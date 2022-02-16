«Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше», — как создать пассивный доход

О себе
Я не получал финансового или экономического образования, учился на технической специальности.
Инвестициями заинтересовался в 2017 году. Искал различные бизнес-проекты, отбирал их и вкладывал деньги. Опыт был как удачный, так и не очень.
На тот момент понимал, что если просто откладывать деньги на депозит, то они со временем обесценятся. Думал о создании источника пассивного дохода, который покрывал бы расходы. Это как в игре Cash Flow, чтобы выбраться из «крысиных бегов», доход должен быть больше расходов.
Сегодня у меня четыре направления инвестиций, и у каждого своя цель.
Вложения в бизнес Казахстана предназначены для создания ежемесячного денежного потока. Мы собираем пул людей, которые совместно вкладывают в один проект. Это позволяет собрать необходимую сумму, а также разделить риски.
Казахстанский фондовый рынок — это инвестиции на перспективу. Считаю, что он пока недооценен, и чем больше людей будут входить, тем выше поднимется цена акций.
Цель американского фондового рынка — сберечь средства от девальвации.
Последний и самый рисковый вид — криптовалюты. Не рекомендую вкладывать большие средства. Я покупаю их каждый месяц на сумму, которую не жалко потерять. Надеюсь, что выйду в плюс.
Как выбрать проект для инвестирования
Первое — проект должен быть действующим и прибыльным. То есть он уже зарабатывает и на своем уровне может развиваться без дополнительных средств. Инвестиции помогут ему масштабироваться: увеличить обороты, открыть новые точки и так далее.
Мы не вкладываем в идею или проекты на стадии MVP, только действующие бизнесы.
Второе — финансовая и юридическая история бизнеса и его основателя. Сначала проверяем владельца бизнеса на штрафы, налоги, задолженности, кредитную историю, судебные процессы. Далее смотрим на финансовые показатели бизнеса и возможности роста.
Третье — сфера деятельности. Нам важно знать, на чем зарабатывает бизнес. Мы не инвестируем в микрокредитные организации и ломбарды.
Смотрим на эти три пункта в первую очередь.
О сфере инвестирования в Казахстане
Все больше людей интересуется инвестициями, появляются новые брокеры, платформы и много полезного контента.
Сейчас популярны казахстанский фондовый рынок и криптовалюты
Популярны казахстанский фондовый рынок и криптовалюты. Инвестировать на первом стало проще, а криптовалюты у всех на слуху в связи с бурным ростом в прошлом году.
Но основной тренд, к сожалению, так и остался. Люди из-за отсутствия финансовой грамотности, а также в целях быстрого заработка вкладывают деньги в сомнительные проекты, где позже теряют их.
Советы начинающим
Инвестор должен уметь трезво мыслить и принимать риски. Как правило, чем выше доходность, тем больше риск.
Важно понимать, зачем вы вкладываетесь: создание капитала или источника пассивного дохода. Исходя из этого, выбирать инструменты инвестирования.
Для новичков на фондовом рынке у нас есть YouTube-канал AqshaPlus и сайт investguide.kz с полезным контентом.
В теории можно получить базовую информацию, а далее изучать все на практике. Чтобы начать инвестировать, не нужно много средств. На фондовом рынке Казахстана есть множество акций стоимостью менее 10 000 тенге. За 30 000-50 000 можно сформировать небольшой портфель.
Заниматься вложениями можно в любом возрасте. Есть люди, которые начинают в пенсионном возрасте, а есть те, кто с момента рождения детей создает портфель из акций, чтобы при достижении совершеннолетия передать его им.
Чем раньше вы поймете, зачем вам инвестировать и начнете это делать, тем лучше.