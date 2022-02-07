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Что слушать, чтобы стать богатым: подкасты об открытии бизнеса, инвестировании и о деньгах
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Сегодня в 18:45

Что слушать, чтобы стать богатым: подкасты об открытии бизнеса, инвестировании и о деньгах

Собрали подкасты, которые помогут лучше разбираться в экономике, правильно обращаться с деньгами, успешно инвестировать и преумножать капитал.


«Калькулятор»


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Наталья Грибуля, Назар Щетинин и Андрей Ванин — частные инвесторы со стажем, которые научат слушателей обращаться сбережениями, управлять деньгами. А еще объяснят, как инвестировать с умом.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Soundstream


«Деньги делают деньги»

У многих бывали случаи, когда есть деньги, а что с ними делать — непонятно. Такой же случай произошел с Сашей Волковой, которая задалась вопросом: «А почему я работаю, а деньги нет?».

На помощь к Саше пришел эксперт Московской Биржи Валерий Скотников. Именно он расскажет, как рядовому обывателю стать инвестором.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

«Бизнес — это я»

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Команда «Яндекс.Бизнеса» рассказывает о предпринимателях из глубинки, от маникюрных салонов до массажиста из подвала. Истории об азах ведения своего дела — научат не сдаваться.

Отличная возможность перенять опыт у людей, которые познают мир малого бизнеса.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Castbox

YouTube


«Время и деньги»

Скорее познавательный, нежели обучающий, но ничуть не уступающий по увлекательности подкаст. 11 выпусков о влиянии предпринимателей на мировую историю. Ведущий Андрей Аксенов расскажет об историях, которые изменили мир и сделали его таким, каким мы его знаем.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

libolibo.ru

sber-zvuk.com


Money Papa

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Тимур Мазаев — финансист и автор тренингов по личным финансам. Рассказывает о житейских вопросах и путях их решения.

Из выпусков вы узнаете, как приобрести автомобиль, имея кредит или что делать, если денег не хватает до конца месяца.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Google Podcast


Школа финансовой грамотности «Личные финансы»

Группа экспертов разбирает полезные лайфхаки для упрощенного ведения семейного бюджета и рассказывает о всевозможных способах облегчить и улучшить финансовую жизнь.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Radiopublic.com


«Деньги не спят»

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Частный трейдер Василий Олейник и кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина обсуждают, в какие компании лучше всего вкладывать прямо сейчас и совершают реальные сделки.

В подкасте сразу несколько рубрик: «Разбор портфелей», «Прогнозы по акциям», «Инвестиционные идеи».

Где слушать:

YouTube


Tinkoff Private Talks

Проект команды Tinkoff Private. В подкасте — интервью с профессиональными экономистами, инвесторами и предпринимателями.

Вместе с ведущей Майей Нелюбиной обсуждают инвестиционные идеи, актуальные для сферы новости и проекты, в которые можно вложиться.

Где послушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Google Podcasts

Castbox


«Деньги пришли»

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Каждую неделю Саша Поливанов и Илья Красильщик обсуждают, как правильно тратить деньги.

Главная задача подкаста — не научить тратить или экономить, а понять, как это устроено. Разбираются в этом с помощью гостей, каждый из которых делится уникальным опытом.

Где послушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Soundstream

Castbox

Google Podcasts


«Либо выйдет либо нет»

Подкаст запустили Лика Кремер и Катя Кронгауз. Первые сезоны посвящены созданию собственного дела — студии подкастов «Либо/Либо». Через выпуски можно проследить становление бизнеса от идеи и поиска инвестора до развития прибыльной компании.

В последних выпусках ведущие приглашают гостей, предпринимателей и инвесторов и устраивают интересные беседы о том, как на самом деле нужно распоряжаться финансами.

Где слушать:

Apple Podcasts

«Яндекс.Музыка»

Soundstream

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#инвестиции #деньги #финансы #подкасты #какзаработать
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