«Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше», — как создать пассивный доход

Талгат Жармухамедов — автор популярного Telegram-канала «Дневник инвестора». В нем он просто и понятно рассказывает о проектах, в которые вложился, а затем делится результатами. Мы поговорили с ним о том, что нужно знать новичку.







Талгат Жармухамедов, 28 лет, город — Алматы, @ z__talgat





О себе

Я не получал финансового или экономического образования, учился на технической специальности.

Инвестициями заинтересовался в 2017 году. Искал различные бизнес-проекты, отбирал их и вкладывал деньги. Опыт был как удачный, так и не очень.

На тот момент понимал, что если просто откладывать деньги на депозит, то они со временем обесценятся. Думал о создании источника пассивного дохода, который покрывал бы расходы. Это как в игре Cash Flow, чтобы выбраться из «крысиных бегов», доход должен быть больше расходов.

Сегодня у меня четыре направления инвестиций, и у каждого своя цель.

Вложения в бизнес Казахстана предназначены для создания ежемесячного денежного потока. Мы собираем пул людей, которые совместно вкладывают в один проект. Это позволяет собрать необходимую сумму, а также разделить риски.

Казахстанский фондовый рынок — это инвестиции на перспективу. Считаю, что он пока недооценен, и чем больше людей будут входить, тем выше поднимется цена акций.

Цель американского фондового рынка — сберечь средства от девальвации.

Последний и самый рисковый вид — криптовалюты. Не рекомендую вкладывать большие средства. Я покупаю их каждый месяц на сумму, которую не жалко потерять. Надеюсь, что выйду в плюс.

Как выбрать проект для инвестирования



Первое — проект должен быть действующим и прибыльным. То есть он уже зарабатывает и на своем уровне может развиваться без дополнительных средств. Инвестиции помогут ему масштабироваться: увеличить обороты, открыть новые точки и так далее.

Мы не вкладываем в идею или проекты на стадии MVP, только действующие бизнесы.

Второе — финансовая и юридическая история бизнеса и его основателя. Сначала проверяем владельца бизнеса на штрафы, налоги, задолженности, кредитную историю, судебные процессы. Далее смотрим на финансовые показатели бизнеса и возможности роста.

Третье — сфера деятельности. Нам важно знать, на чем зарабатывает бизнес. Мы не инвестируем в микрокредитные организации и ломбарды.

Смотрим на эти три пункта в первую очередь.

О сфере инвестирования в Казахстане

Все больше людей интересуется инвестициями, появляются новые брокеры, платформы и много полезного контента.

Сейчас популярны казахстанский фондовый рынок и криптовалюты

Популярны казахстанский фондовый рынок и криптовалюты. Инвестировать на первом стало проще, а криптовалюты у всех на слуху в связи с бурным ростом в прошлом году.

Но основной тренд, к сожалению, так и остался. Люди из-за отсутствия финансовой грамотности, а также в целях быстрого заработка вкладывают деньги в сомнительные проекты, где позже теряют их.

Советы начинающим

Инвестор должен уметь трезво мыслить и принимать риски. Как правило, чем выше доходность, тем больше риск.

Важно понимать, зачем вы вкладываетесь: создание капитала или источника пассивного дохода. Исходя из этого, выбирать инструменты инвестирования.

Для новичков на фондовом рынке у нас есть YouTube-канал AqshaPlus и сайт investguide.kz с полезным контентом.

В теории можно получить базовую информацию, а далее изучать все на практике. Чтобы начать инвестировать, не нужно много средств. На фондовом рынке Казахстана есть множество акций стоимостью менее 10 000 тенге. За 30 000-50 000 можно сформировать небольшой портфель.

Заниматься вложениями можно в любом возрасте. Есть люди, которые начинают в пенсионном возрасте, а есть те, кто с момента рождения детей создает портфель из акций, чтобы при достижении совершеннолетия передать его им.

Чем раньше вы поймете, зачем вам инвестировать и начнете это делать, тем лучше.