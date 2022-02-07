Что слушать, чтобы стать богатым: подкасты об открытии бизнеса, инвестировании и о деньгах

Собрали подкасты, которые помогут лучше разбираться в экономике, правильно обращаться с деньгами, успешно инвестировать и преумножать капитал.
«Калькулятор»
Наталья Грибуля, Назар Щетинин и Андрей Ванин — частные инвесторы со стажем, которые научат слушателей обращаться сбережениями, управлять деньгами. А еще объяснят, как инвестировать с умом.
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«Деньги делают деньги»
У многих бывали случаи, когда есть деньги, а что с ними делать — непонятно. Такой же случай произошел с Сашей Волковой, которая задалась вопросом: «А почему я работаю, а деньги нет?».
На помощь к Саше пришел эксперт Московской Биржи Валерий Скотников. Именно он расскажет, как рядовому обывателю стать инвестором.
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«Бизнес — это я»
Команда «Яндекс.Бизнеса» рассказывает о предпринимателях из глубинки, от маникюрных салонов до массажиста из подвала. Истории об азах ведения своего дела — научат не сдаваться.
Отличная возможность перенять опыт у людей, которые познают мир малого бизнеса.
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«Время и деньги»
Скорее познавательный, нежели обучающий, но ничуть не уступающий по увлекательности подкаст. 11 выпусков о влиянии предпринимателей на мировую историю. Ведущий Андрей Аксенов расскажет об историях, которые изменили мир и сделали его таким, каким мы его знаем.
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Money Papa
Тимур Мазаев — финансист и автор тренингов по личным финансам. Рассказывает о житейских вопросах и путях их решения.
Из выпусков вы узнаете, как приобрести автомобиль, имея кредит или что делать, если денег не хватает до конца месяца.
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Школа финансовой грамотности «Личные финансы»
Группа экспертов разбирает полезные лайфхаки для упрощенного ведения семейного бюджета и рассказывает о всевозможных способах облегчить и улучшить финансовую жизнь.
Где слушать:Spotify
Radiopublic.com
«Деньги не спят»
Частный трейдер Василий Олейник и кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина обсуждают, в какие компании лучше всего вкладывать прямо сейчас и совершают реальные сделки.
В подкасте сразу несколько рубрик: «Разбор портфелей», «Прогнозы по акциям», «Инвестиционные идеи».
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Tinkoff Private Talks
Проект команды Tinkoff Private. В подкасте — интервью с профессиональными экономистами, инвесторами и предпринимателями.
Вместе с ведущей Майей Нелюбиной обсуждают инвестиционные идеи, актуальные для сферы новости и проекты, в которые можно вложиться.
Где послушать:«Яндекс.Музыка» Google Podcasts
Castbox
«Деньги пришли»
Каждую неделю Саша Поливанов и Илья Красильщик обсуждают, как правильно тратить деньги.
Главная задача подкаста — не научить тратить или экономить, а понять, как это устроено. Разбираются в этом с помощью гостей, каждый из которых делится уникальным опытом.
Где послушать:«Яндекс.Музыка»
Soundstream
Castbox
Google Podcasts
«Либо выйдет либо нет»
Подкаст запустили Лика Кремер и Катя Кронгауз. Первые сезоны посвящены созданию собственного дела — студии подкастов «Либо/Либо». Через выпуски можно проследить становление бизнеса от идеи и поиска инвестора до развития прибыльной компании.
В последних выпусках ведущие приглашают гостей, предпринимателей и инвесторов и устраивают интересные беседы о том, как на самом деле нужно распоряжаться финансами.
Где слушать:«Яндекс.Музыка» Soundstream
Russiancast