальные премии.

Местные компании за работу по проектному управлению платят от 700 $ до 3000 $.

Сегодня главная инвестиция для нас — путешествия







Источников дополнительного дохода нет. Супруга занимается SMM — это приносит определенные суммы.

Деньги не откладываем. Сегодня главная инвестиция для нас — путешествия. Они помогают отдохнуть, расширить кругозор и найти новые идеи.

Помимо путешествий тратимся на продукты — в среднем на троих выходит 350-450 $, если покупать в торговых центрах. На базарах можно сэкономить — тогда продуктовая корзина обойдется на 100-200 $ дешевле.

Частная школа для ребенка может стоить по-разному — от 1000 $ до 11 000 $. У меня свое жилье, но, если планируете снимать квартиру, ориентируйтесь на диапазон в 500-1200 $. На бензин в месяц уходит около 200$, на интернет — 20 $.

Бюджет в семье ведет супруга. Она у нас финансовый директор и главный аудитор по расходной части.

Аслан Каримов, 25 лет, город — Астана, проект-менеджер в холдинге Choco, @karim__aslan

Я учился в Suleyman Demirel University на юриста. IT-сферой заинтересовался во время карантина. Начинал с frontend-разработки, постепенно дорос до позиции проект-менеджера. Веду внутреннюю оптимизацию холдинга Choco между отделами в роли тимлида-продуктолога.

В мои обязанности входят: планирование стратегии по автоматизации процессов между разными командами, постановка задач, их обработка и реализация проектов.

Деньги не откладываю, инвестирую их в собственные проекты







Помимо основной работы занимаюсь формированием команд для IT-проектов. Обычно с такими предложениями обращаются знакомые из разных компаний. Иногда выступаю для них в роли проект-менеджера.

Средняя заработная плата специалиста в Казахстане — 400 000-500 000 тенге — 963-1204 $ и выше. Деньги не откладываю, инвестирую их в собственные проекты.

Есть свой дом, поэтому на аренду не тратимся. Транспортные расходы — больше 20 000 тенге в неделю — 48 $, за месяц выходит под 90 000 тенге. Интернет «Казахтелеком» стоит около 10 000 тенге — 24 $. На еде и продуктах не экономим. Еще одна статья расхода — детские вещи, памперсы и смеси. Если судить по аналитике кредитной карты, в месяц мои денежные траты составляют больше 1 000 000 тенге — 2408 $.

Рушана Алиакбарова, 22 года, город — Ташкент, проект-менеджер в Международном пресс-клубе, @murodullayevna_r

Я работаю в негосударственной некоммерческой организации «Международный пресс-клуб» в качестве журналиста, начальника департамента мониторинга и аналитики и проект-менеджера.

В мои функциональные обязанности входит: освещение событий, проведение заседаний в прямом эфире, мониторинг работы, проделанной за определенный период времени. Кроме того, веду страницы организации в социальных сетях, редактирую и провожу передачи.

В среднем заработная плата составляет 7 миллионов сумов — 631 $. Из дополнительного дохода могу назвать ежеквартальные премии и гонорары — их выдают за хорошую работу. Это еще около 3 миллионов сумов — 270 $.





Мне нравится копить деньги. Откладываю около 60% от дохода. Не инвестирую, храню в долларах.

Живу с родителями, поэтому не плачу за квартиру. Из регулярных расходов:

— питание — 30 000-40 000 сумов — 2-3 $

— транспорт от 50 000 до 60 000 сумов —4-5 $

— мобильная связь — 85 000 сумов — 7 $.

Люблю планировать бюджет, рассчитывать сколько уйдет на одежду или питание в зависимости от дохода. Обычно нигде не фиксирую планы, но иногда могу делать заметки, связанные с бюджетом.





Цифры указаны по курсу обмена на 25.05.2022.