Профессия веб-дизайнер: сколько зарабатывают и тратят специалисты в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Поговорили с представителями сферы веб-дизайна об источниках доходов, расходах и ведении бюджета.





Жандос Жолманов, 25 лет, город — Алматы, дизайнер в клинике для бизнеса Screen Med, @zholmanov.design

Я работаю в «клинике», где мы «лечим» бизнес. Наша миссия — сократить «смертность» малого и среднего бизнеса. Берем проекты на долгосрочное обслуживание. Четыре года трудимся в Актобе, и уже год я представляю филиал в Алматы.

Моя ответственность — все, что касается дизайна: от логотипа до точек касания.

Меня радует положение на рынке дизайна. Оно меняется в лучшую сторону. Если пять лет назад я зарабатывал в типографии 50 000 тенге — 105 $ в месяц, то сейчас столько стоит один логотип. Цены растут, и дизайнеры могут получить хорошие деньги, работая только на себя, — от 300 000 — 630 $ в месяц.

Меня радует положение на рынке дизайна



Но есть и специалисты, заработок которых не превышает 200 000 — 420 $. Большое значение имеет уровень дизайнера и его навыки продаж, в случае фриланса. Можно брать «дорого» за свои услуги, если постоянно заниматься прокачкой способностей как технических, так в маркетинге и продажах.

Я вкладываю заработанные деньги обратно — покупаю мокапы, программы. Вошло в привычку приобретать и проходить различные курсы. Считаю это инвестицией — в перспективе все окупается — твои расценки растут.

Я живу Алматы, экономлю.

Квартиру, снимаем с друзьями. Вместе с коммунальными услугами на нее уходит 60 000 тенге — 126 $ в месяц. На продукты трачу около 30 000 — 63 $, а на проезд — 5000 или 10 $. В основном готовим дома, но иногда позволяю себе «культурную программу».

Список последних курсов, которые я приобретал:

— по брендингу — 500 000 тенге — 1050 $

— по маркетингу вместе с командой за 1 000 000 тенге — 2100 $

— Photoshop — 40 000 рублей — 84 $.

Также плачу за подписки:

— сервис мокапов — 9000 тенге в месяц — 19 $

— сервис с полезным набором для дизайна — около 5000 тенге — 10 $.

Я понимаю, что финансовая грамотность — это важно. Я никогда не фиксировал расходы, не откладывал и не планировал бюджет. Отношение к деньгам было легкое — пришли и ушли, но в конце месяца становилось не весело.

С недавнего времени партнер и по совместительству наставник взялся за мое финансовое образование. Начинаем с простого — записывать расходы и откладывать по 10%. В рамках проекта фиксируем в таблицу все доходы-расходы. В конце месяца понимаешь, насколько круто все записывать, видишь, где нужно прибавить или убавить.

Оскар Жантаев, 19 лет, город — Бишкек, веб-дизайнер





Я учусь в университете Keiin International Institute по специальности IT в городе Бишкек. Frontend-разработчик с опытом более года. Занимаюсь профессиональным веб-дизайном. В мои навыки входят HTML, CSS, JS, Figma, Gulp.

Час работы оцениваю в 700 сом — 8 $







Я еще Junior-разработчик и работаю на фрилансе, зарабатываю по-разному. В основном час работы оцениваю в 700 сом — 8 $.



Есть несколько статей расходов:

— на еду в месяц уходит около 3000 сом — 36 $ в месяц

— в качестве развлечения хожу в разные кафетерии с друзьями, на это уходит около 2500 — 30 $

— увлечение горным туризмом стоит еще около 1500 сом — 19 $.

За квартиру не плачу, а Frontend изучил самостоятельно, на курсы не тратился.

Пока не веду бюджет, но в будущем планирую начать для себя.

Я работаю UX/UI дизайнером, владею дизайн-студией Malevich DGTL. Мы работаем с B2B сегментом, оказываем услуги аутстаффинга по части дизайна для других компаний. Ключевые клиенты: веб-студия Webline и международные компании Zip24 и Barqapp. Помимо постоянных клиентов бывают и разовые проекты.

Средства инвестирую в себя и бизнес

Заработная плата зависит от объема работы, почасовая оплата — 15 $. В среднем в месяц выходит от 1000 $.

Иногда откладываю средства, но в основном инвестирую в себя и бизнес.

В среднем расходы за месяц такие:

— бензин — 100 $

— тренажерный зал — 130 $

— питание — 150 $

— развлечения — 50 $

— прочие расходы — 50 $.

Бюджет веду в Excel. Схема простая — каждый месяц расписываю список доходов и расходов. Остальное откладываю на сбережение. Не коплю деньги просто так, ставлю цель и двигаюсь к ней.





Цифры указаны по курсу обмена на 01.04.2022.