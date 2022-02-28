5 статей, которые помогут вам увеличить доход

Подкасты, приложения, советы и рекомендации, которые помогут привести финансы в порядок.





14 приложений, которые помогут привести финансы в порядок









CoinKeeper





Функционал позволяет быстро добавлять доходы или расходы, устанавливать месячные бюджеты, экономить и вести успешное финансовое планирование.

Есть возможность создания совместного бюджета или использования нескольких устройств при помощи облачной синхронизации, а также видеть все свои балансы, счета, траты и остатки на одном экране.

iOS

Android

Дзен-мани





Сервис поможет отследить движение денег и проанализировать доходность проектов. Есть возможность открыть семейный аккаунт для общего бюджета. В конце месяца можно посмотреть статистику и составить план. Приложение можно синхронизировать с онлайн-банком, электронным или крипто-кошельком.

iOS

Android

You Need A Budget





Приложение позволяет не просто вести расходы и доходы, но и планировать бюджет на будущий период — неделю, месяц или год. Автоматически создает простую, но наглядную таблицу с доходами и расходами. Позволяет вести несколько кошельков в одном аккаунте.

iOS

Android

Больше приложений по ссылке.

6 способов создать пассивный доход





Депозит





Во многих банках существует возможность открыть депозит, с которого вы будете получать ежемесячные выплаты. В среднем доходность таких вложений составляет 7-9% годовых.

Банковские вклады — стабильный источник, все вложенные средства застрахованы, а значит, вы гарантированно вернете свои финансы. Единственный минус такого рода пассивного дохода — минимальная ставка, а также необходимость «замораживать» сумму на долгое время.

Инвестирование





Чем выше доход в инвестиционной сфере, тем больше риска. Поэтому лучше начинать с более предсказуемых вариантов. Например, можно вложиться в облигации — это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство. Приобретая облигацию, вы можете сразу рассчитать прибыль. Обычно выплаты происходят по истечению срока действия, но иногда предлагаются периодические выплаты.

Еще один вариант — ПИФы или паевые инвестиционные фонды. Это уже готовые портфели разных активов. За управление и доходность ПИФа отвечает управляющая компания. Владельцу же следить за фондовами не обязательно. Только если вы хотите понять, как работает рынок.

Больше информации по ссылке.

Подкасты об открытии бизнеса, инвестировании и о деньгах





«Калькулятор»

Наталья Грибуля, Назар Щетинин и Андрей Ванин — частные инвесторы со стажем, которые научат слушателей обращаться сбережениями, управлять деньгами. А еще объяснят, как инвестировать с умом.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Soundstream

«Деньги делают деньги»

У многих бывали случаи, когда есть деньги, а что с ними делать — непонятно. Такой же случай произошел с Сашей Волковой, которая задалась вопросом: «А почему я работаю, а деньги нет?».

На помощь к Саше пришел эксперт Московской Биржи Валерий Скотников. Именно он расскажет, как рядовому обывателю стать инвестором.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Simplecast

«Бизнес — это я»

Команда «Яндекс.Бизнеса» рассказывает о предпринимателях из глубинки, от маникюрных салонов до массажиста из подвала. Истории об азах ведения своего дела — научат не сдаваться.

Отличная возможность перенять опыт у людей, которые познают мир малого бизнеса.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Castbox

YouTube

Больше подкастов по ссылке.

Сколько зарабатывают и тратят IT-специалисты в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане

Никита Столповский, 23 года, город — Караганда, Java-разработчик









Я окончил КарГТУ по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». На третьем курсе пришел на практику в Wooppay и остался на постоянную работу Java-разработчиком. Занимаюсь поддержкой и разработкой приложений и платежных интеграций.

Средняя заработная плата по области — 220 000 тенге — 515 $. Могу сказать, что получаю сильно выше. Из дополнительного дохода — стипендия в магистратуре.

Откладываю 10% в «финансовую подушку» и 15% в инвестиции. Есть брокерский счет, портфель скромный, но все же лучше, чем ничего. Приятно видеть, что финансовый результат лучше, чем у пенсионного фонда.

Из крупных статей расходов — аренда квартиры. Снимаю ее вместе с коллегой на двоих, что позволяет значительно сэкономить. Вместе с коммунальными услугами, интернетом и подписками в месяц получается меньше 80 000 — 187 $.

Есть машина, Honda Element, довольно неприхотливая и бюджетная. На обслуживание откладываю ежемесячно 10 000 — 23 $. Расходники и запчасти заказываю заранее, на топливо трачу от 10 000 до 20 000 — 23-46 $ в месяц. Езжу каждый день, в передвижениях себя не ограничиваю.

Подробнее по ссылке.

«Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше», — как создать пассивный доход

Талгат Жармухамедов, 28 лет, город — Алматы





Я не получал финансового или экономического образования, учился на технической специальности. Инвестициями заинтересовался в 2017 году. Искал различные бизнес-проекты, отбирал их и вкладывал деньги. Опыт был как удачный, так и не очень.

Сегодня у меня четыре направления инвестиций, и у каждого своя цель.

Как выбрать проект для инвестирования?

Первое — проект должен быть действующим и прибыльным.

Второе — финансовая и юридическая история бизнеса и его основателя.

Третье — сфера деятельности. Нам важно знать, на чем зарабатывает бизнес. Мы не инвестируем в микрокредитные организации и ломбарды.

Больше советов по ссылке.